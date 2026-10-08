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Gianluca Prestianni, Monumental'daki duygusal Arjantin veda maçında Lionel Messi'ye ne söylediğini açıkladı
Benfica'nın genç yeteneği Monumental'daki saygı duruşunu yeniden yaşadı
Benfica kanat oyuncusu Prestianni, sahanın kenarında kaptanına yüz yüze teşekkür etme fırsatı bulduğu anı anlattı. Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği maç boyunca yedek kulübesinde kalsa da, 20 yaşındaki oyuncu Monumental'deki gecenin duygusunu yine de yaşadı. Maç bittikten ve evine döndükten sonra, o anın gerçekliğinin ancak o zaman tam olarak farkına vardığını itiraf etti.
- ISI Photos
Genç oyuncu, saha kenarında yaşadığı duygusal diyaloğu anlattı
Büyürken izleyerek hayran olduğu oyuncuyla aynı kadroyu paylaşmanın kendisi için ne ifade ettiğini anlatan Prestianni, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şöyle konuştu: "Bunu sonuna kadar yaşadım, tıpkı herhangi bir taraftar gibi. Onu televizyonda izlemekten çok daha fazla keyif aldım ama onunla paylaşabildiğim bu kısa zamanın da tadını sonuna kadar çıkardım.
"Bunu ancak eve döndüğümde idrak edebildim. Tüm zamanların en iyisinin veda törenindeydim. İdolüm, büyürken onu milli takımda, Barcelona'da izledim. 10 numaranın vedasının bir parçası olmak bir onur ve ayrıcalıktı."
Benfica'nın hücum oyuncusu, kulübenin yakınında ikilinin sarıldığı anda ne söylediğini de anlattı: "Onu rahatsız etmek istemedim; o an onun anıydı. Ona sarıldığımda 'her şey için teşekkür ederim' dedim ve onu çok sevdiğimi söyledim."
Ayrılan gedikliler kalıcı bir iz bırakıyor
Maç aynı zamanda Nicolas Otamendi için de bir veda niteliği taşıdı; 17 yıllık milli takım kariyerini açılış golünü atarak noktaladı. Maçın başlama düdüğünden önce savunmacıyla yaptığı konuşmayı hatırlayan Prestianni, "Maçtan önce onunla konuştum; gol atmasını umduğumu söyledim. Neyse ki gol atarak mümkün olan en iyi şekilde veda edebildi" dedi.
Yeni nesle yönelik beklentiler ve boşalan 10 numaralı formayı kimin alması gerektiği sorulduğunda ise şöyle ekledi: "Ne ben ne de takım arkadaşlarım baskı hissediyoruz ama bunun keyfini sonuna kadar çıkarıyoruz. Dünyanın en güzel formasını giymek harika bir sorumluluk.
"Bunu kimin alacağını söylemek bana düşmez; bunu daha sonra milli takımda göreceksiniz. Kime karar verirlerse versinler, herkesin onu destekleyeceğine inanıyorum."
- Getty Images Sport
Arjantin önemli bir taktik dönüşümü yönetiyor
Uzun yıllardır soyunma odasının liderliğini yapan iki ismin kaybı, Lionel Scaloni'nin ekibini bir sonraki milli maç serisi öncesinde yeni bir döneme itiyor. Arjantin teknik direktörünün, yeni bir takım temeli oluştururken Nico Paz ve Agustin Giay gibi genç yeteneklere artık daha fazla sorumluluk vermesi gerekiyor. Asıl meydan okuma da burada başlıyor; çünkü kadronun, bu kadar uzun süre güvendiği tecrübeli figürler olmadan da istikrarını koruyabildiğini kanıtlaması gerekiyor.
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