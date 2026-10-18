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Gian Piero Gasperini, Real Madrid karşısındaki çöküşün Roma'nın Genoa'yı yenerek toparlanmasını nasıl sağladığını açıkladı
Acıyı Serie A puanlarına dönüştürmek
Gasperini, Avrupa sahnesinde geçen zorlu bir haftanın ardından takımındaki psikolojik değişimi anlattı. Real Madrid karşısında maçın son bölümünde yaşanan moral bozucu çöküşün ardından başkent ekibi, Genoa karşısında kontrollü bir oyun sergileyerek 2-0 kazandı. Teknik direktör, hafta içindeki yenilginin yarattığı hayal kırıklığının oyuncuları lig mücadelesinden uzaklaştırmak yerine onlara motivasyon sağladığını vurguladı.
Roma teknik direktörü, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Real Madrid'e o şekilde yenilmek yıkıcıydı çünkü çok iyi bir performans sergilemiştik. Zorlanan bir takıma karşı hiçbir şey yokken ortaya çıkan üç kornerle altı ya da yedi dakika içinde kendi işimizi zorlaştırdık.” Kadro tercihlerini de açıklayan Gasperini, şöyle devam etti: “Bu bizi rahatsız etti ve karşılık vereceğimizden hiç şüphemiz yoktu. Bilerek çok sayıda değişiklik yaptım çünkü çoğu Şampiyonlar Ligi maçını yedek kulübesinde geçirmiş olan bu oyuncuların enerjisi çok yüksekti. Bu açıdan sorun yaşamayacağımızdan emindim.”
- Getty Images Sport
Castro'nun sihri Genoa karşısında kilidi açtı
Doğrudan ve fiziksel oyunuyla ilk yarı boyunca ciddi zorluk çıkaran dirençli Genoa karşısında bu maç, zorlu bir taktik sınava dönüştü. Santiago Castro bireysel becerisiyle kilidi açana kadar mücadelede eşitlik bozulmadı ve denge korundu. Castro'nun bu hamlesi, takımının oyunun temposunu belirleyip kontrolü tamamen ele geçirmesini sağladı.
Gasperini, "Bu akşam kolay bir maç değildi. Rakibin oyununu çözmek zordu. Sahada genç bir takımımız vardı, herkes iyi oynadı ve bizim için çok önemli bir maç kazandık" dedi.
"Bu oyuncuların tepkisinden ve karakterinden hiç şüphem yoktu ama maç karmaşıktı. Castro'nun bu harika oyunuyla kilidi açtık. Ardından ikinci yarı değerliydi. İlk yarıda uzun toplarda zorlandık, sonra toparlandık."
Roma hücumunun evrimi
Madrid maçının sonucuna verilen ilk tepkinin ötesinde Gasperini, Roma'nın hücum üretkenliğinin geçen sezona kıyasla belirgin biçimde arttığına dikkat çekti. Donyell Malen'in gelişi ve Paulo Dybala'nın fiziksel durumunun iyileşmesi, Roma'yı fırsatları daha iyi değerlendiren bir takıma dönüştürdü. Teknik direktör, takımın taktik anlayışının gelişmesiyle gollerin uyumlu oyunun doğal bir sonucu hâline geldiğine inanıyor.
Gasperini, "Geçen yıl daha yeni gelmiştim. O zamandan beri yol katettik. Malen yoktu, Dybala da ya yoktu ya da çok az oynuyordu. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz; maçlar oynadık, iyi performanslar sergiledik ve güzel sonuçlar aldık" dedi. Takımının golleri atış biçiminden de gurur duyduğunu belirten teknik direktör, "Eskiden sahip olmadığımız bir gol atma rahatlığına kavuştuk. Attığımız goller de kaliteli. Gol bulmak için pek çok farklı durumu ve seçeneği benimsedik" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Roma, Dybala'nın sağlık durumunu endişeyle takip ediyor
Yaklaşan maçlar öncesinde Dybala’nın fiziksel durumu, Roma taraftarlarının başlıca endişesi olmaya devam ediyor. Gasperini, Arjantinli yıldızla ilgili temkinli bir iyimserlik taşıdığını belirterek onun Napoli’ye karşı oynanacak kritik maçta hazır olmasını umduğunu söyledi. Ancak Roma, bu karşılaşmadan önce salı günü Slovan Bratislava’ya karşı bir Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçına çıkacak.
Teknik direktör, “Dybala’nın Napoli maçına döneceğini düşünüyor ve bunu umuyorum. Kendime güveniyorum. Yarın veya ertesi gün belirleyici olabilir. Önemli olan, Slovan maçında yedek kulübesinde olması,” dedi.
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