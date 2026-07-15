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"Gerginlikleri görebiliyordum" - Folarin Balogun, ABD Milli Takımı'nın Belçika'ya karşı Dünya Kupası'nda aldığı ağır yenilgide "talihsiz" kırmızı kart olayından etkilendiğini itiraf etti
ABD Erkek Milli Takımı kampında yaşanan tartışma
Monako’nun forvet oyuncusu, Bosna-Hersek ile oynanan 32’li tur maçında kırmızı kart görmüştü; ancak FIFA disiplin kurulunun tartışmalı bir kararı sayesinde 16’lı turda Belçika’ya karşı forma giyebilmişti.
Bu karar, özellikle siyasi müdahale iddialarının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı haline geldi. Balogun, CBS'ye verdiği demeçte bu gerginlik hakkında şunları söyledi: "İlk tepkim, takıma geri döndüğüm için mutlu olduğumdu, ancak biraz düşünmeye başladığımda bunun büyük bir tartışma yaratacağını anladım. Takım arkadaşlarımda da biraz gerginlik sezebiliyordum, çünkü bu çok sıra dışı bir durumdu."
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Siyasi müdahale ve IOC’ye yapılan şikayetler
Durum, insan hakları örgütü FairSquare’in FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) resmi bir şikayette bulunmasıyla daha da kızıştı. Bu şikayet, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ortak ev sahibi ülkenin yıldız forvetinin eleme turlarında oynayabilmesini sağlamak için kişisel olarak müdahale ettiğini itiraf etmesinin ardından geldi.
Balogun, takımın Belçika karşısında elenmeye hazırlanırken dışarıdan gelen baskıyı görmezden gelmenin zor olduğunu kabul etti. Eski Arsenal oyuncusu, “Maça yaklaştıkça elimden geldiğince konsantre olmaya çalıştım, ancak zordu. Dışarıdan gelen çok fazla gürültü vardı ve bundan kaçınmak zordu,” diye ekledi.
İlk kırmızı kartla ilgili anlaşmazlık
Olayların yarattığı tepkilere rağmen Balogun, Tarik Muharemovic’e yaptığı müdahale nedeniyle en başından itibaren asla oyundan atılmaması gerektiği konusunda ısrarcı. Forvet oyuncusu, hareketinin kasıtsız olduğunu ve hakemin kararının, kendi evinde düzenlenen turnuva sırasında Amerikan takımına gereksiz bir baskı yükleyen bir hata olduğunu vurguluyor.
Olayla ilgili olarak Balogun şunları söyledi: "Şok olmuştum. O bir faul bile değildi. Tamamen şok olmuştum, sanırım tepkimi görebilirdiniz, ama kararı kabul etmek ve takımım için elimden geleni yapmaya çalışmak zorundaydım. Kasıtsız bir hareket asla kırmızı kart gerektirmez, bu yüzden bu sadece talihsiz bir durumdu ve bence bize gerekenden çok daha fazla baskı yarattı."
- Getty Images
Takım arkadaşları çok önemli bir destek sağladı
Forvet, takım içindeki tedirginliği hissetse de, uluslararası kariyerinin bugüne kadarki en zorlu dönemini atlatmasına yardım eden ABD Milli Takımı takım arkadaşlarına teşekkür etti. Balogun, Belçika maçına hazırlanırken soyunma odasından gelen desteğin hayati önem taşıdığını belirtti. Takım arkadaşlarının kendisine "büyük bir güven" verdiğini açıklayan Balogun, "Bu, benim değiştirebileceğim bir şey değildi. Sadece talihsiz bir durumdu ve bu bana güven verdi" diye ekledi.
Ne yazık ki bu durum maça yansımadı ve ABD Milli Takımı, Belçika’ya karşı 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradı. Yine de Balogun, turnuvayı dört maçta attığı üç golle tamamladı.
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