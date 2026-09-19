Getty Images Sport
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'Geri dönüşün kralları!' - Lautaro Martinez iki gol attı, Inter ise 2-0 geriden gelerek zirve yarışındaki nefes kesen maçta Roma'yı durdurdu
Inter, Kone'nin dublesiyle şoke oldu
Kusursuz sicile sahip tek iki takım arasındaki karşılaşma, 83 yaşında hayatını kaybeden Inter efsanesi Sandro Mazzola için yapılan anlamlı bir saygı duruşuyla başladı. Oyun başladıktan sonra ise Inter'in tekrarlayan savunma sorunları neredeyse hemen yeniden ortaya çıktı; takım böylece üst üste dördüncü maçında da kendisini iki gollük bir geride buldu. Erken gelen açılış golünde Nahuel Molina, Paulo Dybala'nın ortasını tekrar kale önüne kafayla çevirdi ve Kone'nin topun bir kez sekmesine izin verdikten sonra Manuel Akanji'nin bacaklarının arasından, yaklaşık 9 metreden tek vuruşla ağları bulmasını sağladı.
İlk yarı boyunca Roma'nın üstünlüğü sürdü ve oyunu yönlendiren Dybala, uzak mesafeden çektiği bir şutla gole çok yaklaştı. Inter ritmini bulmakta zorlandı, ancak Yann Bisseck Mile Svilar'a kritik bir kurtarış yaptırdı. Kone'nin 37. dakikada ikinci golünü atmasıyla deplasman ekibi için durum daha da vahim hale geldi. Yardımcı hakem, Gianluca Mancini'nin Dybala'nın ortasına dokunup topu arka direkte tamamlayan Kone'ye indirmesinin ardından önce ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak VAR incelemesi Fransa milli oyuncusunun top çizgisinin gerisinde olduğunu doğruladı ve gol geçerli sayıldı.
- Getty Images Sport
Lautaro geri dönüşü ateşledi
Inter, son dönemde zorlu durumlardan çıkmayı alışkanlık haline getirdi; Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dört maçta 2-0 geriye düştü ve bu önceki geri dönüşlerin ikisini kazandı. Son geri dönüşünü başlatması için ikinci yarıda sadece 60 saniyeye ihtiyaç duydu ve bu atakta mimar Marcus Thuram oldu. Fransız forvet, Bryan Cristante'nin boşa giden pasını kaptıktan sonra soldan nefes kesen bir kontra atakla ilerledi ve alçak ortasını geriye çıkardı; Martinez de 12 metreden tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu gol maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve son şampiyon Roma'yı kendi yarı alanına hapsetti. Thuram, kısa süre sonra direğin dibinden auta giden zekice bir topuk vuruşuyla skoru neredeyse eşitledi. Ancak Roma, geçişlerde tehlikeli kalmayı sürdürdü. Maça dört karşılaşmada altı golle çıkan Donyell Malen'in sert şutunu, korner sonrası yaşanan karambolde Inter kalecisi Josep Martinez yüzüyle çeldi.
Kaptan Martinez bir puanı kurtardı
Baskı arttıkça Svilar, Inter'i durdurmak için art arda yüksek kalitede kurtarışlar yaptı; bunların arasında Andy Diouf'a gol izni vermediği uçarak yaptığı bir kurtarış da vardı. Ancak Roma'nın direnci sonunda 79. dakikada kırıldı. Bir kornerin ardından gelen uzun süreli baskı sırasında Svilar, Thuram'ın kafa vuruşunda inanılmaz bir ilk kurtarış yaptı, Martinez'in tamamlayıcı kafa vuruşu ise üst direğin altına çarpıp geri döndü. Pozisyon devam ederken Yann Bisseck, bir ortayı tehlikeli bölgeye Martinez için kafayla indirdi; Martinez de topu önce baldırında kontrol edip ardından yedi metreden müthiş bir voleyle ağlara gönderdi.
Dramatik beraberlik golü, iki takımın da galibiyet golü için yüklendiği çılgın bir finale yol açtı. Inter, bitkin düşen Roma savunmasının bıraktığı boşlukları değerlendirerek bu golü bulmaya daha yakın görünen taraftı. Son anlarda Petar Sucic, Nicolo Barella'nın uzun topunu Thuram'ın önüne indirdi. Svilar'ın çizgisinin dışında olduğunu gören Thuram, kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş denedi, ancak şutu boş kalenin yanından az farkla auta gitti.
- AFP
Milli ara öncesinde zirvenin ortaklarından
Bu beraberlik, Roma'yı 13 puanla Serie A tablosunun zirvesinde bıraktı; Roma, Inter'in önünde yalnızca averajla yer alıyor. Yaklaşan milli ara sonrası Giallorossi, 11 Ekim'de Como deplasmanıyla lig maçlarına dönecek, Nerazzurri ise 10 Ekim'de San Siro'da Parma'yı konuk edecek.
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