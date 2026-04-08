"Jamie Gittens geri döndü," demişti Liam Rosenior daha geçen Cuma. Ancak sadece bir gün sonra, aralarında bir antrenman ve Port Vale'ye karşı oynanan kupa maçı (7-0) varken, Chelsea FC'nin teknik direktörü şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı: "Maalesef Jamie dün antrenmanda yine uyluk kasında bir sakatlık geçirmiş gibi görünüyor. Emin olmak için onu muayene ettirmeliyiz. Bu onun için gerçekten çok yazık. Sanırım bu, başına gelen üçüncü kez oluyor."
Geri dönüşün ardından hemen bir aksilik! Eski bir BVB yıldızının talihsizliklerle dolu yılı bir türlü sona ermiyor
Rosenior, eski Dortmund kanat oyuncusunun son sakatlığının ardından ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını henüz açıklayamadı. Gittens'in durumu her gün yeniden değerlendiriliyor. Şu an kesin olan bir şey var: Yaz aylarında BVB'den 56 milyon euroya Blues'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarla dolu sezonu bir türlü sona ermiyor.
Gittens, Chelsea formasıyla şu ana kadar sakatlık nedeniyle 16 resmi maçı kaçırdı; bunların arasında son 13 maç arka arkaya oynananlar da bulunuyor. En son 31 Ocak'ta sahaya çıkmıştı. O maçta uyluk kasında bir ağrı hissetmişti.
"Şu ana kadar onunla çok uzun süre çalışmadım, ancak kariyerini biliyorum ve ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onu çok özleyeceğiz," demişti Ocak ayında Maresca'nın yerine geçen Rosenior. Gittens takım kadrosuna geri döner dönmez, yeni bir aksilik yaşandı.
Jamie Gittens, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol atamadı
Ancak bu, hızlı kanat oyuncusu için daha önce her şeyin ideal gittiği anlamına gelmez. Tam tersine: Roseniors'un selefi Enzo Maresca'nın yönetiminde Gittens ilk 11'in değişmez bir parçası değildi. Sahaya çıktığında, ara sıra yeteneğini sergilese de performansları genellikle oldukça sıradandı.
Ancak Gittens'ten daha fazlası bekleniyordu ve kendisi de memleketine döndüğü ilk yılında kendisinden daha fazlasını bekliyordu. Gittens'in performansı oldukça zayıf: Şimdiye kadar 27 maça çıktı, ancak sadece 12 kez ilk 11'de yer aldı. Ortalama süre 40 dakikadır. Sadece iki kez 90 dakikayı tamamladı, sonuncusu Kasım ayında oldu.
Bir hücum oyuncusu için daha da kötüsü: Gittens sadece bir gol attı, beş golün hazırlığını yaptı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 23 maçta forma giydiği halde henüz gol atamadı.
Jamie Gitten'da özellikle ritim eksikliği hissediliyor
Gittens'ın salt istatistiksel verimliliğin yanı sıra özellikle eksikliğini duyduğu şey, ritimdir. Sonbaharda bir süreliğine nispeten istikrarlı bir dönem geçireceği izlenimi verse de, tüm bu aylar boyunca hiçbir zaman bu ritmi yakalayamadı. Wolverhampton'a karşı oynanan kupa maçında şu ana kadar attığı tek golü ve Şampiyonlar Ligi'nde Ajax Amsterdam'a karşı 5-1 kazanılan maçta Gittens, maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Böylece Dortmund'da çıkış yakaladıktan sonra yaşadığı zorlu aylar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere: Gittens, BVB'de Nuri Şahin yönetiminde en iyi oyuncular arasında yer alırken ve geçen sezonun ilk yarısında 9 gol ve 5 asistle güçlü bir performans sergilemişti, ancak daha sonra Niko Kovac yönetiminde hızla geriledi.
Jamie Gittens, BVB'deki son döneminde sadece yedek oyuncuydu
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sıraya yükselme mücadelesinde Gittens artık rol oynamıyordu. Borussia'daki son aylarında, Kovac'ın üçlü savunma düzenine geçmesi ve aynı zamanda bire bir mücadelelerde etkili oyuncuların kadrodan çıkarılması nedeniyle yedek kulübesine mahkum olmuştu. Şimdi ise Chelsea'de bir sonraki acı deneyim yaşandı.
Gittens'in en iyisi bu sezonu unutup, tüm kulüp gibi yazın yeni bir başlangıç yapması olacaktır. Roseniors'un onunla ilgili açıklamalarının satır aralarını okursak, Gittens'in İngiliz teknik adamın altında Maresca'nınkinden daha iyi bir geleceğe sahip olma ihtimali yüksek görünüyor.
Tabii, kasları ona bir sonraki şakayı yapmazsa.
Jamie Gittens: Chelsea FC'deki istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asist 27 1 5