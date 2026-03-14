“Geriye dönüp baktığımda bunu farklı görüyorum…”: Hakem Christian Dingert, FC Bayern aleyhine verdiği tartışmalı kararların ardından hatasını kabul etti

Dingert şöyle açıkladı: "Maç sırasında Diaz'ın havaya sıçradığını fark ettim. Ardından ayağına gelen topu ise o şekilde algılamadım. Maçtan sonra olaya farklı bir açıdan baktığım da elbette anlaşılabilir bir durum."

Dingert, böylece maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Diaz'ın düşürülmesine oldukça öfkelenen Bayern'e hak verdi. Kaptan Joshua Kimmich, DAZN'e "Penaltı verilmesini savunmak istemiyorum, ama bu kesinlikle bir simülasyon değil" dedi. "Görüntülere baktığımda bir temas olduğu görülüyor. Bunu inkar edemezsiniz."

Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, kendisine hiç de yakışmayan bir şekilde tamamen öfkelenmişti. O şöyle dedi: "Stadyumdaki kimse neden kırmızı kart gördüğünü bilmiyor. Delilik. Biri bana bunun neden sarı kart olduğunu açıklamalı." Jonathan Tah da Sky'da Diaz'ın hemen ayağa kalktığını vurguladı. "O tiyatro yapmıyor, şov yapmıyor."

Bu durumda VAR'ın neden devreye girmediğini ve Dingert'e sahada yanlış kararını düzeltme şansı vermediğini Dingert şöyle açıkladı: "Sarı-kırmızı kartlarda VAR'ın müdahale etmesi şu anda mümkün değil." Ancak bu kural yaz aylarında değişecek.