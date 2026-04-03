"Geri dönmek güzel!" - Cristiano Ronaldo, sakatlıktan dönüşünü iki golle kutlarken Al-Nassr, Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
CR7 için mükemmelliğin yüzyılı
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’ndeki 100. maçına unutulmaz bir damga vurdu. Hamstring sakatlığı nedeniyle son üç lig maçında forma giyemeyen 41 yaşındaki yıldız, kariyerini tanımlayan o hırsla ilk 11’e geri döndü ve ikinci yarıda attığı iki golle Al-Najma’nın direncini kırdı.
Eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusunun istatistikleri, yaşına rağmen etkileyici olmaya devam ediyor. Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk 100 lig maçında 97 gol attı; bu, en yakın rakibi Abderrazzaq Hamed-Allah'ın aynı dönemde attığı gol sayısından 39 gol daha fazla. Maçta en fazla şut atan (8) ve en fazla gol fırsatı yaratan (4) oyuncu olan Ronaldo, Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışının son aşamasında ihtiyaç duyduğu, oyunun gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
Ronaldo sosyal medyada dönüşünü kutluyor
Maçın ardından efsanevi forvet, Instagram'da takipçilerine şu mesajı paylaşarak heyecanını dile getirdi: "Geri dönmek güzel! Birlikte ilerliyoruz!" Portekizli süperstarın mesajı, sakatlık nedeniyle ara verdiği süreden sonra sahalara başarılı bir dönüş yapmasından duyduğu memnuniyeti yansıtıyordu. Al-Awwal Park'taki galibiyet, Al-Taawon ile oynayacakları maç öncesinde şu anda altı puan geride bulunan rakip Al-Hilal üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.
Maçın başlarında yaşanan heyecanlı anlar ve Mane'nin ustalık gösterisi
Maçın nihai skoru ne olursa olsun, Al-Nassr ilk yarıda işleri istediği gibi yürütemedi. 44. dakikada Felippe Cardoso, savunmacıları etkileyici bir güç gösterisiyle geride bırakıp Rakan Al Tulayhi’ye pas verdi; Al Tulayhi de çaresiz kalan kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. Jorge Jesus’un takımının hakimiyet kurduğu bir yarıda yaşanan bu anlık dikkatsizlik, şampiyonlardan beklenen soğukkanlılıkla telafi edildi.
Maçın gidişatı, devre arası düdüğü çalınmadan önce değişmeye başladı. Abdullah Al Hamddan, Marcelo Brozovic'in ortasında Abdulelah Al Amri'nin kafayla indirdiği topu arka direkte gizlice girerek ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. Ardından, uzatma dakikalarının dokuzuncu dakikasında Sadio Mane sahneye çıktı. Senegalli forvet, üç savunma oyuncusunu geçerek muhteşem bir solo koşuya çıktı ve sağ üst köşeye gönderdiği şutla Al-Nassr'a devre arasında üstünlüğü sağladı.
İkinci yarıda Ronaldo kontrolü ele geçirdi
İkinci yarının başlarında Al-Najma, David Tijanic’in geriye doğru pasının ardından Cardoso’nun köşeye gönderdiği isabetli bir vuruşla yine maçı mahvetme tehlikesi yarattı. Ancak bu eşitlik, Ronaldo sahneye çıkana kadar sürdü. Abdullah Al Hawsawi’nin ceza sahası içinde eliyle topa dokunması nedeniyle penaltı kararı verildiğinde, Al-Nassr kaptanı penaltı noktasından hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.
Ronaldo'nun 73. dakikada attığı ikinci gol, klasik bir golcü vuruşuydu. Nawaf Bu Washl'ın alçak ortasını hassas bir ilk dokunuşla kontrol eden Ronaldo, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ilk başta ofsayt bayrağını kaldırsa da, uzun süren VAR incelemesi sonunda golün geçerli olduğu teyit edildi ve bu durum ev sahibi taraftarları büyük bir sevinçle karşıladı. Mane ise 95. dakikada Salem Al Najdi'nin ortasını ağlara göndererek skoru 5-2'ye taşıdı.