Kusursuz sicile sahip tek iki takım arasındaki karşılaşma, 83 yaşında hayatını kaybeden Inter efsanesi Sandro Mazzola için yapılan anlamlı bir saygı duruşuyla başladı. Oyun başladıktan sonra ise Inter'in tekrarlayan savunma sorunları neredeyse hemen yeniden ortaya çıktı; takım böylece üst üste dördüncü maçında da kendisini iki gollük bir geride buldu. Erken gelen açılış golünde Nahuel Molina, Paulo Dybala'nın ortasını tekrar kale önüne kafayla çevirdi ve Kone'nin topun bir kez sekmesine izin verdikten sonra Manuel Akanji'nin bacaklarının arasından, yaklaşık 9 metreden tek vuruşla ağları bulmasını sağladı.

İlk yarı boyunca Roma'nın üstünlüğü sürdü ve oyunu yönlendiren Dybala, uzak mesafeden çektiği bir şutla gole çok yaklaştı. Inter ritmini bulmakta zorlandı, ancak Yann Bisseck Mile Svilar'a kritik bir kurtarış yaptırdı. Kone'nin 37. dakikada ikinci golünü atmasıyla deplasman ekibi için durum daha da vahim hale geldi. Yardımcı hakem, Gianluca Mancini'nin Dybala'nın ortasına dokunup topu arka direkte tamamlayan Kone'ye indirmesinin ardından önce ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak VAR incelemesi Fransa milli oyuncusunun top çizgisinin gerisinde olduğunu doğruladı ve gol geçerli sayıldı.