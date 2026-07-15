Durum, insan hakları örgütü FairSquare’in FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) resmi bir şikayette bulunmasıyla daha da kızıştı. Bu şikayet, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ortak ev sahibi ülkenin yıldız forvetinin eleme turlarında oynayabilmesini sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiğini itiraf etmesinin ardından geldi.

Balogun, takımın Belçika karşısında elenmeye hazırlanırken dışarıdan gelen baskıyı görmezden gelmenin zor olduğunu kabul etti. Eski Arsenal oyuncusu, “Maça yaklaştıkça elimden geldiğince konsantre olmaya çalıştım, ancak zordu. Dışarıdan gelen çok fazla gürültü vardı ve bundan kaçınmak zordu,” diye ekledi.