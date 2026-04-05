"Gerginlik!" - Theo Walcott, Arsenal'in Southampton'da aldığı FA Cup yenilgisinin sorumlusu olarak Mikel Arteta'yı gösterdi

Uzmanlar ve eski oyuncuların sert eleştirilerine rağmen İspanyol teknik adam, takımına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. Arsenal maçın büyük bir bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu ancak Southampton’ı maçı bitirecek keskinliği gösteremedi ve bu da takımın sadece iki hafta içinde ikinci kez kupa yolunda elenmesine yol açtı. Arteta, birçok turnuvada arka arkaya oynanan yorucu maçların ardından takımını kamuoyu önünde eleştirmeyeceğini vurguladı.

Arteta, tutkulu bir yanıtla tutumunu net bir şekilde ortaya koydu: "Oyuncularımı seviyorum. Dokuz aydır yaptıklarını seviyorum. Burada bir maçı kaybettik diye onları eleştirmeyeceğim, çünkü ellerinden geleni yaptılar. Ve her şeye kendilerini adadılar. Bazıları muhtemelen bugün burada olmak zorunda bile değildi. Bunu yapmayacağım. Onları her zamankinden daha fazla savunacağım."