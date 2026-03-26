"Gereksiz ve tuhaf!" - FA, Dünya Kupası'ndan sadece birkaç ay önce Thomas Tuchel'e İngiltere milli takımı teknik direktörlüğü görevini verme kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
İngiltere Futbol Federasyonu'nun 'tuhaf' hamlesi
Alman teknik adam göreve 2025'in başlarında başlamasına rağmen, şimdiden 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı ve şu anda takımın bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na onunla çıkacağı öngörülüyor. Bu hamle, Real Madrid ve Manchester United gibi dev kulüplerin ilgisini uzak tutmak amacıyla yapılmış olsa da, Murphy bu açıklamanın zamanlamasının büyük bir hata olduğunu düşünüyor.
CasinoHawks'a konuşan Murphy, yönetim kurulunun bu hamlesine ilişkin tam bir şaşkınlık duyduğunu ifade etti. "FA'nın böyle bir karar almasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu tuhaf bir karar... Çaresizlik ya da bir planın olmaması gibi geliyor. Ya Dünya Kupası kötü geçerse ve kimse Tuchel'i artık bu görevde istemezse? Aslında onu bir teknik direktör olarak seviyorum ve feci bir şekilde başarısız olacağını düşünmüyorum, bence iyi bir Dünya Kupası geçirecek. Ama bu riski almalarına gerek yok," dedi.
Kararı aceleye getirmek, FA’yı eleştirilere açık hale getirir
Tuchel’in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak sahip olduğu başarı geçmişine rağmen Murphy, tüm kozların İngiltere’nin elinde olduğunu ve uzun vadeli taahhütlere aceleyle girmesine gerek olmadığını savunuyor.
Eski Liverpool oyuncusu, "Diğer kulüplerin onu transfer etmeye çalışmasından endişe duymuş olabilirler" diye ekledi. "Dünyanın en yetenekli kadrolarından birinde yarı zamanlı bir iş için çok iyi bir maaş alıyor. Turnuva sonrasında pazarlık yapsalardı, yine de çok iyi bir konumda olurlardı. Eğer hayır deseydi, başka birçok iyi teknik direktör var. Eğer başarısız olursa, örneğin ilk eleme maçında, belki de ortalama bir takıma penaltılarda yenilerek elenirlerse, kendilerini eleştiriye açık hale getirmiş olacaklar... O zaman bu kararı nasıl açıklayacaklar? Bana göre bu çok tuhaf bir karar."
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki gerçeklik kontrolü
Murphy, diğer ülkelerin lehine olan teknik ve çevresel faktörlere işaret ederek, Üç Aslanlar'ın Kuzey Amerika'dan kupayı eve getirme şansına dair de karamsar bir tavır sergiliyor.
Murphy, "İspanya'nın [Dünya Kupası favorisi olarak] çok mantıklı bir seçim olduğunu" iddia etti. "Oradaki sıcaklık ve oyun stili, İspanyol takımlarının topu çok iyi tutması ve teknik olarak ne kadar iyi oldukları, mantıklı geliyor. Güney Amerika takımlarının da iyi performans göstereceğini düşünmek mantıklı. Kazanma potansiyelimiz var, ancak her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Bunlar, en iyi oyuncunuz gibi küçük şeyler; bizim için Harry Kane gibi. Onun yerini alacağına güvenebileceğiniz başka bir oyuncumuz yok. Bu büyük bir endişe kaynağı."
Teknik açığın aşılması hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor
Premier Lig genellikle dünyanın en iyi ligi olarak gösterilse de Murphy, milli takımın üst düzey rakiplere üstünlük sağlayabilmek için gerekli olan belirli bir "felsefe"den hâlâ yoksun olduğunu düşünüyor. O, Tuchel'in elindeki yeteneklere rağmen, İngiltere ile en iyiler arasındaki teknik farkın hâlâ önemli bir engel teşkil ettiğini belirtiyor.
Murphy şöyle diyor: "Orta sahada topu tutma konusunda İspanyolların sahip olduğu türden bir yeteneğe, o felsefeye sahip miyiz? Hayır. Bence 80 derece sıcaklıkta İspanya ile 10 kez oynasak, onlar bizden daha fazla kazanırdı. Peki, bunu başarabilir miyiz? Evet. Kazanacağımızı düşünüyor muyum? Hayır. Ama bana göre İspanyollar ve muhtemelen Fransızlar, çünkü onların da teknik açıdan çok iyi oyuncuları var, bu koşullarda kazanabilecek takımlar olarak aklımda daha çok yer alıyor."