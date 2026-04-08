"Geri dönmeleri zor olacak!" - Hamit Altıntop, Bayern Münih'in Real Madrid'i eleyeceğine inanıyor ve Mohamed Salah'ın geleceği hakkında cesur bir öngörüde bulunuyor

Eski Real Madrid ve Bayern Münih orta saha oyuncusu Hamit Altıntop, iki eski kulübü arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali mücadelesine ilişkin görüşlerini dile getirerek, hangi tarafı desteklediğini açıkça ortaya koydu. Türk futbolcu, Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın kariyerinde kritik bir döneme girmesiyle birlikte, oyuncunun Liverpool’daki geleceğine dair süren spekülasyonlara da değindi.

"Modern Sports" adlı spor programına konuşan Altıntop, "Hem Real Madrid hem de Bayern Münih formalarını giymiş olmaktan gurur duyuyorum, ancak daha uzun süre oynadığım için Bayern Münih'i destekliyorum" dedi. Yorumları, Avrupa'nın en zorlu iki ortamında başarıya ulaşmış bir futbolcunun benzersiz bakış açısını vurguluyor.


  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Bayern, "dengesiz" Madrid karşısında üstünlüğünü korudu

    "Modern Sports" programına konuk olan Altıntop, futbolculuk kariyeri boyunca her iki Avrupa devinde de forma giymiş olmasına rağmen, hangi takıma sadık olduğunu hemen açıkladı. 41 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın başkentinde geçirdiği döneme saygı duyduğunu ancak Allianz Arena'da daha uzun süre forma giydikten sonra kalbinin Bavyera'da kaldığını açıkça belirtti.

    Altıntop, "Real Madrid ve Bayern Münih formalarını giymiş olmaktan gurur duyuyorum, ancak daha uzun süre oynadığım için Bayern Münih'i destekliyorum" dedi. Los Blancos'un şu anki durumuna bakıldığında, Carlo Ancelotti'nin takımının zorlu ilk maçın ardından savunmasız olduğunu öne sürdü. "Bayern Münih'in Santiago Bernabeu'daki galibiyetinin Real Madrid için işleri zorlaştırdığını düşünüyorum, özellikle de sezonları pek iyi geçmedi ve birçok iniş çıkış yaşandı. Şu anki durumlarına bakıldığında geri dönmeleri çok zor."

    Altıntop, Madrid'in yıldızlarla dolu hücum hattının yaşadığı zorlukları, Alman ekibine karşı yenilginin başlıca nedeni olarak gösterdi. "Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'nin performansı bu sezon istikrarsızdı ve bu, Real Madrid'in Bayern Münih'e yenilmesinin nedenlerinden biri," diye ekledi ve Galaktikolar'ın en tehlikeli silahlarının golcü kimliğinden yoksun olduğunu vurguladı.

  • Kompany etkisi ve Michael Olise'nin etkisi

    Real Madrid'e yönelik eleştirilerde bulunsa da Altıntop, Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih'teki dönüşümü övgüyle karşıladı. Altıntop, Belçikalı teknik direktörün, Manchester City'deki ve Belçika milli takımındaki futbolculuk kariyerini tanımlayan aynı agresif ve kazanma azbi ruhunu takıma başarıyla aşıladığına inanıyor.

    Altıntop, "Bayern Münih, tıpkı teknik direktörü Vincent Kompany'nin oyuncu olduğu dönemdeki gibi, her zaman kazanmayı hedefleyen güçlü ve direkt bir takım" dedi. Ayrıca, bu sezon Bundesliga devini Avrupa'da bu kadar güçlü bir güç haline getiren yaz transferlerini de övdü. "Michael Olise gibi olağanüstü bir oyuncuyu kadroya kattıklarında, herhangi bir takım için işler zorlaşıyor."

    Bayern'e olan güvenine rağmen Altıntop, Madrid gibi köklü bir takımın son düdük çalana kadar asla tamamen göz ardı edilemeyeceği konusunda uyarıda bulundu. İkinci maç konusunda temkinli davranan Altıntop, "Rövanş maçı henüz belli değil, özellikle de Real Madrid gibi şampiyon zihniyetine sahip ve maçın gidişatını değiştirebilme yeteneğine sahip bir takıma karşı; her şey mümkün" dedi.


  Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

    Liverpool rekorlarını kırdıktan sonra Salah'ın bir sonraki hamlesi

    Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecanın ötesinde Altıntop, dikkatini Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın geleceğine çevirdi. Mısırlı oyuncunun sözleşme durumu her zaman gündemde olan bir konu olsa da, eski Türkiye milli futbolcusu, Salah'ın Premier Lig'de ulaşılabilecek her şeyi başardıktan sonra Anfield'dan uzaklaşarak yeni bir meydan okuma arayışına girme zamanının geldiğine inanıyor.

    Altıntop, "Mohamed Salah tüm rekorları kırdıktan sonra, bence herkes Salah'ın durumunu anlıyor ve futbol kariyerinde motivasyon bulmak ve yeni başarılar elde etmek için Liverpool'dan ayrılma isteğini fark ediyor" dedi. Orta Doğu'ya transfer olmak yerine, forvetin büyük başarılar için rekabet edebileceği Avrupa futbolunun zirvesinde kalmasını tavsiye etti.

    "Mohamed Salah'ın İtalya'da, İspanya'da ya da Fransa'da Paris Saint-Germain'de oynayarak Avrupa'da kalmasını umuyorum. Henüz genç ve en üst seviyede oynayabilecek kapasiteye sahip," diye devam etti. Konuşmasını Salah'ın mirasına bir övgüyle bitiren Altıntop, "Mohamed Salah harika bir oyuncu ve muhteşem bir forvet. Futbol dünyasında deneyim, beceri ve güçlü bir kişiliğe sahip. Umarım Mohamed Salah, emekli olduktan sonra deneyimlerini ülkesinin milli takım federasyonuna aktarır."

