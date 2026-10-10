Lamine Yamal - 8/10

Genç oyuncu, Getafe için sürekli bir baş belası oldu ve 73. dakikada Koundé'nin golünün asistini yaptı. Sağ kanattaki çekim gücü savunmacıları pozisyonlarından çıkardı ve Olmo ile Gavi'nin değerlendirdiği yarı alanları yarattı.

Dani Olmo - 7/10

Cepler arasında görev yapan Olmo, 61. dakikada oyundan alınana kadar başlıca bağlantı oyuncusuydu. Devre arasında Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğünü getiren ilk pas organizasyonunda etkili oldu ve alan farkındalığını çok iyi gösterdi.

Rodri - 8/10

Orta sahanın metronomu en iyi performansını sergiledi, topa sahip olmayı sürekli kıldı ve Getafe'nin merkezden bir yol bulmasına izin vermedi. Sahadaki varlığı, daha yaratıcı oyuncuların serbestçe dolaşmasını sağladı ve 71. dakikada oyundan alınana kadar maçın temposunu kontrol etti.

Anthony Gordon - 9/10

Gordon, 2. dakikada attığı golle mükemmel bir başlangıç yaptı. Direkt oyunu ve hızı, Getafe'nin beşli savunması için fazlasıyla etkiliydi ve ikinci yarının sonlarına doğru kenara alınana kadar tehdit olmaya devam etti.

Gavi - 7/10

Orta sahanın dinamosu, her zamanki hırsını ve enerjisini ortaya koydu. Getafe'yi maç boyunca sadece dört şutta tutan öndeki baskının sürdürülmesine yardımcı oldu, ancak dikkatli şekilde kullanıldı ve 61 dakika sonra oyundan alındı.