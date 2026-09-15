Real Madrid, salı akşamı İspanya Ligi'nin altıncı haftasında oynanan Elche karşılaşmasının ilk yarısında, özellikle Brezilyalı Vinicius Junior kaynaklı hücum acemiliğinin bedelini neredeyse ödüyordu. Maçı erken bitirmeye yetecek birden fazla fırsatı harcayan Madrid ekibinin imdadına, son saniyelerde Carlos Espi'nin attığı ölümcül golle yetişildi ve bu gol, beyazlı takıma zar zor bir galibiyet armağan etti (3-2).

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda zorlu dakikalar yaşadı. Takımının performansındaki gözle görülür düşüşün ortasında iki gollük üstünlüğünün giderek erimesine tanık oldu ve sonunda Espi'nin geç gelen golüyle derin bir nefes aldı. Bu gol, üç puanı Real Madrid'in kasasına yazdırdı ve takımı, bu sezonun en karmaşık maçlarından birine dönüşebilecek bir senaryodan kurtardı.

Ancak Elche karşısında yaşananları geçici bir gece olarak ele almak mümkün değil; zira fırsatları harcama ve hücum üstünlüğünü değerlendirememe sorunu, sezon başında dikkat çekici biçimde kendini gösteriyor. Bu tablonun ön saflarında ise, Real Madrid taraftarlarının kendisinden görmeye alıştığı görüntüden hâlâ uzak olan Vinicius yer alıyor; ister kale önünde bitiricilik açısından olsun, ister hücum bölgesindeki etkisi açısından.

İşte burada, şu an Mourinho'ya güçlü bir şekilde dayatılan soru öne çıkıyor: Vinicius Junior ne zaman yedek kulübesine oturacak?

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