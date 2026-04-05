AFP
Çeviri:
"Gerginlik!" - Theo Walcott, Arsenal'in Southampton'da aldığı FA Cup yenilgisinin sorumlusu olarak Mikel Arteta'yı gösterdi
Dörtlü bir rüya çözülüyor
Sadece birkaç hafta önce Arsenal, tarihi bir dörtlü kupayı kazanma umuduyla coşku içindeydi, ancak Mikel Arteta’nın takımı kısa sürede rayından çıktı. Geçen ay Manchester City'ye karşı Carabao Kupası finalinde acı bir yenilgi alan Gunners, bir başka yıkıcı darbe daha aldı. Zorlu geçen iki hafta boyunca Arsenal, iki büyük kupayı kaçırırken, en sonunda Championship takımına karşı FA Kupası çeyrek finalinde şok edici bir 2-1 yenilgiye uğradı. Durumu daha da kötüleştiren ise, Southampton'ın, sonucu "şans eseri bir galibiyet" olarak nitelendiren bir Arsenal taraftarına dörtlü şaka yaparak internette tuz biber ekmesiydi.
Walcott, Arteta'nın saha kenarındaki davranışlarına sert çıktı
St Mary's'teki sürpriz mağlubiyetin ardından BBC'ye konuşan eski Arsenal forveti, takımın dağınık performansının başlıca nedeni olarak teknik kadronun telaşlı tavırlarını doğrudan işaret etti.
Walcott şunları söyledi: "Mikel'i kenarda izlerken, önceki yıllarda takımın enerjisine yansıyan unsurları gördüm. Gergin bir enerjiydi, ortam çok gergindi. Sadece Mikel değil, birçok teknik ekip üyesi de zaman zaman sahaya çıkıyordu. Sanki mutfakta çok fazla aşçı varmış gibi, çok fazla mesaj vardı. Bu gece en iyi takımla oynamak doğru olan şeydi. Şimdi bunu söylemek kolay, ama kupa finalinden sonra bir tepki bekliyordunuz ve bu gece öyle olmadı, daha da kötüydü."
Arsenal teknik direktörü, sürpriz elenmenin ardından kadrosunu savundu
Uzmanlar ve eski oyuncuların sert eleştirilerine rağmen İspanyol teknik adam, takımına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. Arsenal maçın büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu ancak Southampton’ı maçı bitirecek keskinliği gösteremedi ve bu da takımın sadece iki hafta içinde ikinci kez kupa yolunda elenmesine yol açtı. Arteta, birçok turnuvada arka arkaya oynanan yorucu maçların ardından takımını kamuoyu önünde eleştirmeyeceğini vurguladı.
Arteta, tutkulu bir yanıtla tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "Oyuncularımı seviyorum. Dokuz aydır yaptıklarını seviyorum. Burada bir maçı kaybettik diye onları eleştirmeyeceğim, çünkü ellerinden geleni yaptılar. Ve her şeye kendilerini adadılar. Bazıları muhtemelen bugün burada olmak zorunda bile değildi. Bunu yapmayacağım. Onları her zamankinden daha fazla savunacağım."
- Getty Images Sport
Kuzey Londralılar için sezonun kaderi belirsiz
Bu yenilgi, sezonun sonlarında yaşanabilecek bir çöküşe dair endişeleri alevlendirdi; bu, Arteta yönetimindeki önceki sezonlardan tanıdık gelen ve sinir bozucu bir senaryo. Artık sadece Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan Arsenal’in, formunu kısa sürede dengeleyemezse üst üste altıncı sezonunu da kupa kazanamadan tamamlama riski taşıdığına dair endişeler giderek artıyor.
Walcott da bu yaygın endişeyi paylaşarak, eski kulübüne, Southampton maçının sonucunun tüm sezonu mahvetmeden önce bunu geride bırakması gerektiğini söyledi. "Sezonun ellerinden kaçmasına izin vermemeliler. Bu sezon inşa ettikleri her şeyin, kendilerini etkilemesine izin vermemeliler. Daha önce de bu durumun içinde bulundular ve bunu tekrar yaşamak istemezler," diye konuştu.