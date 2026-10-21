Giaccherini sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski bir futbolcu olarak söylüyorum: Bu kadar dibe vurduğunda bana göre takım için doğru olan, teknik direktör olmadan soyunma odasına kapanıp her şeyi konuşmak, hatta iki kişi arasında yumruk yumruğa kavgaya varacak kadar tartışmaktır; çünkü belki biri diğerinden hoşlanmıyordur. Ama bundan sonra belki herkes elinden biraz daha fazlasını ortaya koyar. Bana göre Spalletti'yi göndermeden önce takımın da kendini sorgulaması gerekir. Mevcut durumun farkına varıp herkes biraz daha sorumluluk üstlenmeli, kendi payına düşeni kabul etmeli. O noktada Spalletti'nin de artık mazereti kalmaz. Şu anda ise suçun yalnızca kendisinde değil, oyuncularda da olduğu gerekçesini öne sürebilir."





Peki Conte? "Kazanmak istiyorsan Conte'yi getirerek yanlış yapmazsın. Ancak madalyonun diğer yüzü, taleplerini karşılamak zorunda olman."



