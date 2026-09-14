Getty Images Sport
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Geri döndü! Zlatan Ibrahimovic, Ruben Amorim'in takımını izlemek için altı aylık aranın ardından Milanello'ya döndü
Efsane isim, uzun süredir beklenen Milanello dönüşünü yaptı
Ibrahimovic, yarım yıldan uzun bir sürenin ardından kulübün Milanello antrenman merkezine ilk kez dönerek AC Milan'da yeniden resmen hareketin tam merkezine girdi. Sky Sport Italia'nın haberine göre eski forvet ve şu anki RedBird danışmanı, pazartesi sabahı yaklaşan Avrupa maçlarına hazırlanan A takım kadrosunu gözlemlemek için tesisteydi.
İsveçli ikon, sabah antrenmanına büyük ilgi gösterdi ve oyuncuları teknik direktör Ruben Amorim'in yönetiminde çalışırken yakından takip etti. Zlatan Ibrahimovic, Ruben Amorim'in kadrosunu antrenmanda gözlemlemek için altı ay sonra ilk kez AC Milan'ın Milanello antrenman sahasına döndü. Ibrahimovic'in dönüşü, Milan'ın çarşamba günü Benfica'yı ağırlayarak UEFA Avrupa Ligi macerasına başlamaya hazırlandığı kritik bir dönemde geldi ve onun varlığı takım moraline büyük katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Allegri sonrası duraklamanın sonu
İbrahimovic'in altı aylık yokluğunun arka planında, San Siro'daki önceki teknik direktörlük döneminin dramatik sonu yatıyor. Tecrübeli ismin Milanello'da en son görüldüğü zamanda, eski Milan patronu Massimiliano Allegri ile 'sert bir yüzleşme' yaşadığı bildirildi.
Bu gerilim dönemi, Milan'ın formda zorlandığı bir süreçle aynı zamana denk geldi. Takım, Serie A'yı sonunda beşinci sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemedi. Hayal kırıklığı yaratan bu sezonun ardından yaşananların sonucunda Allegri, sezonun tamamlanmasından bir gün sonra görevden alındı.
Gerry Cardinale ile ortaklığın devamı
O çatışmanın ardından Ibrahimovic, sezonun geri kalanında Milan projesinde geri planda kalmış gibi göründü ve bu da kulüpteki geleceğini belirsizlik perdesiyle sardı. Taraftarlar, Dünya Kupası sırasında yaz boyunca Fox Sports'ta yorumculuk yaparken, Franco Baresi için düzenlenen saygı etkinliği gibi kulübün önemli organizasyonlarını bile kaçırması nedeniyle onu büyük ölçüde gözden çıkarmıştı.
Ancak yaz aylarında yapılan buzları eriten görüşmelerin ardından eski golcü yeniden ekibe döndü. Son aylarda Milanello'da fiziksel olarak bulunmamasına rağmen Ibrahimovic kilit bir figür olmayı sürdürdü; Sky Sport, kulübün sahibi Gerry Cardinale ile iş birliğinin uzak kaldığı süre boyunca da “çok aktif” olduğunu vurguladı. RedBird için kilit bir danışman olarak artık bir kez daha tamamen sürecin içinde yer alıyor ve yönetim ile sportif departman arasındaki köprüyü kuruyor.
- Getty Images Sport
Son beraberlikler ligdeki ivmeyi sekteye uğrattı
İç sahadaki cephede Milan, Serie A'da geride kalan ilk dört maçında topladığı sekiz puanla şu anda beşinci sırada yer alıyor. Milan, lig sezonuna Torino ve Venezia karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle başladı, ancak ardından Juventus ve Lazio deplasmanlarında art arda berabere kalarak puan kaybetti. Amorim'in ekibi, hafta ortasında Benfica karşısındaki Avrupa mesaisinin ardından pazar günü milli ara öncesindeki son maçında San Siro'da Lecce'yi ağırlayacak.
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