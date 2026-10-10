Barcelona, La Liga'daki galibiyet serisini sekiz maça çıkarırken Getafe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Hansi Flick'in taktik planı ilk düdükten itibaren kendini gösterdi; Barcelona topun %83'üne sahip oldu ve önde baskıyla konuk ekibi adeta boğdu. Kilidi açan gol ise neredeyse hemen geldi; Gordon, maçın henüz ikinci dakikasında ağları bularak tüm gerginliği giderdi ve Getafe'yi planladığından daha erken savunma kabuğundan çıkmaya zorladı.
Maç aynı zamanda Jesus'un ilk 11'deki ilk maçı olmasıyla da dikkat çekti; Jesus, 30. dakikada yaptığı klas vuruşla farkı ikiye çıkardı. Getafe fiziksel oyunla ritmi bozmaya çalışsa ve bunun sonucunda dört sarı kart görse de Barcelona'nın teknik üstünlüğü hiç sorgulanmadı. Koundé'nin 73. dakikadaki golü sonucu tartışmaya kapattı ve Barcelona'nın 24 puan ve müthiş +27 averajla zirvede kalmasını sağladı.