Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
"Geriye dönüp baktığımda ben de farklı düşünüyorum…": Hakem Christian Dingert, FC Bayern aleyhine verdiği tartışmalı kararların ardından hatasını kabul etti

Bundesliga'nın 26. haftasında FC Bayern München'in Bayer Leverkusen'e karşı 1-1 berabere kaldığı maç, hakem Christian Dingert'in bazı tartışmalı kararlarıyla damgasını vurdu. Dingert, Münih ekibinin iki golünü iptal etti ve Luis Diaz'ı sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle oyundan attı. O, bu kararı bir daha aynı şekilde vermezdi.

“Görüntüleri izlediğimde, artık böyle bir karar vermezdim,” dedi Dingert, Sky’a verdiğidemeçte, 84. dakikada Bayern’in Luis Diaz’a gösterdiği kırmızı kartla ilgili olarak. Diaz, Harry Kane’in muhteşem bir lob pasının ardından topu ayağında ceza sahasına girmiş ve ardından üzerine çıkan Leverkusen kalecisi Jonas Blaswich’in önünde havaya sıçramıştı.

 Blaswich, Diaz'ın ayağına çarpmıştı. Dingert, simülasyon kararı verdi ve Aleix Garcia ile çarpışmasının ardından zaten sarı kart görmüş olan Diaz'a, Münih ekibinin büyük tepkisine rağmen, sarı-kırmızı kart gösterdi.

  • Dingert şöyle açıkladı: "Maç sırasında Diaz'ın havaya sıçradığını fark ettim. Ardından ayağına gelen topu ise o şekilde algılamadım. Sonradan olaya farklı bir açıdan baktığım da elbette anlaşılabilir bir durum."

    Dingert, Diaz'ın düşürülmesi nedeniyle oldukça öfkelenen Bayern'e hak verdi. Kaptan Joshua Kimmich, DAZN'de "Penaltı verilmesini savunmak istemiyorum, ama bu kesinlikle simülasyon değil" dedi. "Görüntüleri izlediğimde bir temas olduğunu görüyorum. Bunu inkar edemezsiniz." 

    Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, kendisine hiç de yakışmayan bir şekilde tamamen öfkelenmişti. O şöyle dedi: "Stadyumdaki kimse neden kırmızı kart gördüğünü bilmiyor. Delilik bu. Biri bana bunun neden sarı kart olduğunu açıklamalı." Jonathan Tah da Sky'da Diaz'ın hemen ayağa kalktığını vurguladı. "O tiyatro yapmıyor, şov yapmıyor."

    Bu durumda VAR'ın neden devreye girmediğini ve Dingert'e sahada yanlış kararını düzeltme şansı vermediğini Dingert şöyle açıkladı: "Sarı-kırmızı kart durumunda VAR'ın müdahale etmesi şu anda mümkün değil." Ancak bu kural yaz aylarında değişecek. 

    Harry Kane'in eli mi? Christian Dingert bu konuda kararlı

    Ancak 45 yaşındaki hakem, bir başka tartışmalı kararda da ilk kararından geri adım atmadı. 

    Harry Kane, oyuna girdikten hemen sonra, 61. dakikada 1-1'i getiren golü attı. Dingert ilk başta golü geçerli saydı, ancak video görüntülerine bakarak kararını geri aldı.

    Golün oluşumunda Kane'e Leverkusen kalecisi Jonas Blaswich'in dirseğine top çarpmıştı. Ancak Kane dönmüştü, Blaswich ise çok yakın mesafeden ona şut atmıştı. Bayern kalecisi Sven Ulreich maçtan sonra, "Video hakemiyle alınan kararlar bazen tartışmalı olabiliyor" dedi. "Çok net kararlar söz konusu olduğunda müdahale etmekten çekinmemek gerekir. Ancak blokta, topun eline biraz değip değmediğine bakarak karar vermek doğru değil. O, bir metreden şut attı." 

    Ancak Dingert şöyle dedi: "Benim konumumdan bunu ilk başta fark etmedim. VAR bana arka kale perspektifini bir kez daha izlememi tavsiye etti. Ve orada fark ettim: Kol, şutun yoluna hafifçe giriyor. Bu sayede hücum aşaması başlatıldı ve Bayern, pozisyonu kontrol edebildi." Bu nedenle el ile oynama cezalandırılmalıydı. 

    Dingert, maç sonrası Münih yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi “tamamen normal” olarak nitelendirdi. “Bayern aleyhine birçok tartışmalı an” olduğunu, “bunu açıkça söylemek gerekir. Ancak duyguların hepsi sınırlar içindeydi." Hem maç sırasında hem de maç sonrası teknik direktör Kompany ve spor direktörü Max Eberl ile yapılan görüşme: "Çok objektifti, uygundu," dedi Dingert.

