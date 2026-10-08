Gianluca Prestianni, Monumental'daki duygusal Arjantin veda maçında Lionel Messi'ye ne söylediğini açıkladı

Büyürken izleyerek hayran olduğu oyuncuyla aynı kadroyu paylaşmanın kendisi için ne ifade ettiğini anlatan Prestianni, ESPN Argentina'nın aktardığına göre şöyle konuştu: "Bunu sonuna kadar yaşadım, tıpkı herhangi bir taraftar gibi. Onu televizyonda izlemekten çok daha fazla keyif aldım ama onunla paylaşabildiğim bu kısa zamanın da tadını sonuna kadar çıkardım.

"Bunu ancak eve döndüğümde idrak edebildim. Tüm zamanların en iyisinin veda törenindeydim. İdolüm, büyürken onu milli takımda, Barcelona'da izledim. 10 numaranın vedasının bir parçası olmak bir onur ve ayrıcalıktı."

Benfica'nın hücum oyuncusu, kulübenin yakınında ikilinin sarıldığı anda ne söylediğini de anlattı: "Onu rahatsız etmek istemedim; o an onun anıydı. Ona sarıldığımda 'her şey için teşekkür ederim' dedim ve onu çok sevdiğimi söyledim."