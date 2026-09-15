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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

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Gereksiz bir öfke patlaması: Mourinho ne zaman cesaret edip Vinicius'un kibrini bitirecek?

Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
İspanya
Portekiz
Brezilya

Brezilyalı yıldızdan maç maç süren olumsuz bir performans

Real Madrid, salı akşamı İspanya Ligi'nin altıncı haftasında oynanan Elche karşılaşmasının ilk yarısında, özellikle Brezilyalı Vinicius Junior kaynaklı hücum acemiliğinin bedelini neredeyse ödüyordu. Maçı erken bitirmeye yetecek birden fazla fırsatı harcayan Madrid ekibinin imdadına, son saniyelerde Carlos Espi'nin attığı ölümcül golle yetişildi ve bu gol, beyazlı takıma zar zor bir galibiyet armağan etti (3-2).

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda zorlu dakikalar yaşadı. Takımının performansındaki gözle görülür düşüşün ortasında iki gollük üstünlüğünün giderek erimesine tanık oldu ve sonunda Espi'nin geç gelen golüyle derin bir nefes aldı. Bu gol, üç puanı Real Madrid'in kasasına yazdırdı ve takımı, bu sezonun en karmaşık maçlarından birine dönüşebilecek bir senaryodan kurtardı.

Ancak Elche karşısında yaşananları geçici bir gece olarak ele almak mümkün değil; zira fırsatları harcama ve hücum üstünlüğünü değerlendirememe sorunu, sezon başında dikkat çekici biçimde kendini gösteriyor. Bu tablonun ön saflarında ise, Real Madrid taraftarlarının kendisinden görmeye alıştığı görüntüden hâlâ uzak olan Vinicius yer alıyor; ister kale önünde bitiricilik açısından olsun, ister hücum bölgesindeki etkisi açısından.

İşte burada, şu an Mourinho'ya güçlü bir şekilde dayatılan soru öne çıkıyor: Vinicius Junior ne zaman yedek kulübesine oturacak?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    2032'ye kadar uzatma: Peki Vinicius nerede?

    Vinicius Junior'un geleceği, adı Real Madrid'den ayrılma ihtimaliyle anılmaya başlandıktan sonra tüm yaz transfer dönemi boyunca büyük tartışmalara yol açtı. Arsenal'in oyuncunun hizmetlerini almaya yönelik güçlü ilgisi karşısında Kraliyet kulübünün taraftarları, son yılların en öne çıkan yıldızlarından birinin akıbeti konusunda bir bekleyiş içine girdi.

    Sonunda Real Madrid tavrını netleştirdi ve Vinicius Junior'un sözleşmesini yenilemeyi başardı. Böylece Brezilyalı yıldız, Santiago Bernabeu kalesindeki yolculuğunu 2032 yılına kadar sürdürecek. Bu durum, özellikle oyuncunun kalmasının kulübün geleceğe yönelik projesinin en önemli unsurlarından birini korumak adına önemli bir adım olarak görülmesi nedeniyle, Kraliyet taraftarlarına bir rahatlama hissi yaşattı.

    Real Madrid taraftarları, yenilemenin ardından Vinicius'un daha istikrarlı bir versiyonunu görmeyi bekliyordu; özellikle de geleceğinin netleşmesinin, sahada elindeki en iyiyi ortaya koyabilmesi için ona huzur ve tam bir odaklanma sağlaması gerekiyordu. Ancak gerçek, şimdiye kadar Real Madrid taraftarlarının beklediği tabloyu ortaya koymadı.

    Zira Brezilyalı oyuncu, sezon başından bu yana maçların çoğunda sönük bir görüntü çiziyor ve Real Madrid'in ondan almaya alıştığı hücum çözümlerini artık sunamıyor; ister defans arkasına yapılan koşularla, ister çalımlarla, isterse sürekli tehlike yaratmakla olsun. Böylece bu düşüşün nedenleri ve Mourinho'nun, düşen performansına rağmen ona tam güven vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soru işareti varlığını koruyor.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Gereksiz bir aymazlık

    Vinicius'un genel performans tablosu soru işaretleri yaratıyorsa, gol istatistikleri de bu soruları daha net bir hale getiriyor. Zira Brezilyalı yıldız, İspanya La Liga'daki ilk 6 maçında yalnızca 1 gol kaydetti; bu da Real Madrid'in hücum hattına liderlik etmesi beklenen bir oyuncu için son derece düşük bir oran. Özellikle 7 golle La Liga gol krallığının zirvesinde yer alan takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin varlığı göz önüne alındığında, sezon başında iki oyuncu arasındaki büyük fark açıkça ortaya çıkıyor.

    Bazıları Vinicius'un gol katkısının zayıf olmasının, rakip kalesi önünde yeterli fırsat bulamamasından kaynaklandığını düşünebilir. Ancak sahada olan biten bunun tam tersini gösteriyor. Zira Brezilyalı oyuncu fırsatları buluyor ve sürekli olarak tehlikeli bölgelere ulaşıyor; asıl sorun ise bu fırsatları nasıl değerlendirdiğinde yatıyor. Bu durum, son oynanan Elche maçında açıkça görüldü.

    Maçta Vinicius, gole çevirebileceği 4 net fırsat yakaladı ve bunların neredeyse tamamı Real Madrid'in oyunun akışına tamamen hâkim olduğu bir dönemde geldi. Takım, bu üstünlüğü değerlendirip daha fazla gol atarak maçı erken bitirebilirdi; ancak Brezilyalı forvetin kale önündeki aceleciliği buna engel oldu. Zira önüne çıkan fırsatları, gerçek değerini ve yeteneklerini yansıtmayan bir şekilde değerlendirdi.

