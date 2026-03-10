Getty Images Sport
Çeviri:
Gianluigi Donnarumma, Man City kalecisi Real Madrid maçında 'en muhteşem' Kylian Mbappe ile mücadele etmekten kurtulduğu için 'daha az işinin olması'ndan memnun
Mbappe'nin yokluğuna Donnarumma'nın rahatlaması
Donnarumma, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle hafta ortası maçında forma giyemeyecek olan Mbappe ile karşılaşmamak için önemli bir avantaj olduğunu itiraf etti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan, geçen sezon bu turnuvayı kazanan İtalyan kaleci, eski takım arkadaşının oluşturduğu ciddi tehdidi vurguladı.
"Onunla birlikte oynama şansına sahip oldum ve o dünyanın en muhteşem oyuncularından biri, büyük bir yetenek. Bir kaleci olarak bu tür oyuncularla karşılaşmamak bir avantaj olabilir! Daha az işim var diyebilirim, ama onun yerini alacak oyuncular da şampiyonlar. Aynı dikkatli olmalıyız. Kylian, onun çok iyi bir arkadaşıyım ve umarım ikinci maça hazır olabilir, çünkü bunu hak ediyor." dedi Donnarumma.
- Getty Images Sport
Etihad'da yerleşmek ve duyguları yönetmek
Yaz transferinden bu yana Donnarumma, Etihad Stadyumu'na hızla uyum sağladı ve kulübün köklü liderlerine sıcak karşılamaları için teşekkür etti. O şöyle açıkladı: "Bernardo, Ruben, Rodri'ye teşekkür etmeliyim. Bu takımın her bir lideri beni kollarını açarak çok iyi karşıladı. Takımın bir parçası olduğumu ve kendimi evimde hissetmemi sağladılar ve bu yeni bir oyuncu için çok önemli. Yaşadığım şehri ve oynadığım takımı değiştirmek kolay değil."
Santiago Bernabeu'da onları bekleyen düşmanca ortamla ilgili olarak, kaleci duygusal kontrolün çok önemli olduğunu vurguladı. "Yarın karşılaşacağımız atmosferi çok iyi biliyoruz ve bu durumu yönetmek çok önemli" dedi. "Duygularımızı kontrol edebilmeliyiz ve ikinci maçta sonuç almak için aç bir genç Real Madrid ile karşılaşacağız."
Real Madrid'in kötüleşen sakatlık krizi
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Jude Bellingham ve Mbappe'nin ilk maçı kaçıracağını doğruladı. Fransız süperstar bireysel antrenmanlara geri dönmüş olsa da, dizindeki sakatlık hala büyük bir endişe kaynağı. Medyaya konuşan Arbeloa, durumu şöyle değerlendirdi: "Durumu daha iyi. Elbette, her günü tek tek ele alıp nasıl geliştiğini görmek zorundayız. Ama bu hafta olumlu geçti. Geri döndü ve iyi bir his veriyor, yakında tekrar sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
İspanyol devi, kısa süre önce baldırına ağır bir darbe alan sol bek Alvaro Carreras'tan da yoksun. Şu anda sadece 17 birinci takım oyuncusu mevcut olan teknik direktör, hücum hattını Vinicius Junior'a emanet ediyor. "O sahadayken çok önemli; çok fazla sakatımız var," dedi Arbeloa. "Giderek daha önemli hale geliyor; bizim hücumdaki dayanağımız ve City'yi elemek istiyorsak ona ihtiyacımız var."
- AFP
Guardiola ve Arbeloa'nın taktiksel bakış açısı
Şehrin patronu Pep Guardiola, taktiksel bir sürpriz yapacağına dair tüm iddiaları kesin bir dille reddetti ve her iki kulübün de birbirini çok iyi tanıdığını, bu yüzden beklenmedik bir rulet oynanmayacağını vurguladı. Guardiola basın toplantısında "Hayır, dürüst olmak gerekirse, sürpriz yok" dedi. "Bence birbirimizi tanıyoruz, o da bizi tanıyor. Elbette onların kalitesi nedeniyle yapmamız gereken bazı ayarlamalar var, ama sürpriz yok."
Katalan teknik direktör, mevcut kadrosunun mükemmel bir şekilde hazır olduğunu düşünüyor ve ekliyor: "Kadro açısından daha iyi durumdayız. Geçen sezon çok yorgun ve çok az oyuncu ile gelmiştik."
Reklam