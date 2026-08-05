Getty Images Entertainment
Çeviri:
Gianfranco Zola, İtalya yönetiminde kapsamlı bir revizyonun ortasında milli takım yapılanmasına geri dönüyor
Coverciano'ya efsanevi dönüş
FIGC, Zola'nın milli takımın yeni gençlik koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı. Chelsea ve Parma'nın eski ikon ismi, İtalyan futbolunu temelden yeniden canlandırmak amacıyla planlanan önemli idari ve teknik yeniden yapılanmanın son parçası olmaya hazırlanıyor. Bu adımla Zola, İtalyan futbolunun en saygın isimlerinden bazılarıyla yeniden bir araya geliyor ve FIGC'nin yeni sportif projesinin merkezinde güçlü bir liderlik grubu oluşturuluyor.
FIGC Başkanı Giovanni Malago, bu hafta atamayı doğruladı ve böylece kısa süre önce Roberto Mancini'nin teknik direktör, Claudio Ranieri'nin ise sportif direktör olarak tanıtımında ilk kez ortaya koyduğu vizyon tamamlanmış oldu. Zola'nın eklenmesi, genç kategoriler ile A Milli Takım arasındaki bağı kurmaya yönelik stratejik bir hamle olarak görülüyor ve İtalya Milli Takımı yapılanmasının tüm seviyelerinde ortak bir futbol felsefesinin benimsenmesini amaçlıyor.
- Getty Images
Malago vizyonu doğruladı
Haber ajansı ANSA'ya konuşan Malago, Zola'nın ulusal proje için kadroya katılmasını sağlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. FIGC Başkanı, kararın federasyonun üst düzey yönetimi ve yurt içindeki liglerin dahil olduğu ortak bir çabanın ürünü olduğunu vurguladı. Malago, "Ranieri ve ben Zola'yı güçlü şekilde istedik, bu tercihte Lega Pro Başkanı Matteo Marani ile de mutabık kaldık, bu yüzden kendisi Lega Pro'nun başkan yardımcısı olmaya da devam edecek" dedi.
Başkan, Zola'nın masaya getirdiği belirli özelliklere de dikkat çekerek, oyunun bir centilmeni olarak sahip olduğu itibarın taktiksel yetkinliği kadar önemli olduğunu belirtti. Malago, "Zola'nın karizması, hazırlığı ve Lega Pro ile bu yıllar boyunca genç oyunculara yardım etme konusunda açıkça görülen çabaları, geleceğimizi inşa etmek için üzerine kurulacak en iyi temelleri temsil ediyor" diye ekledi.
Ranieri'nin erişilebilirliğe odaklanması
Ranieri, bu yeni dönem için daha geniş hedefleri şimdiden ortaya koydu; özellikle de şu anda İtalya'da genç futbolcuların karşı karşıya olduğu sosyoekonomik engellere odaklandı. Tanıtım basın toplantısında Ranieri, aileler için altyapı akademilerinin neden bu kadar pahalı hâle geldiğini incelemek istediğini ve bunun geçmişte kariyerlerinde daha ileri gidebilecek oyuncuların fırsatlarını sınırladığını zaten belirtmişti. Ranieri'nin teknik denetimi ile Zola'nın gençlik koordinasyonu arasındaki sinerjinin, İtalya yarımadasının tamamında daha verimli bir scouting ve gelişim ağı oluşturması, son yıllarda zorlanan bir sistemi yeniden canlandırması bekleniyor.
"Kendisine teşekkür ediyorum, çünkü bunu coşku, istek ve sorumlulukla kabul etti. Ranieri, Mancini ve Zola ile İtalyan futbolu için yeni bir vizyon inşa etmek istiyoruz" dedi Malago.
- AFP
İngiliz kulübelerinden eve dönüşe
Zola'nın bu yönetici rolüne uzanan yolu, kapsamlı uluslararası antrenörlük deneyimiyle zenginleşti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Zola, teknik direktörlük kariyerine başladı; İngiltere'de West Ham United, Watford ve Birmingham City gibi takımları çalıştırdı, ayrıca Cagliari ve Al-Arabi'de görev yaptı. Son önemli antrenörlük görevi ise 2018-19 sezonunda, Chelsea'de Maurizio Sarri'nin yardımcısı olarak görev yaptığı dönemdeydi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun