Almanya'nın Ekvador ile oynayacağı son grup maçı öncesinde, şirket Perşembe günü New Jersey'de "Merhaba New Jersey" adlı kelime oyununa dayalı bir gerilla kampanyası başlattı; yani: Merhaba, yeni forma.
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Gerilla eyleminin en güzel örneği: Nike, Almanya’nın Ekvador’la oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde yeni DFB formalarını tanıttı
Bu sırada bir tekne, Staten Island’dan Hudson Nehri’ni yukarı doğru ilerleyerek Özgürlük Anıtı’nın önünden geçip Manhattan’ın heybetli silüetinin önüne kadar gitti. Teknede, “Sihirli Ayak” lakaplı Jamal Musiala’nın yeni formasıyla çekilmiş bir fotoğrafı görünüyordu.
Klasik beyaz rengi ve siyah yuvarlak yakasıyla bu forma, “İmparator” Franz Beckenbauer ve takım arkadaşlarının 1974’te Münih’te kazandıkları ikinci Dünya Kupası zaferinde giydikleri formayı anımsatıyor. Yeni formanın göğsünde DFB kartalı ve ünlü Nike Swoosh logosu yer alıyor.
Nike, 70 yılın ardından DFB’de adidas’ın yerini alıyor
Ancak: ABD’li spor giyim markası, formayı henüz tam olarak gösteremediği için Musiala’nın fotoğrafında forma pikselleştirilmiş durumda. Yıl sonuna kadar Alman milli takımı, Dünya Kupası’nda Ekvador ile oynanacak maçta (22.00 / ARD ve Magenta) olduğu gibi, adidas tarafından giydirilecek.
Herzogenaurach merkezli şirket, 70 yılı aşkın süredir milli takıma eşlik ediyor. Mart 2024’te Alman Futbol Federasyonu (DFB), 1 Ocak 2027’den 2034’e kadar Nike ile bir ortaklık kuracağını duyurmuştu. Söylentilere göre, ABD’li şirket gelecekte DFB’ye yılda 100 milyon euro ödeyecek.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Forvet Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Ofansif Kai Havertz Arsenal 7 Forvet Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Forvet Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11