Vincent Kompany'nin teknik direktörlüğündeki mevcut hakimiyet göz önüne alındığında, bu çok uzun zaman önceymiş gibi geliyor. Ancak Bayer Leverkusen'in çifte kupayı kazanarak Münih ekibini ulusal tahttan indirmesinin üzerinden henüz iki yıl bile geçmedi.
Çeviri:
Geri dönüşü ilginç bir ayrıntıya sahip! "Mükemmel yedek oyuncu" 537 gün sonra FC Bayern'de sahalara geri dönüyor
Eylül 2024'te, geçici iktidar değişikliğinden sonra ilk doğrudan karşılaşma gerçekleşti ve atmosfer buna uygun olarak gerginleşti. Sahada iki takım 1-1 berabere kaldı. Ancak yedek kulübesinde de Münih'in yedek kalecisi Sven Ulreich, Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes ile tartışmaya girdi.
Sosyal ağlarda, Ulreich'in önce Leverkusen'in zaman kazanmaya çalıştığından şikayet ettiği, ardından da yedek kulübesine doğru "Hey, otur Rolfes, seni piç!" diye bağırdığı bir video dolaşmaya başladı. DFB, Ulreich'e 20.000 euro para cezası ve bir maçlık men cezası verdi. Kompany, yedek kalecisini kamuoyunda savundu. Bayern taraftarları bir sonraki maçta "Ulle'ye özgürlük" sloganları attı ve bir pankartta "DFB, sen Rolfes'sin - Ulle bizden biri!" yazdılar.
FC Bayern'deki karmaşık kaleci durumu
Bu olaydan tam bir hafta önce, Ulreich Werder Bremen karşısında sakatlanan as kaleci Manuel Neuer'in yerine oynamış ve bu, onun o tarihe kadar son maçı olmuştu. Neuer Aralık 2024'te tekrar sakatlandığında, onun yerine Daniel Peretz geçti. Ocak ayında Jonas Urbig geldi ve o zamandan beri - kısmen zorunlu, kısmen bilinçli olarak - düzenli olarak maç tecrübesi kazanıyor.
Neuer şu anda baldırındaki kas lifinde yırtık nedeniyle forma giyemediği için, Salı günü Atalanta Bergamo karşısında yine Urbig ilk 11'de yer aldı, ancak 6-1'lik galibiyette beyin sarsıntısı geçirdi. Peretz (25) Ocak ayından bu yana FC Southampton'da kiralık olarak oynuyor, Alexander Nübel (29) ise daha uzun süredir VfB Stuttgart'ta forma giyiyor. Yani geriye sadece bir kişi kaldı: Hafta sonu 37 yaşındaki Sven Ulreich, 537 gün sonra ilk resmi maçına çıkacak ve FC Bayern formasıyla toplam 104. maçına çıkacak. İlginç bir şekilde, rakip Ulreich'in özel arkadaşı Rolfes'in oynadığı Leverkusen olacak.
Urbig yaklaşık bir hafta, Neuer ise daha uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ulreich, Çarşamba günü Atalanta ile oynanacak rövanş maçında ve ertesi Cumartesi günü Bundesliga'da Union Berlin ile oynanacak maçta da forma giyebilir. O zamana kadar yedek kaleci pozisyonunu bir genç oyuncu üstlenecek. Ya dördüncü ligdeki yedek takımdan Jannis Bärtl (19) ya da U19'dan Leonard Prescott (16), ki o zaten üçüncü kaleci olarak Bergamo'ya gitmişti. En umut verici kaleci yeteneği olarak görülen Leon Klanac (19) da şu anda sakat.
Sven Ulreich, FC Bayern'de taraftarların gözdesi ve duygusal motivasyon kaynağı olarak kabul ediliyor.
Ulreich, 2015 yılında VfB Stuttgart'tan FC Bayern'e 3,5 milyon euroya transfer oldu. Neuer 2017/18 sezonunda ayak kemik kırığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalınca, onu ilk başta büyük bir özgüvenle temsil etti. Ancak Ulreich'in o sezonki performansı trajik bir sonla bitti: Real Madrid ile oynanan yarı final maçında yaptığı hata, takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinde önemli bir rol oynadı. Bayern'in patronu Uli Hoeneß, yine de onu "Yılın Adamı" seçti.
2020/21 sezonunda Ulreich, o dönem ikinci ligde oynayan Hamburger SV'de forma giydi, ardından bedelsiz olarak Münih'e geri döndü. Christian Früchtl, 2025 yılında SPOX ile yaptığı röportajda "Ulle mükemmel bir yedek" demişti. Früchtl, yıllarca Neuer ve Ulreich'in ardından üçüncü kaleci olarak görev yaptı, şu anda ise İtalya'da US Lecce takımında oynuyor. Ulreich, FC Bayern'de Neuer'in yakın dostu, taraftarların gözdesi ve duygusal motivasyon kaynağı olarak görülüyor.
Leverkusen maçındaki öfkeli tepkisi de tek örneği değildi. 2021'de geri döndüğünden beri Ulreich, şikayet ettiği için dört kez sarı kart gördü (sadece bir kez sahadaydı) ve geçen sezon Feyenoord Rotterdam maçında yedek kulübesindeyken kırmızı kart bile gördü. Früchtl, "O kulüp için yaşıyor ve haksızlık gördüğünde kulüp için mücadele ediyor. Yedek kulübesinde gördüğü kırmızı kartlar tesadüf değil" dedi. "Tabii ki bu iyi bir şey değil ve kendini daha iyi kontrol etmesi gerekiyor. Ama bu, FC Bayern ile ne kadar özdeşleştiğini gösteriyor. Bu tavırlarıyla Ulle, saha dışında da takım için çok önemli."
Sven Ulreich, FC Bayern ile sözleşmesini uzatacak mı?
Ancak bir yıldır Ulreich hakkında daha az haber çıkıyor, bunun nedeni özel hayatında yaşadığı talihsizlik olabilir. Geçen yaz, uzun süren bir hastalığın ardından altı yaşındaki oğlu vefat etti. Kısa bir süre sonra Ulreich yeni bir yıllık sözleşme imzaladı. "O güvenilirliğin vücut bulmuş hali. Sözünü tutar, kelimenin tam anlamıyla," demişti spor direktörü Max Eberl o zamanlar. "Onun gibi karakterler her takıma iyi gelir."
Ulreich'in sözleşmesini tekrar uzatıp uzatmayacağı, Neuer'in durumunda olduğu gibi, henüz belli değil. Neuer, 40. yaş gününün olduğu Mart ayı sonunda kararını vermek istiyor. Eğer kariyerini sonlandırır ve Ulreich sözleşmesini uzatırsa, Urbig bir numaraya yükselecek ve yeni bir yedek kaleci transfer edilecek. Şu anda kiralık olarak oynayan Peretz ve Nübel yedek kulübesinde oturmak istemiyorlar ve bu nedenle Münih'te bir gelecekleri yok gibi görünüyor.
Sven Ulreich: 2021'de geri döndüğünden beri FC Bayern için oynadığı maçlar
Sezon Maçlar 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -