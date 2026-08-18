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Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'Geri dönmek zor' - Pep Guardiola, yorgun düşen eski Man City teknik direktörünün futbola bir daha ASLA dönmeyebileceğini söylemesiyle sürpriz emekliliği değerlendiriyor

P. Guardiola
M.City
Premier Lig
Barcelona
La Liga

Pep Guardiola, Manchester City'deki efsanevi 10 yıllık dönemini noktalamasının ardından bir daha teknik direktörlük kulübesine dönmeyebileceğini kabul etti. Tarihin en büyük taktikçilerinden biri olarak geniş kesimlerce görülen Katalan teknik adam, şu anki hissinin yeni bir meydan okuma için heyecandan ziyade tükenmişlik olduğunu itiraf etti.

  • Yorgun düşen Pep, emeklilik sinyali verdi

    Etihad Stadyumu'nda geçirdiği on yıl boyunca İngiliz futbolunda devrim yaratan 55 yaşındaki teknik direktör, yeniden görev yapma konusunda gerekli motivasyona sahip olup olmadığından emin olmadığını açıkladı.

    Guardiola, Amazon'un yeni belgeseli A Beautiful Obsession'da konuşurken Manchester'daki döneminin zihinsel yükü hakkında açık konuştu. "Ne yapacağımı ben bile bilmiyorum" itirafında bulundu. "Geri dönmek zor olacak, bugün hissettiğim bu. Özel hayatımda yaşanan birçok şeyi tazelemeye ihtiyacım var.

    "Kendimi farklı şeylerin içinde biraz bulmam gerekiyor. Bir süre oturup kafamı boşaltmam gerekiyor. Bu da ana hedeflerden biri."


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  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    Kazanmanın bağımlılık yaratan doğası

    Guardiola'nın Etihad'dan ayrılığı, eşi benzeri görülmemiş bir başarı döneminin ardından geliyor ancak Premier League'e hükmetmenin olağanüstü fiziksel ve zihinsel talepleri belli ki yıpratıcı oldu. Şu anda bir çıkış yolu bulmak en önemli gündem maddesi, ancak üst düzey teknik adamlığın bitmek bilmeyen adrenalininden bir anda tamamen kopmak söylemesi yapmaktan daha kolay. İspanyol teknik adam, zirvede kalmak için gereken yoğunluk konusunda açık konuştu ve kazanmanın bağımlılık yaratan etkisinin hem bir nimet hem de bir lanet olduğunu belirtti.

    "Takımımın iyi oynadığını görmek, neşe ve keyif veriyor" diye ekledi. "Her gün uyandığımda sloganım ve hedefim bu oluyor. Bu o kadar bağımlılık yapıcı ki yaşlı teknik direktörler emekli oluyor, sonra geri dönmek istiyorlar, sonra bir daha. Onsuz yaşayamıyorlar."

  • Begiristain'ın futbol dışındaki hayata dair tavsiyesi

    Guardiola’nın uzun yıllardır müttefiki olan ve Manchester City’nin eski futbol direktörü Txiki Begiristain, arkadaşını futboldan uzak bir hayatı benimsemeye teşvik etti. 2025 yazında görevinden ayrılan Begiristain, Guardiola’nın bakış açısını yeniden kazanabilmesi için tamamen bağını koparması gerektiğine inanıyor. Eski direktör, futbol çevrelerinin içinde kalmanın Guardiola’yı yalnızca aynı yüksek baskılı stres döngüsüne hapsedeceği uyarısında bulundu.

    "Bunu Pep’e anlatmak istiyordum: 3-0 kaybedebilirsin ama hayat devam eder ve arkadaşlarınla yaşayabileceğin harika anlar vardır.

    "Ama sadece futbol insanlarıyla görüşür ve bildiği tek şey futbol olursa, yaşadığı aynı iniş çıkışların içinde kalacak. Dışarı çıkmak ve gerçekten uzak kalmak için zamana ihtiyacı var."


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  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    İtalya'nın yaklaşımı ve Maldini itirafı

    Ara verme kararının kamuoyuna açıklanmasından önce, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), onu uluslararası sahneye taşımak için önemli bir girişimde bulundu. O dönemde teknik direktör olarak görev yapan efsane savunmacı Paolo Maldini, Guardiola'nın bu görevi kabul etmeye çok yaklaştığını ve Barcelona'daki bir görüşme sırasında hatta taktik dizilişler çizmeye başladığını açıkladı. Ancak Guardiola, bir araya ihtiyaç duyduğu konusunda kararlı kaldı.

    Sonunda İtalya Milli Takımı'ndan gelen bu prestijli teklifi geri çevirdi; acil uluslararası zaferden ziyade ruhsal iyiliğini ve çok ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi öncelik haline getirdi. Bu izin, tarihin en görkemli teknik direktörlük kariyerlerinden birinin kalıcı sonu mu olacak yoksa sadece geçici bir duraklama mı, bunu zaman gösterecek. Ancak futbol dünyası artık eski Barcelona ve Bayern Münih çalıştırıcısının kenarda oyunu yönlendirmediği bir düzene uyum sağlamak zorunda.

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