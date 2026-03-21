Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie A

Giampaolo'nun golüyle Cremonese, Parma'da 2-0 kazandı ve ligde dördüncü sıradan bir üstte yer aldı

Kıyasıya bir küme düşme mücadelesi. Saat 15:00'te Tardini Stadyumu'nda, ligin 30. haftasının erken maçı kapsamında, Carlos Cuesta'nın Parma'sı, yeni teknikdirektörü Marco Giampaolo'nun yönetimindeki Cremonese'ye 0-2 yenildi. Giampaolo, görevden alınan Davide Nicola'nın yerine geçerek grigiorossi'nin teknik direktörlüğüne ikinci kez geldi. Golleri, 2021'den beri gol atamayan Maleh ve Serie A'daki ilk golünü kaydeden Vandeputte attı.


Ducali, 34 puanla 12. sırada kalırken, küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor: Cremonese ise 27 puana yükselerek, Lecce ile eşit ve Fiorentina'nın 1 puan gerisinde, ligde 4. sıradan sonuncu konumda yer alıyor. Eski Milan teknik direktörünün ilk maçında ilk galibiyet.



Serie A 30. hafta

Parma-Cremonese 0-2

Golcüler: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).




  • MAÇ SONUÇLARI:

    Parma-Cremonese 0-2

    Golcüler: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C)


    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati (60' Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka (73' Elphege), Keita (73' Estevez), Sorensen (60' Oristanio), Valeri; Strefezza, Pellegrino. Teknik Direktör: Cuesta


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (89' Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (46' Barbieri), Grassi, Maleh; Vandeputte (79' Thorsby); Bonazzoli (67' Payero), Sanabria (67' Vardy). Teknik Direktör: Giampaolo


    Sarı kartlar: Barbieri (C), Ondrejka (P), Payero (C), Troilo (P), Pezzella (C), Valenti (P).

    Kırmızı kart: -

    Asist: Vardy (C)

    Hakem: Fabbri

  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

    84' - Parma farkı azaltmaya çok yaklaştı: Nicolussi Caviglia rakibini geçip sol ayağıyla şutunu çekti, Luperto mucizevi bir şekilde topu köşeye çeldi.


    68' - CREMONESE SKORU İKİ KATINA ÇIKARIYOR, VANDEPUTTE! Oyuna yeni giren Vardy'nin muhteşem pasıyla Belçikalı oyuncu sol ayağıyla ilk vuruşta topu ağlara gönderiyor: sağ ayağıyla şut ve 0-2, orta saha oyuncusu için Serie A'daki ilk gol.


    54' - MALEH'DEN MUHTEŞEM GOL, CREMONESE ÖNE GEÇİYOR! Parma savunması topu uzaklaştırıyor, eski Lecce oyuncusu tek vuruşla Suzuki'yi geçiren müthiş bir şut atıyor.


    29' - Pellegrino, Parma'yı öne geçirme fırsatını kaçırdı: Sağ ayağıyla çektiği şut, Audero'nun yanından az farkla dışarı çıktı.


    23' - Bonazzoli'nin golü, derin pası veren ve asist yapan Zerbin'in ofsayt olması nedeniyle iptal edildi. Top, Circati'den seken top Cremonese'nin forvetinin ayağına geldi.


    20' - Bonazzoli ters vuruş deniyor, top az farkla üstten dışarı çıkıyor ama faul var.


    7' - Suzuki, Vandeputte'nin şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi: Japon kaleci, Cremonese'nin orta saha oyuncusunun şutunu sağ direğe yaptığı güzel bir müdahaleyle engelledi.

