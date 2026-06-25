Gerilla eyleminin en güzel örneği: Nike, Almanya’nın Ekvador’la oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde yeni DFB formalarını tanıttı

Ancak: ABD’li spor giyim markası, formayı henüz tam olarak gösteremediği için Musiala’nın fotoğrafında forma pikselleştirilmiş durumda. Yıl sonuna kadar Alman milli takımı, Dünya Kupası’nda Ekvador ile oynanacak maçta (22.00 / ARD ve Magenta) olduğu gibi, adidas tarafından giydirilecek.

Herzogenaurach merkezli şirket, 70 yılı aşkın süredir milli takıma eşlik ediyor. Mart 2024’te Alman Futbol Federasyonu (DFB), 1 Ocak 2027’den 2034’e kadar Nike ile bir ortaklık kuracağını duyurmuştu. Söylentilere göre, ABD’li şirket gelecekte DFB’ye yılda 100 milyon euro ödeyecek.