"Gergin durum": Kylian Mbappé ve Rayan Cherki, Fransa milli takımında kavga çıkmasına neden olacak mı?

Raporda, bu olayın takım içinde "son derece gergin bir atmosfer" yarattığı belirtiliyor. Raporda, her iki oyuncunun da "FFF'nin resmi ortağı olan bir bahis şirketinin reklam kampanyasında birçok fotoğraflarının kullanılması nedeniyle mutsuz oldukları" ifade ediliyor.

Söz konusu reklam filminde Desire Doue, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi Fransız milli takımının üç yıldızı daha yer alıyordu. Çekimler, Fransız milli takımının geleneksel kampı olan Clairefontaine'de bir fotoğraf çekimi sırasında yapılmış olsa da, oyunculara bu materyalin tam olarak nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilmemişti.