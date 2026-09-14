Geri döndü! Zlatan Ibrahimovic, Ruben Amorim'in takımını izlemek için altı aylık aranın ardından Milanello'ya döndü

Ibrahimovic, yarım yıldan uzun bir sürenin ardından kulübün Milanello antrenman merkezine ilk kez dönerek AC Milan'da yeniden resmen hareketin tam merkezine girdi. Sky Sport Italia'nın haberine göre eski forvet ve şu anki RedBird danışmanı, pazartesi sabahı yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanan A takım kadrosunu gözlemlemek için tesisteydi.

İsveçli ikon, sabah antrenmanına büyük ilgi gösterdi ve oyuncuları teknik direktör Ruben Amorim'in yönetiminde çalışırken yakından takip etti. Zlatan Ibrahimovic, Ruben Amorim'in kadrosunu antrenmanda gözlemlemek için altı ay sonra ilk kez AC Milan'ın Milanello antrenman sahasına döndü. Ibrahimovic'in dönüşü, Milan'ın çarşamba günü Benfica'yı ağırlayarak UEFA Avrupa Ligi macerasına başlamaya hazırlandığı kritik bir dönemde geldi ve onun varlığı takım moraline büyük katkı sağladı.