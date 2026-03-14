“Geriye dönüp baktığımda bunu farklı görüyorum…”: Hakem Christian Dingert, FC Bayern aleyhine verdiği tartışmalı kararların ardından hatasını kabul etti

Ancak 45 yaşındaki hakem, bir başka tartışmalı kararda da tutumundan vazgeçmedi.
Harry Kane, oyuna girdikten hemen sonra, 61. dakikada 1-1'i getiren golü attı. Dingert ilk başta golü geçerli saydı, ancak video görüntülerini inceledikten sonra kararını geri aldı.
Golün oluşumunda Kane'e Leverkusen kalecisi Jonas Blaswich'in dirseğinden top gelmişti. Ancak Kane dönmüştü, Blaswich ise çok yakın mesafeden ona şut atmıştı. Bayern kalecisi Sven Ulreich maçtan sonra, "Video hakemle ilgili kararlar bazen tartışmalı olabiliyor" dedi. "Çok net kararlar söz konusu olduğunda müdahale etmekten çekinmemek gerekir. Ancak blokta, topun eline biraz değip değmediğine bakılmamalı. O, bir metreden şut attı."
Ancak Dingert şöyle dedi: "Benim pozisyonumdan bunu ilk başta fark etmedim. VAR bana arka kale perspektifini bir kez daha izlememi tavsiye etti. Ve orada fark ettim: Kol, şutun yoluna hafifçe giriyor. Bu sayede hücum aşaması başlatıldı ve Bayern, pozisyonu kontrol edebildi." Bu nedenle el ile oynama cezalandırılmalıydı.
Dingert, maç sonrası Münih yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi “tamamen normal” olarak nitelendirdi. “Bayern aleyhine birçok tartışmalı an” olduğunu, “bunu açıkça söylemek gerekir. Ancak duyguların hepsi sınırlar içindeydi." Hem maç sırasında hem de maç sonrası teknik direktör Kompany ve spor direktörü Max Eberl ile yapılan görüşme: "Çok objektifti, uygundu," dedi Dingert.