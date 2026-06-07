L'Equipe gazetesinin haberine göre, Fransız milli takımının iki hücum yıldızı, federasyonun spor bahisleri şirketi Betclic'in reklam amaçlı olarak kendi görsellerini kullanmasına izin vermiş olmasını kabul etmiyor.
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"Gergin durum": Kylian Mbappé ve Rayan Cherki, Fransa milli takımında kavga çıkmasına neden olacak mı?
Raporda, bu olayın takım içinde "son derece gergin bir atmosfer" yarattığı belirtiliyor. Raporda, her iki oyuncunun da "FFF'nin resmi ortağı olan bir bahis şirketinin reklam kampanyasında birçok fotoğraflarının kullanılması nedeniyle mutsuz oldukları" ifade ediliyor.
Söz konusu reklam filminde Desire Doue, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi Fransız milli takımının üç yıldızı daha yer alıyordu. Çekimler, Fransız milli takımının geleneksel kampı olan Clairefontaine'de bir fotoğraf çekimi sırasında yapılmış olsa da, oyunculara bu materyalin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilmemişti.
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Oyuncular federasyondan açıklama talep ediyor gibi görünüyor
Aynı zamanda, Mbappé ve Cherki'nin hoşnutsuzluğu spor bahisleri şirketine değil, kendilerini yeterince bilgilendirmeyen Fransız Futbol Federasyonu'na yönelik.
Her iki oyuncu da federasyondan bir açıklama ve düzeltme talep ediyor, ancak bu ancak yaklaşan Dünya Kupası'ndan sonra gerçekleşebilir.
Fransa, 16 Haziran'da Grup I'de ilk maçında Senegal ile karşılaşacak. Ardından ikinci grup maçında Irak ile karşılaşacak ve son olarak Norveç ile karşılaşacak.