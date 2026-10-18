Doğrudan ve fiziksel oyunuyla ilk yarı boyunca ciddi zorluk çıkaran dirençli Genoa karşısında bu maç, zorlu bir taktik sınava dönüştü. Santiago Castro bireysel becerisiyle kilidi açana kadar mücadelede eşitlik bozulmadı ve denge korundu. Castro'nun bu hamlesi, takımının oyunun temposunu belirleyip kontrolü tamamen ele geçirmesini sağladı.

Gasperini, "Bu akşam kolay bir maç değildi. Rakibin oyununu çözmek zordu. Sahada genç bir takımımız vardı, herkes iyi oynadı ve bizim için çok önemli bir maç kazandık" dedi.

"Bu oyuncuların tepkisinden ve karakterinden hiç şüphem yoktu ama maç karmaşıktı. Castro'nun bu harika oyunuyla kilidi açtık. Ardından ikinci yarı değerliydi. İlk yarıda uzun toplarda zorlandık, sonra toparlandık."