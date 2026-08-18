Etihad Stadyumu'nda geçirdiği on yıl boyunca İngiliz futbolunda devrim yaratan 55 yaşındaki teknik direktör, yeniden görev yapma konusunda gerekli motivasyona sahip olup olmadığından emin olmadığını açıkladı.

Guardiola, Amazon'un yeni belgeseli A Beautiful Obsession'da konuşurken Manchester'daki döneminin zihinsel yükü hakkında açık konuştu. "Ne yapacağımı ben bile bilmiyorum" itirafında bulundu. "Geri dönmek zor olacak, bugün hissettiğim bu. Özel hayatımda yaşanan birçok şeyi tazelemeye ihtiyacım var.

"Kendimi farklı şeylerin içinde biraz bulmam gerekiyor. Bir süre oturup kafamı boşaltmam gerekiyor. Bu da ana hedeflerden biri."



