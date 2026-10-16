AFP
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Getafe Başkanı Angel Torres, İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu transfer etmek için yürütülen sürpriz görüşmeleri doğruladı
Madrid'in mütevazı ekibi iddialı bir transfer hamlesi planlıyor
Getafe, sezonun en cüretkâr transfer hamlelerinden birini gerçekleştirmek için Sancho'yu kadrosuna katmaya çalışıyor. Getafe, onun profilindeki bir oyuncu için alışılmış bir adres olmasa da kulüp, farklı bir ortamda en iyi formunu yeniden yakalamak isteyen üst düzey oyunculara fırsat sunmasıyla ün kazandı. Eski Borussia Dortmund yıldızını Coliseum'a getirmek için bir çözüm bulunabileceğine inanıyor.
Sancho'nun transferi için çalışmalarını sürdüren Getafe, Dani Parejo'yu da başkente geri getirecek bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Villarreal'in oyun kurucusu, La Liga tarihinin en istikrarlı oyuncularından biri olarak görülüyor ve Getafe'nin orta sahasına büyük bir tecrübe katacaktır.
- AFP
Torres, Sancho ve Parejo için çifte transfer hamlesini açıkladı
Torres, takımının Craiova'daki Konferans Ligi karşılaşmasından hemen önce haberi kamuoyuyla paylaşarak bir anlaşmanın zemininin şimdiden hazırlandığını açıkladı. Bu, İspanya'nın en üst liginde puan tablosunda yükselmeyi hedefleyen Madrid merkezli kulüp için önemli bir niyet göstergesi. Kulüp başkanı, büyük önem taşıyan bu görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiğini ve ay sonundan önce sonuçlanabileceğini belirtti.
Kulübün iddialı planlarından söz eden Torres, gündemdeki isimler konusunda açık konuştu. Getafe başkanı, Movistar Plus'a yaptığı açıklamada, “Üç ya da dört ay önce olduğu gibi Sancho ile görüşüyoruz. Parejo da bir başka seçenek olabilir. Bu görüşmeleri sonuçlandırıp sonuçlandıramayacağımızı gelecek hafta açıklayabilmeliyiz” dedi.
Sancho transferinin önündeki mali engeller
İspanyol kulübünün ilgisi somut olsa da kulübün bütçesi ile oyuncunun beklentileri arasındaki ciddi mali fark, anlaşmayı zorlaştırıyor. Sancho'nun yaklaşık 4 milyon avro maaş talebinde ısrar ettiği belirtiliyor. Bu rakam, Getafe ölçeğindeki bir kulüp için çok büyük bir yatırım anlamına geliyor. Başkan, transferin La Liga'nın sıkı mali denetimleri altında kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaması için yaratıcı finansal çözümler arıyor.
AS'a göre Torres, bu anlaşmaları mümkün kılmak için Dani Carvajal'ın transferinde kullanılan mekanizmaya benzer bir finansal yönteme başvurmaya hazır. Bu yöntem, başkanın bizzat kişisel garanti vermesini veya kefil olmasını içeriyor. Getafe, bu kişisel mali güvencelerle aradaki farkı kapatmayı ve lig yönetiminin getirdiği tescil şartlarını karşılamayı umuyor.
- Getty Images Sport
Sancho’nun kariyerinde yeni bir başlangıç arayışı
Sancho için Madrid'e transfer olmak, geçirdiği zorlu birkaç yılın ardından imajını düzeltmek adına önemli bir fırsat. 26 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund'daki zirve yıllarından bu yana istikrar yakalamakta zorlandı. Son dönemde çeşitli Avrupa liglerine olası transferleri de gerçekleşmedi. Jose Bordalas gibi talepkâr bir teknik direktörün yönetiminde hücumun odak noktası olabileceği bir kulüp bulmak, profesyonel kariyerini yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu kıvılcım olabilir.
Son dönemde serbest oyuncu statüsünde olması üzerine temsilcileri, Sancho'yu Rus ekibi Krasnodar'ın da aralarında bulunduğu çeşitli kulüplere önerdi ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.
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