Getafe oyuncusu, Atlético Madrid maçında kendisine gösterilen tuhaf kırmızı karta itiraz ederken rakibinin cinsel organını tutmak istemediğini söyledi
Metropolitano'da tartışmalı bir oyundan atılma
Atletico ile Getafe arasındaki çatışma, Abqar ve Sorloth'un karıştığı tuhaf bir olaylar zinciriyle alevlendi. Oyun durduğu sırada, iki oyuncunun fiziksel bir itişme yaşadığı ve bunun sonucunda Getafe'nin savunma oyuncusunun çimlere düştüğü görüldü. Ancak, VAR müdahalesinin ardından kameralar, Abqar'ın Norveçli forvetin kasık bölgesini çimdiklediğini veya tuttuğunu ortaya çıkardı. Bunun sonucunda savunma oyuncusu doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Sorloth sadece sarı kartla kurtuldu.
Maç hakemi Ortiz Arias, resmi maç raporunda olayı soğukkanlılıkla değerlendirdi. Oyuncunun, top oyunda değilken rakibinin genital bölgesini çimdiklediği için oyundan atıldığını belirtti. Bu karar, Getafe'yi zor bir duruma düşürdü ve takım, Nahuel Molina'nın uzak mesafeden attığı golle Atleti'nin 1-0 kazandığı maça geri dönmek için mücadele etti.
Abqar masumiyetini savunuyor
Hakem raporunun ağır eleştirilerine rağmen Abqar, bu temasta herhangi bir kötü niyet ya da cinsel amaç bulunmadığını ısrarla savundu. Maçın hemen ardından basına konuşan Abqar, tüm olayın kendi fiziksel savunma tarzının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığını iddia etti. "Kırmızı kart nedeniyle bu röportajı veriyorum. O bölgede oyuncuya dokunmak niyetinde değildim. Maçta çarpıştık, ama bir kez bile oraya dokunmayı düşünmedim. Yemin ederim ki oraya dokunmayı düşünmedim," diye açıkladı.
Defans oyuncusu savunmasına devam ederek, çatışma sırasında pozisyonunu korumak için sadece forvetin gövdesine temas etmeye çalıştığını öne sürdü. "Futbolda olduğu gibi ona çarpmak istedim. Hakem bunu gördü, ama orasına dokunmak istemedim. Orada durduruyorlar, ama videoyu izlerseniz, ona bakmıyorum bile. Karnına dokunmak istedim. O bölgeye dokunmak niyetinde değildim," diye ekledi Abqar savunmasında.
Simeone ve VAR kararı
Atletico teknik direktörü Diego Simeone, maçın ardından saha kenarında yaşanan olayların başlangıçta kendisini bile şaşırttığını itiraf etti. Arjantinli teknik direktör, hakemlerin verdiği bilgilerin başlangıçta net olmadığını ve faulün tam tersi şekilde yorumlanmış olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu açıkladı. "Dördüncü hakem bize tam tersi olduğunu söyledi. Görüntüleri henüz izlemedim, ancak maçta olduğu gibi olmuştu. Hakem bu kararı verdi," dedi Atleti teknik direktörü.
Simeone, bu tartışmayı çabucak geride bırakarak, fiziksel mücadelenin yaşandığı bu maçta takımına fayda sağlayan teknolojiye güvenmeyi tercih etti. Kırmızı kartla ilgili olarak Simeone, bu tür kararları vermek için VAR'ın var olduğunu belirterek yorum yapmayacağını söyledi. Sonunda, forvetin Getafe'nin öfkesinin hedefi haline gelmesi üzerine, ikinci sarı kart riskini önlemek için Sorloth'u oyundan aldı.
Bordalas hakemin kararına sert tepki gösterdi
Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, tartışmalı kırmızı kartla ilgili şu yorumda bulundu: "O anı tekrar tekrar izledim; itişip kakışıyorlardı. Futbolda her zaman görülen bir durumdur. Ona bakmadı bile. Açıkça söylemek gerekirse, bence onu hayalarından tutmadı. Hiçbir oyuncunun bu yüzden oyundan atıldığını görmedim. Arambarri'nin pozisyonunu incelediklerini sanmıştım. Bu kriterleri asla anlayamayacağım."
Reklam