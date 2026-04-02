Gianluigi Buffon, duygusal bir açıklamayla İtalya milli takımındaki görevinden istifa ettiğini doğruladı

Görev süresi boyunca Buffon, sadece sembolik bir figür olmanın ötesine geçerek, İtalyan genç yeteneklerin kariyer yollarını modernize etmeye ve farklı yaş grupları arasındaki uçurumu kapatmaya çalıştı. "Tüm enerjimi bu işe vererek görevimi yerine getirmeye çalıştım. Tüm sektörlerin birbirine bağlanmasını, çeşitli gençlik takımları arasında diyalog ve sinerji için bir bağlantı kurulmasını istedim. Çok genç çocuklardan başlayıp U21 milli takımlarına kadar uzanan bir proje oluşturmaya çalıştım," diye açıkladı.

Buffon ayrıca, liyakate dayalı bir kültür oluşturmak için deneyimli isimleri kadroya dahil etmeye odaklandığını vurguladı ve bu projenin yeni liderlik altında devam etmesini umduğunu belirtti. Şöyle devam etti: "Orta ve uzun vadeli bir vizyonla bu gerekli fırsatları ortaya çıkaran birkaç kilit ve son derece deneyimli ismin kadroya dahil edilmesini talep ettim ve bunu başardım. Bunun nedeni, liyakate dayalı politikaya inanmamdır. Bu seçimlerin ne kadar akıllıca olduğu konusunda karar vermek, yetkililere kalmış. Her şeyi kalbimde saklıyorum, acı bir son olsa da, bu ayrıcalık ve öğrendiğim dersler için minnettarım. Forza Azzurri sempre."