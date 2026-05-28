"Geri dönmek isterim" - Arsenal'den Riccardo Calafiori, Roma'da "yapacak işleri" olduğunu itiraf etti
İtalya'nın başkentinde yarım kalan işler
Roma'nın altyapısından yetişen Calafiori'nin çocukluğundan beri desteklediği kulüpteki ilk dönemi, kendini tam olarak kanıtlayamadan yarıda kalmıştı. Artık bir Premier Lig şampiyonu olan ve PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan 24 yaşındaki oyuncu, ayrılışını "olabilirdi" duygusuyla değerlendiriyor.
Corriere della Sera'ya konuşan savunma oyuncusu, uzun vadeli hedefleri konusunda dürüst davrandı. "Şu anda burada mutluyum, ancak Roma'da yarım kalan işlerim var. Çok gençken o takımda neredeyse hiç oynamadım. Geri dönmek isterim. Hemen değil, ama er ya da geç," diye açıkladı.
Giallorossi'yi uzaktan izlemek
Kuzey Londra'daki başarısına rağmen Calafiori, her şeyin başladığı kulübün sadık bir taraftarı olmaya devam ediyor. Özellikle Gian Piero Gasperini yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıktan sonra Roma'nın gidişatını yakından takip etmeye devam ediyor.
Roma'nın, kendisinin Arsenal'de parçası olduğu projeyi taklit edip edemeyeceği sorulduğunda Calafiori, Roma'daki yeni döneme destek verdi. "Roma'nın yeni Arsenal olup olamayacağını bilmiyorum, ancak Gasperini'ye güven duymalarından çok memnunum. Her zaman onların arkasında duruyorum. Umarım çocukluğumda alıştığım seviyelere geri dönebilirler," diye açıkladı.
Eski takım arkadaşlarıyla kurulan güçlü bağlar
Giallorossi ile olan bağı sadece maçları izlemekle sınırlı değil; zira Calafiori, Roma’nın mevcut kadrosundaki birçok önemli isimle düzenli olarak iletişim halinde. Bu ilişkiler, ileride gerçekleşebilecek bir yeniden birleşme ihtimalinin kapısını ardına kadar açık tutuyor.
İtalya milli takım oyuncusu, kulübün liderlerinden birkaçıyla hala iletişim halinde olduğunu doğruladı. "Başardıkları şeylerden çok memnunum. Mancini, Cristante ve Pellegrini ile konuştum. Bazıları doğum günüm için bana mesaj bile attı, böylece aramızdaki bağı pekiştirdik," diye ekledi Calafiori.
Dikkatler Şampiyonlar Ligi zaferine yöneldi
Gelecekte bir noktada Serie A'ya nostaljik bir dönüşün olasılığı oldukça yüksek görünse de, bu ihtimal öngörülebilir gelecekte hâlâ uzak bir ihtimal olarak duruyor. Mikel Arteta, teknik yetenekleri yüksek olan bu defans oyuncusunu Emirates'teki kadrosunun hayati bir parçası olarak görüyor ve Calafiori'nin şu anki odak noktası, kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırmak. Premier League şampiyonluğunu çoktan kazanan oyuncu, Gunners'ın Cumartesi günü büyük heyecanla beklenen final maçında PSG ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, tarihi bir çifte kupayı kazanmasına sadece 90 dakika kaldı.