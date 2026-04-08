Gianluigi Donnarumma, İtalyan oyuncuların Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası eleme maçında yenilgiye uğramadan önce büyük miktarda ikramiye talep ettikleri yönündeki iddialardan 'incindi'

Mağlubiyetin acısı hâlâ taze. Donnarumma, maçın hemen ardından gerçekten zor bir dönem geçirdiğini itiraf etti. "Benim ve tüm takım gibi, Dünya Kupası'na geri dönmeyi çok önemseyen tüm İtalyanlar için olduğu gibi, zor ve yorucu günler oldu," diye açıkladı.

Teknik direktör Gennaro Gattuso ve kafile başkanı Gianluigi Buffon'un ayrılışını konuşurken gözyaşlarına boğulması, bunun duygusal etkisini açıkça ortaya koydu.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Başkanla da harika bir ilişkimiz vardı. Onlar için de üzgünüz. Şu anda olan her şeyden kendimizi sorumlu hissetmemiz normal ve bu acı verici. Ama yolumuza devam etmeliyiz, herkese teşekkür ederim, bize çok yardımcı oldular. İlerlemeliyiz. Her neyse, hayal kırıklıkları bir yana, Avrupa Şampiyonası zaferinden arka arkaya galibiyet rekoruna kadar önemli şeyler başardık; her şey çöpe atılacak değil. Tepki göstermeliyiz, zor ama güçlenerek ilerlemeliyiz."