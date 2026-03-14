Atletico ile Getafe arasındaki çatışma, Abqar ve Sorloth'un karıştığı tuhaf bir olaylar zinciriyle alevlendi. Oyun durduğu sırada, iki oyuncunun fiziksel bir itişme yaşadığı ve bunun sonucunda Getafe'nin savunma oyuncusunun çimlere düştüğü görüldü. Ancak, VAR müdahalesinin ardından kameralar, Abqar'ın Norveçli forvetin kasık bölgesini çimdiklediğini veya tuttuğunu ortaya çıkardı. Bunun sonucunda savunma oyuncusu doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Sorloth sadece sarı kartla kurtuldu.

Maç hakemi Ortiz Arias, resmi maç raporunda olayı soğukkanlılıkla değerlendirdi. Oyuncunun, top oyunda değilken rakibinin genital bölgesini çimdiklediği için oyundan atıldığını belirtti. Bu karar, Getafe'yi zor bir duruma düşürdü ve takım, Nahuel Molina'nın uzak mesafeden attığı golle Atleti'nin 1-0 kazandığı maça geri dönmek için mücadele etti.