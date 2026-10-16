Getafe, sezonun en cüretkâr transfer hamlelerinden birini gerçekleştirmek için Sancho'yu kadrosuna katmaya çalışıyor. Getafe, onun profilindeki bir oyuncu için alışılmış bir adres olmasa da kulüp, farklı bir ortamda en iyi formunu yeniden yakalamak isteyen üst düzey oyunculara fırsat sunmasıyla ün kazandı. Eski Borussia Dortmund yıldızını Coliseum'a getirmek için bir çözüm bulunabileceğine inanıyor.

Sancho'nun transferi için çalışmalarını sürdüren Getafe, Dani Parejo'yu da başkente geri getirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Villarreal'in oyun kurucusu, La Liga tarihinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak görülüyor ve Getafe'nin orta sahasına büyük bir tecrübe katacaktır.