Gianluigi Donnarumma, Man City kalecisi Real Madrid maçında 'en muhteşem' Kylian Mbappe ile mücadele etmekten kurtulduğu için 'daha az işinin olması'ndan memnun

Donnarumma, sürekli sakatlık sorunları nedeniyle hafta ortası maçında forma giyemeyecek olan Mbappe ile karşılaşmamak için önemli bir avantaj olduğunu itiraf etti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan, geçen sezon bu turnuvayı kazanan İtalyan kaleci, eski takım arkadaşının oluşturduğu ciddi tehdidi vurguladı.

"Onunla birlikte oynama şansına sahip oldum ve o dünyanın en muhteşem oyuncularından biri, büyük bir yetenek. Bir kaleci olarak bu tür oyuncularla karşılaşmamak bir avantaj olabilir! Daha az işim var diyebilirim, ama onun yerini alacak oyuncular da şampiyonlar. Aynı dikkatli olmalıyız. Kylian, onun çok iyi bir arkadaşıyım ve umarım ikinci maça hazır olabilir, çünkü bunu hak ediyor." dedi Donnarumma.