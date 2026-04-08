Geri dönüşün ardından hemen bir aksilik! Eski bir BVB yıldızının talihsizliklerle dolu yılı bir türlü sona ermiyor

Rosenior, eski Dortmund kanat oyuncusunun son sakatlığının ardından ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını henüz açıklayamadı. Gittens'in durumu her gün yeniden değerlendiriliyor. Şu an kesin olan bir şey var: Yaz aylarında BVB'den 56 milyon euroya Blues'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarla dolu sezonu bir türlü sona ermiyor.

Gittens, Chelsea formasıyla şu ana kadar sakatlık nedeniyle 16 resmi maçı kaçırdı; bunların arasında son 13 maç arka arkaya oynananlar da bulunuyor. En son 31 Ocak'ta sahaya çıkmıştı. O maçta uyluk kasında bir ağrı hissetmişti.

"Şu ana kadar onunla çok uzun süre çalışmadım, ancak kariyerini biliyorum ve ne kadar olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onu çok özleyeceğiz," demişti Ocak ayında Maresca'nın yerine geçen Rosenior. Gittens takım kadrosuna geri döner dönmez, yeni bir aksilik yaşandı.