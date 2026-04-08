Gianluigi Donnarumma, İtalyan oyuncuların Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası eleme maçında yenilgiye uğramadan önce büyük miktarda ikramiye talep ettikleri yönündeki iddialardan 'incindi'
Bonus iddialarının kaynağı
La Repubblica'ya göre, İtalya milli takımı, hayati önem taşıyan play-off maçı öncesinde 300.000 avroluk bir ikramiye talep ettiği yönünde söylentiler dolaştı; bu rakam, 28 oyuncunun her birine yaklaşık 10.000 avro düşüyor. Ülkeyi üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamama durumuna sürükleyen yürek parçalayıcı penaltı atışları mağlubiyetinin ardından, kamuoyundaki tepki büyük ölçüde şiddetlendi. Ancak Sky Sport'a konuşan Donnarumma, bu iddiaları şiddetle yalanladı. Manchester City'nin yıldızı, oyuncuların hiçbir zaman maddi ödül talep etmediklerini açıkladı.
Donnarumma prim taleplerini yalanladı
İddialara doğrudan yanıt veren kaleci, takımına yöneltilen ağır mali suçlamalarla ilgili olarak, hiçbir kısaltma yapılmamış, eksiksiz bir yanıt verdi.
"Yapılan yorumlar, söylenen sözler beni incitti. Kaptan olarak, milli takımdan tek bir euro bile istemedim. Milli takımın yaptığı şey, turnuvaya katılmaya hak kazanan oyunculara bir hediye, ama sadece o kadar, kimse Federasyon'dan bir şey istemedi. Bizim hediyemiz Dünya Kupası'na gitmekti, ama maalesef bu gerçekleşmedi. Kimse prim istemedi; bu, milli takımın turnuvaya katılmaya hak kazandığınızda verdiği bir ödüldü," diyen 27 yaşındaki oyuncu, haberleri tamamen yalanladı.
Bosna kabusunu sindirmek
Mağlubiyetin acısı hâlâ taze. Donnarumma, maçın hemen ardından gerçekten zor bir dönem geçirdiğini itiraf etti. "Benim ve tüm takım gibi, Dünya Kupası'na geri dönmeyi çok önemseyen tüm İtalyanlar için olduğu gibi, zor ve yorucu günler oldu," diye açıkladı.
Teknik direktör Gennaro Gattuso ve kafile başkanı Gianluigi Buffon'un ayrılışını konuşurken gözyaşlarına boğulması, bunun duygusal etkisini açıkça ortaya koydu.
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Başkanla da harika bir ilişkimiz vardı. Onlar için de üzgünüz. Şu anda olan her şeyden kendimizi sorumlu hissetmemiz normal ve bu acı verici. Ama yolumuza devam etmeliyiz, herkese teşekkür ederim, bize çok yardımcı oldular. İlerlemeliyiz. Her neyse, hayal kırıklıkları bir yana, Avrupa Şampiyonası zaferinden arka arkaya galibiyet rekoruna kadar önemli şeyler başardık; her şey çöpe atılacak değil. Tepki göstermeliyiz, zor ama güçlenerek ilerlemeliyiz."
2030 döngüsüne doğru ilerlerken
Ülke, 2030 Dünya Kupası öncesinde önündeki son derece uzun bir toparlanma yoluna bakarken, genel odak noktası sıfırdan yeniden yapılanmaya kaymalıdır. Yaşanan büyük hayal kırıklığına rağmen, takım kimliğini yeniden keşfetmelidir. "Bir sonraki Dünya Kupası'na dört yıl var ve bu süre zarfında önemli turnuvalar var. Dünya Kupası'nı tekrar düşünmeden önce, hemen güçlü bir başlangıç yapabilmek için bu arada gerçekleşecek büyük turnuvaları düşünmeliyiz," diye sözlerini tamamladı.