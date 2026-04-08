"Geri dönmeleri zor olacak!" - Hamit Altıntop, Bayern Münih'in Real Madrid'i eleyeceğine inanıyor ve Mohamed Salah'ın geleceği hakkında cesur bir öngörüde bulunuyor

"Modern Sports" programına konuk olan Altıntop, futbolculuk kariyeri boyunca her iki Avrupa devinde de forma giymiş olmasına rağmen, hangi takıma sadık olduğunu hemen açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın başkentinde geçirdiği döneme saygı duyduğunu ancak Allianz Arena'da daha uzun süre forma giydikten sonra kalbinin Bavyera'da kaldığını açıkça belirtti.

Altıntop, "Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giymiş olmaktan gurur duyuyorum, ancak daha uzun süre oynadığım için Bayern Münih'i destekliyorum" dedi. Los Blancos'un şu anki durumuna bakıldığında, Carlo Ancelotti'nin takımının zorlu ilk maçın ardından savunmasız olduğunu öne sürdü. "Bayern Münih'in Santiago Bernabeu'daki galibiyetinin Real Madrid için işleri zorlaştırdığını düşünüyorum, özellikle de sezonları pek iyi geçmedi ve birçok iniş çıkış yaşandı. Şu anki durumlarına bakıldığında geri dönmeleri çok zor."

Altıntop, Madrid'in yıldızlarla dolu hücum hattının yaşadığı zorlukları, Alman ekibine karşı yenilginin başlıca nedeni olarak gösterdi. "Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin performansı bu sezon istikrarsızdı ve bu, Real Madrid'in Bayern Münih'e yenilmesinin nedenlerinden biri," diye ekledi ve Galaktikolar'ın en tehlikeli silahlarının golcü kimliğinden yoksun olduğunu vurguladı.