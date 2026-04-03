"Geri dönmek güzel!" - Cristiano Ronaldo, sakatlıktan dönüşünü iki golle kutlarken Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı

Maçın nihai skoru ne olursa olsun, Al-Nassr ilk yarıda işleri istediği gibi yürütemedi. 44. dakikada Felippe Cardoso, savunmacıları etkileyici bir güç gösterisiyle geride bırakıp Rakan Al Tulayhi’ye pas verdi; Al Tulayhi de çaresiz kalan kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. Jorge Jesus’un takımının hakimiyet kurduğu bir yarıda yaşanan bu anlık dikkatsizlik, şampiyonlardan beklenen soğukkanlılıkla telafi edildi.

Maçın gidişatı, devre arası düdüğü çalınmadan önce değişmeye başladı. Abdullah Al Hamddan, Marcelo Brozovic'in ortasında Abdulelah Al Amri'nin kafayla indirdiği topu arka direkte gizlice girerek ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Ardından, uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında Sadio Mane sahneye çıktı. Senegalli forvet, üç savunma oyuncusunu geçerek muhteşem bir solo koşuya çıktı ve sağ üst köşeye gönderdiği şutla Al-Nassr'a devre arasında üstünlüğü sağladı.