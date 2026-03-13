Geri dönüşü ilginç bir ayrıntıya sahip! "Mükemmel yedek oyuncu" 537 gün sonra FC Bayern'de sahalara geri dönüyor

Bu olaydan tam bir hafta önce, Ulreich Werder Bremen karşısında sakatlanan as kaleci Manuel Neuer'in yerine oynamış ve bu, onun o tarihe kadar son maçı olmuştu. Neuer Aralık 2024'te tekrar sakatlandığında, onun yerine Daniel Peretz geçti. Ocak ayında Jonas Urbig geldi ve o zamandan beri - kısmen zorunlu, kısmen bilinçli olarak - düzenli olarak maç tecrübesi kazanıyor.

Neuer şu anda baldırındaki kas lifinde yırtık nedeniyle forma giyemediği için, Salı günü Atalanta Bergamo karşısında yine Urbig ilk 11'de yer aldı, ancak 6-1'lik galibiyette beyin sarsıntısı geçirdi. Peretz (25) Ocak ayından bu yana FC Southampton'da kiralık olarak oynuyor, Alexander Nübel (29) ise daha uzun süredir VfB Stuttgart'ta forma giyiyor. Yani geriye sadece bir kişi kaldı: Hafta sonu 37 yaşındaki Sven Ulreich, 537 gün sonra ilk resmi maçına çıkacak ve FC Bayern formasıyla toplam 104. maçına çıkacak. İlginç bir şekilde, rakip Ulreich'in özel arkadaşı Rolfes'in oynadığı Leverkusen olacak.

Urbig yaklaşık bir hafta, Neuer ise daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ulreich, Çarşamba günü Atalanta ile oynanacak rövanş maçında ve ertesi Cumartesi günü Bundesliga'da Union Berlin ile oynanacak maçta da forma giyebilir. O zamana kadar yedek kaleci pozisyonunu bir genç oyuncu üstlenecek. Ya dördüncü ligdeki yedek takımdan Jannis Bärtl (19) ya da U19'dan Leonard Prescott (16), ki o zaten üçüncü kaleci olarak Bergamo'ya gitmişti. En umut verici kaleci yeteneği olarak görülen Leon Klanac (19) da şu anda sakat.