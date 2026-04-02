AFP
Gianluigi Buffon, duygusal bir açıklamayla İtalya milli takımındaki görevinden istifa ettiğini doğruladı
Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının yankıları
İtalya'nın Bosna-Hersek'e karşı aldığı feci Dünya Kupası baraj maçı yenilgisinin ardından – bu yenilgiyle İtalya, turnuvaya üst üste üçüncü kez katılamayacak – milli takım yönetimi çöktü. 2023 yazında takım başkanı görevini üstlenen Buffon, resmi olarak istifa etti. FIGC başkanının ayrılmasından kısa bir süre sonra kamuoyuna duyurulan bu istifa, dört kez dünya şampiyonu olan takımın yönetiminde tam bir çalkantıya işaret ediyor.
- AFP
Duygusal bir veda mesajı
Instagram'da paylaştığı uzun ve samimi açıklamasında Buffon, son dönemdeki başarısızlığın acısını ve görevinden ayrılma sorumluluğunu dile getirdi. 48 yaşındaki oyuncu, "Bosna maçının bitiminden hemen sonra istifa etmek, içimden gelen acil bir hareketti. Kalbimi sızlatan gözyaşları kadar spontane bir hareketti ve bu duyguyu hepinizle paylaştığımı biliyorum," diye yazdı. "Herkesin düşünmek için zamanı olana kadar beklemem istendi. Şimdi Başkan Gravina geri adım atmayı seçtiğine göre, sorumlu bir davranış olarak gördüğüm şeyi yapmakta özgür hissediyorum. Milli takımda geçirdiğim çok kısa sürede Rino Gattuso ve tüm çalışma arkadaşlarımla takım ruhu açısından çok şey inşa ettiğime içtenlikle inanmama rağmen, asıl hedef İtalya'yı Dünya Kupası'na geri getirmekti. Ve başaramadık."
Coverciano'da gelenek ve liyakat
Görev süresi boyunca Buffon, sadece sembolik bir figür olmanın ötesine geçerek, İtalyan genç yeteneklerin kariyer yollarını modernize etmeye ve farklı yaş grupları arasındaki uçurumu kapatmaya çalıştı. "Tüm enerjimi bu işe vererek görevimi yerine getirmeye çalıştım. Tüm sektörlerin birbirine bağlanmasını, çeşitli gençlik takımları arasında diyalog ve sinerji için bir bağlantı kurulmasını istedim. Çok genç çocuklardan başlayıp U21 milli takımlarına kadar uzanan bir proje oluşturmaya çalıştım," diye açıkladı.
Buffon ayrıca, liyakate dayalı bir kültür oluşturmak için deneyimli isimleri kadroya dahil etmeye odaklandığını vurguladı ve bu projenin yeni liderlik altında devam etmesini umduğunu belirtti. Şöyle devam etti: "Orta ve uzun vadeli bir vizyonla bu gerekli fırsatları ortaya çıkaran birkaç kilit ve son derece deneyimli ismin kadroya dahil edilmesini talep ettim ve bunu başardım. Bunun nedeni, liyakate dayalı politikaya inanmamdır. Bu seçimlerin ne kadar akıllıca olduğu konusunda karar vermek, yetkililere kalmış. Her şeyi kalbimde saklıyorum, acı bir son olsa da, bu ayrıcalık ve öğrendiğim dersler için minnettarım. Forza Azzurri sempre."
Gattuso ve geleceğe dair belirsizlik
Gravina ve Buffon'un ayrılmasının ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) topyekûn bir yeniden yapılanma sürecine hazırlanırken, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun geleceği belirsizliğini koruyor. Buffon'un istifası, Azzurri formasıyla oynadığı 176 maçlık efsanevi kariyerine hüzünlü bir son verirken, İtalya'nın 2030'da üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'nı kaçırmaması için üst düzeyde acil bir yeni başlangıca ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.