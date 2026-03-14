Dingert şöyle açıkladı: "Maç sırasında Diaz'ın havaya sıçradığını fark ettim. Ardından ayağına gelen topu ise o şekilde algılamadım. Sonradan olaya farklı bir açıdan baktığım da elbette anlaşılabilir bir durum."

Dingert, Diaz'ın düşürülmesi nedeniyle oldukça öfkelenen Bayern'e hak verdi. Kaptan Joshua Kimmich, DAZN'de "Penaltı verilmesini savunmak istemiyorum, ama bu kesinlikle simülasyon değil" dedi. "Görüntüleri izlediğimde bir temas olduğunu görüyorum. Bunu inkar edemezsiniz."

Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany, kendisine hiç de yakışmayan bir şekilde tamamen öfkelenmişti. O şöyle dedi: "Stadyumdaki kimse neden kırmızı kart gördüğünü bilmiyor. Delilik bu. Biri bana bunun neden sarı kart olduğunu açıklamalı." Jonathan Tah da Sky'da Diaz'ın hemen ayağa kalktığını vurguladı. "O tiyatro yapmıyor, şov yapmıyor."

Bu durumda VAR'ın neden devreye girmediğini ve Dingert'e sahada yanlış kararını düzeltme şansı vermediğini Dingert şöyle açıkladı: "Sarı-kırmızı kart durumunda VAR'ın müdahale etmesi şu anda mümkün değil." Ancak bu kural yaz aylarında değişecek.