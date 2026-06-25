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Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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Gerilla eyleminin en güzel örneği: Nike, Almanya’nın Ekvador’la oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde yeni DFB formalarını tanıttı

Dünya Kupası
Ekvator - Almanya
Almanya
J. Musiala

ABD’li spor malzemeleri devi Nike, 2027’den itibaren Alman milli futbol takımına da forma sağlayacak – ve bunun nasıl görüneceğine dair bir ön izlenim verdi.

Almanya'nın Ekvador ile oynayacağı son grup maçı öncesinde, şirket Perşembe günü New Jersey'de "Merhaba New Jersey" adlı kelime oyununa dayalı bir gerilla kampanyası başlattı; yani: Merhaba, yeni forma.

  • Bu sırada bir tekne, Staten Island’dan Hudson Nehri’ni yukarı doğru ilerleyerek Özgürlük Anıtı’nın önünden geçip Manhattan’ın heybetli silüetinin önüne kadar gitti. Teknede, “Sihirli Ayak” lakaplı Jamal Musiala’nın yeni formasıyla çekilmiş bir fotoğrafı görünüyordu.

    Klasik beyaz rengi ve siyah yuvarlak yakasıyla bu forma, “İmparator” Franz Beckenbauer ve takım arkadaşlarının 1974’te Münih’te kazandıkları ikinci Dünya Kupası zaferinde giydikleri formayı anımsatıyor. Yeni formanın göğsünde DFB kartalı ve ünlü Nike Swoosh logosu yer alıyor.

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  • Nike, 70 yılın ardından DFB’de adidas’ın yerini alıyor

    Ancak: ABD’li spor giyim markası, formayı henüz tam olarak gösteremediği için Musiala’nın fotoğrafında forma pikselleştirilmiş durumda. Yıl sonuna kadar Alman milli takımı, Dünya Kupası’nda Ekvador ile oynanacak maçta (22.00 / ARD ve Magenta) olduğu gibi, adidas tarafından giydirilecek.

    Herzogenaurach merkezli şirket, 70 yılı aşkın süredir milli takıma eşlik ediyor. Mart 2024’te Alman Futbol Federasyonu (DFB), 1 Ocak 2027’den 2034’e kadar Nike ile bir ortaklık kuracağını duyurmuştu. Söylentilere göre, ABD’li şirket gelecekte DFB’ye yılda 100 milyon euro ödeyecek.

  • 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    ForvetMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    OfansifKai HavertzArsenal7
    ForvetAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    ForvetFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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