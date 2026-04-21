"Geri çekilmeye karar verdim": NBA takımı yeni bir baş antrenöre ihtiyaç duyuyor

Kuzey Amerika profesyonel basketbol ligi NBA'de yer alan Chicago Bulls, yeni bir baş antrenör aramak zorunda kaldı.

Bulls'un Salı günü yaptığı açıklamaya göre, Billy Donovan önümüzdeki sezon takımda yer almayacak.

  • "Takım sahibi ile bir dizi derinlemesine ve kapsamlı görüşmenin ardından, baş antrenörlük görevinden ayrılmaya karar verdim," dedi Donovan, ki kendisi sözleşmesinin uzatılması için bir opsiyona sahipti.

    Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, kulübün Donovan ile çalışmaya devam etmek istediğinin "hiç şüphe götürmez" olduğunu açıkladı.

  • Billy Donovan, 2020 yılından beri Chicago Bulls'ta görev yapıyordu

    Donovan (60), 2020'den beri Bulls'u çalıştırıyordu ve altı sezonda sadece bir kez playofflara kalabilmişti (2021/22, ilk turda Milwaukee Bucks'a 1-4 yenildi).

    Bu sezon Chicago, Doğu Konferansı'nda 12. sırada kalarak playofflara katılmayı açıkça başaramadı ve şu anda yeniden yapılanma sürecinin ortasında bulunuyor. Bulls, altı şampiyonluk unvanını 1991 ile 1998 yılları arasında Michael Jordan ile kazandı.