    Bu fırsatların harcanması yalnızca Vinicius'un bireysel bir sorunu olarak kalmadı, aynı zamanda maçın gidişatına doğrudan etki etti. Real Madrid farkı açıp maçı bitirmek yerine, Elche'ye maçta kalma ve skora dönme fırsatı tanıdı. Böylece Kraliyet ekibi kendini son dakikalarda büyük bir baskı altında buldu; hatta ev sahibi takım, sonunda Real Madrid'in işine yarayan ve galibiyeti getiren o ölümcül senaryo olmasaydı bir puanı kapmaya oldukça yaklaşmıştı.

    Böylece geç gelen galibiyet golü, Vinicius'un üzerindeki baskıyı hafifletmeye katkı sağladı. Zira Real Madrid, maçı erken bitirebilecek fırsatları harcaması konuşulacakken sahadan 3 puanla ayrıldı. Ancak bu sorunun devam etmesi, her maçta göz ardı edilebilecek bir durum olmayacak.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'dan çılgın bir savunma: Peki ne zamana kadar?

    Geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında alınan galibiyetin ardından José Mourinho, Vinicius Junior'ı savunmayı sürdürdü ve oyuncunun performansındaki düşüş nedeniyle Real Madrid taraftarlarından maruz kaldığı ıslıkları reddetti.

    Mourinho şunları söyledi: "Portekiz'de bir atasözü vardır, İspanya'da aynı ifadeyle var mı bilmiyorum: 'Taşlar yalnızca meyve veren ağaçlara atılır.' Vini son yıllarda burada ne yaptı? Kaç tane Şampiyonlar Ligi kazandı? Kaç gol attı? O, çok meyve veren bir ağaç. İnsanlar da meyve istedikleri için taş atıyor."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Vinicius'un en iyi versiyonu gelecek. Geçen yılki versiyonu, Bernabeu'nun Benfica karşısında korktuğu ve sonunda karşılaşmayı onun çözüme kavuşturduğu versiyonu. Vinicius'un o versiyonu gelecek."

    Ancak Mourinho bir adım geri atmış görünüyor ve Brezilyalı oyuncunun Elche maçında harcadığı fırsatların ardından bu desteğinden geri adım atmaya başladı; yeni bir kötü performansın ardından da onu maçın 68. dakikasında oyundan almaya karar verdi.

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    Mourinho cesaret edip bunu yapacak mı?

    José Mourinho, zor kararlar alma cesaretiyle ve takımın çıkarının bunu gerektirdiğini gördüğünde yıldız oyuncuları ilk 11'in dışında bırakmaktan çekinmemesiyle tanınır. Portekizli teknik direktör, kariyeri boyunca büyük isimlere aynı şeyi uyguladı. Bu nedenle Vinicius'un düşen performansıyla nasıl başa çıkacağı meselesi, özellikle de Brezilyalı kanat oyuncusu aynı seviyeleri sergilemeye devam ederse, Mourinho'nun Real Madrid'deki karakteri açısından önemli sınavlardan biri gibi görünüyor.

    Vinicius'un geçen sezon sık sık oyundan alınması nedeniyle Xabi Alonso ile karşı karşıya geldiği gerçeği de göz ardı edilemez. Oyuncu, o dönemde kendisini teknik direktörün sürekli güvenmesi gereken temel unsurlardan biri olarak görüyordu ve iş, Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla sonuçlandı. Ancak durum şimdi farklı; Mourinho tamamen farklı bir karaktere sahip ve tüm oyuncularına, sahadaki performansın kimin ilk 11'de başlayacağını ve kimin yedek kulübesinde oturacağını belirleyen belirleyici faktör olduğu yönünde net bir mesaj göndermekten çekinmeyebilir.

    Mourinho, Vinicius'a bir dinlenme dönemi tanıyıp planlarını yeniden düzenlemeye karar verirse önünde bazı teknik çözümler bulunuyor gibi görünüyor. Zira sol tarafta Yan Diomande'ye güvenebilir; sağ tarafta Arda Güler yer alırken, Jude Bellingham orta sahada hareket edebilir. Ayrıca maçlar sırasında başvurabileceği Brahim Diaz gibi başka seçeneklere de sahip. Bu da Portekizli teknik direktörün, Vinicius'un ilk 11'deki yokluğunu telafi edebilecek alternatiflerden yoksun olmadığı anlamına geliyor.

    Vinicius'un yedek kulübesinde oturması, düşen performansı nedeniyle uygulanacak teknik bir cezadan daha fazlası olabilir. Zira bu, oyuncunun kendisi için de konsantrasyonunu yeniden kazanması ve adı ya da takım içindeki konumu ne olursa olsun ilk 11'deki yerinin garantili olmadığını fark etmesi açısından bir fırsat teşkil edebilir. Çünkü koltuğun kalıcı olarak ayrıldığı hissi rekabeti öldürebilirken, mevkisini doldurabilecek bir alternatifin varlığı, Brezilyalıyı sezon başında kaybettiği ciddiyeti ve kararlılığı yeniden kazanmaya itebilir.

    Sonuçta mesele sadece Mourinho'nun seçeneklere sahip olması değil, aynı zamanda kararı alıp sahada uygulamaya ne kadar hazır olduğuyla ilgili. Şu anda güçlü bir şekilde ortada duran kafa karıştırıcı soru ise şu: Portekizli teknik direktör cesaret edip bunu yapacak mı?

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