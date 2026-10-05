Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak görev süresi pazartesi gecesi yeni bir zirveye ulaştı; takımı, nefes kesen bir geç dönüşle Belçika'yı 4-1'lik skorla dağıttı. Fransa, sadece bir hafta önce Brüksel'de aldığı 1-0'lık dar galibiyetin ardından, Stade de France'taki karşılaşmaya Uluslar Ligi 1. Grup'ta yedi puanla zirvede girdi. Liderliğini perçinlemek isteyen Zidane, genç bir 4-3-3 dizilişini tercih etti ve kalede Guillaume Restes'e, savunmada ise deneysel bir Maxence Lacroix-Leny Yoro ikilisine ilk 11'de görev verdi.

Ousmane Dembele maça hızlı başladı ve içeri kat edip 60 saniye dolmadan direğin yanından geçen bir şut çıkardı. Bradley Barcola ile Esteban Lepaul'un Belçika savunmasını zorlamasıyla baskı artmaya devam etti; Maarten Vandevoordt ise 16. dakikada Barcola'ya geçit vermemek için kritik bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Fransa'nın süren baskısına rağmen Belçika kontra ataklarda tehlikesini korudu. 35. dakikada konuk ekip ani bir darbeyle öne geçti; Chelsea'den Romeo Lavia, nokta atışı bir pasla Fransız savunmasını yardı ve Dodi Lukebakio'yu Guillaume Restes ile karşı karşıya bıraktı. Lukebakio da sol ayağıyla üst köşeye yaptığı vuruşla ağları sarsarak farkını ortaya koydu.