Kıyasıya bir küme düşme mücadelesi. Saat 15:00'te Tardini Stadyumu'nda, ligin 30. haftasının erken maçı kapsamında, Carlos Cuesta'nın Parma'sı, yeni teknikdirektörü Marco Giampaolo'nun yönetimindeki Cremonese'ye 0-2 yenildi. Giampaolo, görevden alınan Davide Nicola'nın yerine geçerek grigiorossi'nin teknik direktörlüğüne ikinci kez geldi. Golleri, 2021'den beri gol atamayan Maleh ve Serie A'daki ilk golünü kaydeden Vandeputte attı.





Ducali, 34 puanla 12. sırada kalırken, küme düşme hattının 7 puan üzerinde yer alıyor: Cremonese ise 27 puana yükselerek, Lecce ile eşit ve Fiorentina'nın 1 puan gerisinde, ligde 4. sıradan sonuncu konumda yer alıyor. Eski Milan teknik direktörünün ilk maçında ilk galibiyet.









Serie A 30. hafta

Parma-Cremonese 0-2

Golcüler: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).















