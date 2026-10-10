24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Getafe - Barcelona maçında oyuncu puanları: Gabriel Jesus ve Anthony Gordon yıldızlaştı, Hansi Flick’in durdurulamaz yürüyüşü sürüyor

Barcelona
Getafe
La Liga
Barcelona - Getafe

Barcelona, Spotify Camp Nou'da Getafe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek La Liga sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü. Anthony Gordon ve Gabriel Jesus'un erken golleri maçın havasını belirlerken, Jules Koundé skora son bölümde şıklık kattı.

Barcelona, La Liga'daki galibiyet serisini sekiz maça çıkarırken Getafe'yi 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Hansi Flick'in taktik planı ilk düdükten itibaren kendini gösterdi; Barcelona topun %83'üne sahip oldu ve önde baskıyla konuk ekibi adeta boğdu. Kilidi açan gol ise neredeyse hemen geldi; Gordon, maçın henüz ikinci dakikasında ağları bularak tüm gerginliği giderdi ve Getafe'yi planladığından daha erken savunma kabuğundan çıkmaya zorladı.

Maç aynı zamanda Jesus'un ilk 11'deki ilk maçı olmasıyla da dikkat çekti; Jesus, 30. dakikada yaptığı klas vuruşla farkı ikiye çıkardı. Getafe fiziksel oyunla ritmi bozmaya çalışsa ve bunun sonucunda dört sarı kart görse de Barcelona'nın teknik üstünlüğü hiç sorgulanmadı. Koundé'nin 73. dakikadaki golü sonucu tartışmaya kapattı ve Barcelona'nın 24 puan ve müthiş +27 averajla zirvede kalmasını sağladı.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GETAFEAFP

    Kaleci ve savunma

    J. Garcia - 7/10

    Kaleci, kariyerinin en sakin akşamlarından birini yaşadı; oyunun çok büyük bölümünde topu elinde tutan bir takım tarafından iyi korundu. Sadece bir kez devreye girerek tek bir kurtarış yaptı, ancak ev sahibinin tamamladığı toplam 862 pasın korunmasında dağıtımı hayati önem taşıdı.

    Jules Koundé - 9/10

    Sağ kanada hükmeden Fransızdan olağanüstü bir performans geldi. Savunma görevlerinin ötesinde, 73. dakikada maçın son golünü atarak hücumdaki değerini de gösterdi.

    X. Espart - 7/10

    Genç oyuncu, Getafe'nin hırs eksikliğinden faydalanarak savunmanın merkezinde soğukkanlı göründü. Flick'in istediği yüksek savunma çizgisini korudu ve tempoyu yüksek tutmak için kısa pas oyununda etkiliydi.

    Eric García - 8/10

    Günün kaptanı olan García, savunma hattını otoriteyle yönetti. Orta sahaya çıkabilme yeteneği, Barcelona'nın boğucu %83 topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu ve Getafe'nin başlatmaya çalıştığı nadir kontra atakları etkisiz hale getirmede kritik rol oynadı.

    G. Martin - 7/10

    Sol bekte görev yapan Martin, oyun yönü değişiklikleri için sürekli bir pas opsiyonu oldu. Doğrudan gol katkısında Koundé kadar öne çıkmasa da pozisyon alışı, Getafe'nin geçişlerde etkili olmasını engelledi.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Lamine Yamal - 8/10

    Genç oyuncu, Getafe için sürekli bir baş belası oldu ve 73. dakikada Koundé'nin golünün asistini yaptı. Sağ kanattaki çekim gücü savunmacıları pozisyonlarından çıkardı ve Olmo ile Gavi'nin değerlendirdiği yarı alanları yarattı.

    Dani Olmo - 7/10

    Cepler arasında görev yapan Olmo, 61. dakikada oyundan alınana kadar başlıca bağlantı oyuncusuydu. Devre arasında Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğünü getiren ilk pas organizasyonunda etkili oldu ve alan farkındalığını çok iyi gösterdi.

    Rodri - 8/10

    Orta sahanın metronomu en iyi performansını sergiledi, topa sahip olmayı sürekli kıldı ve Getafe'nin merkezden bir yol bulmasına izin vermedi. Sahadaki varlığı, daha yaratıcı oyuncuların serbestçe dolaşmasını sağladı ve 71. dakikada oyundan alınana kadar maçın temposunu kontrol etti.

    Anthony Gordon - 9/10

    Gordon, 2. dakikada attığı golle mükemmel bir başlangıç yaptı. Direkt oyunu ve hızı, Getafe'nin beşli savunması için fazlasıyla etkiliydi ve ikinci yarının sonlarına doğru kenara alınana kadar tehdit olmaya devam etti.

    Gavi - 7/10

    Orta sahanın dinamosu, her zamanki hırsını ve enerjisini ortaya koydu. Getafe'yi maç boyunca sadece dört şutta tutan öndeki baskının sürdürülmesine yardımcı oldu, ancak dikkatli şekilde kullanıldı ve 61 dakika sonra oyundan alındı.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Gabriel Jesus - 9/10

    Brezilyalı oyuncu için rüya gibi bir performans. Flick'in aradığı golcü içgüdülerini göstererek 30. dakikada kritik ikinci golü attı. Topsuz alandaki hareketliliği, hücum orta sahalar için çok sayıda alan açtı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Pedri - 7/10

    61. dakikada Gavi'nin yerine oyuna girdi ve topun kontrolünü hemen eline aldı. Kendine has soğukkanlılığıyla oyunun son bölümünde takımına yardımcı oldu.

    Fermin Lopez - 6/10

    61. dakikada takıma taze enerji katması için oyuna alındı. Enerjikti ancak uzatma dakikalarında geç bir sarı kart gördü.

    Marc Bernal - 6/10

    71. dakikada Rodri'nin yerine geçti ve basit oynadı, takımın gol yemeden maçı tamamlamasını sağladı.

    Karim Adeyemi - 6/10

    71. dakikada Gordon'ın yerine, kontra atak tehdidini sürdürmek için oyuna alındı ancak o aşamada maç büyük ölçüde zaten kazanılmıştı.

    H. Abdelkarim - N/A

    82. dakikada Gabriel Jesus'un yerine geç bir değişiklikle oyuna dahil oldu.

    Hansi Flick - 9/10

    Flick'in taktik üstünlüğü tam anlamıyla belirleyiciydi. Gabriel Jesus'u ilk 11'de başlatma kararı anında karşılığını verdi ve oyuncu değişiklikleriyle maç yönetimi, topa sahip olma üstünlüğünü korurken kilit oyuncularını da dinç tuttu.

Şampiyonlar Ligi
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Konferans Ligi
Universitatea Craiova crest
Universitatea Craiova
UCR
Getafe crest
Getafe
GET