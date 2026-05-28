Roma'nın altyapısından yetişen Calafiori'nin çocukluğundan beri desteklediği kulüpteki ilk dönemi, kendini tam olarak kanıtlayamadan yarıda kalmıştı. Artık bir Premier Lig şampiyonu olan ve PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan 24 yaşındaki oyuncu, ayrılışını "olabilirdi" duygusuyla değerlendiriyor.

Corriere della Sera'ya konuşan savunma oyuncusu, uzun vadeli hedefleri konusunda dürüst davrandı. "Şu anda burada mutluyum, ancak Roma'da yarım kalan işlerim var. Çok gençken o takımda neredeyse hiç oynamadım. Geri dönmek isterim. Hemen değil, ama er ya da geç," diye açıkladı.