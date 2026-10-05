AFP
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Geriden gelip zafere ulaştılar! Desire Doue ve Michael Olise'nin son anlardaki golleri, Fransa'nın Belçika karşısındaki dramatik geri dönüşünü taçlandırdı
Stade de France'ta geç gelen perde
Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak görev süresi pazartesi gecesi yeni bir zirveye ulaştı; takımı, nefes kesen bir geç dönüşle Belçika'yı 4-1'lik skorla dağıttı. Fransa, sadece bir hafta önce Brüksel'de aldığı 1-0'lık dar galibiyetin ardından, Stade de France'taki karşılaşmaya Uluslar Ligi 1. Grup'ta yedi puanla zirvede girdi. Liderliğini perçinlemek isteyen Zidane, genç bir 4-3-3 dizilişini tercih etti ve kalede Guillaume Restes'e, savunmada ise deneysel bir Maxence Lacroix-Leny Yoro ikilisine ilk 11'de görev verdi.
Ousmane Dembele maça hızlı başladı ve içeri kat edip 60 saniye dolmadan direğin yanından geçen bir şut çıkardı. Bradley Barcola ile Esteban Lepaul'un Belçika savunmasını zorlamasıyla baskı artmaya devam etti; Maarten Vandevoordt ise 16. dakikada Barcola'ya geçit vermemek için kritik bir kurtarış yapmak zorunda kaldı. Fransa'nın süren baskısına rağmen Belçika kontra ataklarda tehlikesini korudu. 35. dakikada konuk ekip ani bir darbeyle öne geçti; Chelsea'den Romeo Lavia, nokta atışı bir pasla Fransız savunmasını yardı ve Dodi Lukebakio'yu Guillaume Restes ile karşı karşıya bıraktı. Lukebakio da sol ayağıyla üst köşeye yaptığı vuruşla ağları sarsarak farkını ortaya koydu.
- AFP
Zidane fark yaratıyor
İkinci yarı da tıpkı ilk yarı gibi başladı; Fransa, Belçika yarı sahasına yerleşti ancak Mark van Bommel'in disiplinli alçak blok savunmasını aşmakta zorlandı. Dembele 53. dakikada bir önemli fırsatı daha değerlendiremedi ve Vandevoordt, bir saatin dolmasına kısa süre kala Lepaul'un dönerek yaptığı vuruşu çıkararak bir kez daha aşılması zor bir engel olduğunu gösterdi. İlk 11'inin duvara tosladığını gören Zidane, ilham için kulübesine yöneldi. Belirleyici bir üçlü oyuncu değişikliğiyle Michael Olise, Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha'yı oyuna aldı.
Özellikle Cherki'nin oyuna girişi dönüştürücü oldu; oyun kurucu orta sahada ipleri eline almaya başladı. Cherki, sağ ayağıyla yaptığı falsolu vuruşla skoru neredeyse eşitledi ancak Vandevoordt bir kez daha akrobatik bir kurtarış yaptı. Aralıksız baskı sonunda 77. dakikada Belçika savunma direncini kırdı. Bir diğer yedek oyuncu Desire Doue, Da Cunha'dan pası aldı, ceza sahası çizgisi üzerinde müthiş döndü ve sol ayağıyla yaptığı alçak vuruşu köşeye gönderdi. Bu, genç yetenek için bir dönüm noktasıydı; A milli takım formasıyla sadece 19. maçında dördüncü golünü attı.
On dört dakikada dört gol
Ev sahibi tribünler artık büyük bir coşku içindeyken, Fransa rakibinin zayıfladığını hissetti ve ayağını gazdan çekmedi. Eşitlik golünden yalnızca dört dakika sonra geri dönüş tamamlandı. Olise, sağ kanattan kararlı bir şekilde ilerledikten sonra topu yakın direkteki Cherki'ye çıkardı. Oyuna sonradan giren oyuncunun tek vuruşu Vandevoordt'un ayağına ve koluna çarptıktan sonra ağ çizgisini ağır ağır geçti ve skoru 2-1'e getirdi. Yaklaşık bir saat boyunca üstünlüğü elinde tutan Belçika ise oyunun gidişatındaki bu ani değişim karşısında adeta sersemlemiş görünüyordu.
88. dakikada üçüncü gol, teknik kalitenin bir ürünü olarak geldi. Doue ile Olise, ceza sahası çizgisi civarında dar alanda yaptıkları karmaşık tek paslarla etkili bir verkaç kurdu ve Olise'nin boş kalıp soğukkanlı bir vuruşla golü bulmasını sağladı. Bayern Münih yıldızı bununla da yetinmedi. Maç uzatma dakikalarına girerken Doue bir kez daha asist yapan isim oldu; Olise'yi mükemmel bir pasla buldu ve hücum oyuncusu da bu fırsatı rahatlıkla değerlendirerek skoru 4-1 yaptı. Bu gol yağmuru, Fransa'nın 15 dakikadan kısa bir sürede yaklaşan yenilgiyi farklı bir galibiyete çevirmesi anlamına geliyordu ve Belçika'nın komşusuna karşı süregelen uzun mağlubiyet serisini sona erdirme umutlarını da fiilen bitirdi.
- AFP
1. Grup puan durumu ve kasım ayı fikstürü
Bu galibiyet, Fransa'nın 10 puanla Uluslar Ligi 1. Grup'taki zirvedeki yerini perçinledi. Bu arada Belçika, altı puanla üçüncü sırada takılı kaldı ve yedi puanla ikinci basamakta bulunan İtalya'nın gerisinde yer alıyor.
Grup, kasımdaki yaklaşan milli arada zirveye ulaşacak. Fransa, önce İtalya deplasmanında zorlu bir maça çıkacak, ardından sahasında Türkiye'yi ağırlayacak. Belçika'nın ise grup aşamasındaki serüveni, önce Türkiye deplasmanıyla, ardından son grup maçında İtalya'yı konuk etmesiyle sona erecek.
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