FIGC, Zola'nın milli takımın yeni gençlik koordinatörü olarak göreve getirildiğini resmen açıkladı. Chelsea ve Parma'nın eski ikon ismi, İtalyan futbolunu temelden yeniden canlandırmak amacıyla planlanan önemli idari ve teknik yeniden yapılanmanın son parçası olmaya hazırlanıyor. Bu adımla Zola, İtalyan futbolunun en saygın isimlerinden bazılarıyla yeniden bir araya geliyor ve FIGC'nin yeni sportif projesinin merkezinde güçlü bir liderlik grubu oluşturuluyor.

FIGC Başkanı Giovanni Malago, bu hafta atamayı doğruladı ve böylece kısa süre önce Roberto Mancini'nin teknik direktör, Claudio Ranieri'nin ise sportif direktör olarak tanıtımında ilk kez ortaya koyduğu vizyon tamamlanmış oldu. Zola'nın eklenmesi, genç kategoriler ile A Milli Takım arasındaki bağı kurmaya yönelik stratejik bir hamle olarak görülüyor ve İtalya Milli Takımı yapılanmasının tüm seviyelerinde ortak bir futbol felsefesinin benimsenmesini amaçlıyor.