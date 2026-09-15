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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

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Gereksiz bir düşüncesizlik: Mourinho ne zaman cesaret edip Vinicius'un kibrini yok edecek?

Elche - Real Madrid
Elche
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Vinicius Junior
FEATURES
Analysis
İspanya
Portekiz
Brezilya

Brezilyalı yıldızdan maç maç kötü performans

Real Madrid, salı akşamı İspanya Ligi'nin altıncı haftasında Elche ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, özellikle Brezilyalı Vinicius Junior'ın hücumdaki dikkatsizliğinin bedelini neredeyse ödeyecekti. Maçı erken bitirmeye yetecek birden fazla fırsatı harcadıktan sonra, son saniyelerde Carlos Espi'nin attığı ölümcül golle rahat bir nefes aldı ve büyük zorlukla galip geldi (3-2).

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda zorlu dakikalar yaşadı. İki farklı öndeliğinin, takımının performansındaki bariz düşüşün ortasında yavaş yavaş eridiğini gördükten sonra, sonunda Espi'nin geç gelen golüyle rahat bir nefes aldı. Bu gol, üç puanı Real Madrid'e kazandırdı ve takımı bu sezonun en zorlu maçlarından birine dönüşebilecek bir senaryodan kurtardı.

Ancak Elche karşısında yaşananları sadece gelip geçici bir gece olarak ele almak mümkün değil. Özellikle fırsatları harcama ve hücumdaki üstünlüğü değerlendirememe sorununun sezonun başında dikkat çekici biçimde ortaya çıkması bunun başlıca nedeni. Tablonun ön planında ise Vinicius yer alıyor; kendisi, ister kale önünde bitiricilik açısından ister hücum üçlüsündeki etkisi bakımından, Real Madrid taraftarının ondan görmeye alıştığı görüntüden hâlâ uzak.

İşte tam bu noktada, şu anda Mourinho'ya güçlü biçimde dayatan soru öne çıkıyor: Vinicius Junior ne zaman yedek kulübesine oturacak?

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    2032'ye kadar yenileme, peki Vinicius nerede?

    Vinicius Junior'un geleceği, isminin Real Madrid'den ayrılma ihtimaliyle anılmasının ardından tüm yaz transfer döneminde büyük tartışmalara yol açtı; zira Arsenal'ın oyuncunun hizmetlerini almak için güçlü bir ilgi göstermesi, son yıllarda takımın en önemli yıldızlarından birinin akıbeti konusunda Kraliyet kulübü taraftarlarını bekleyiş içine soktu.

    Sonunda Real Madrid tavrını netleştirdi ve Vinicius Junior'un sözleşmesini yenilemeyi başardı. Böylece Brezilyalı yıldız, Santiago Bernabeu kalesindeki yolculuğunu 2032 yılına kadar sürdürecek. Bu durum, özellikle oyuncunun kalmasının kulübün geleceğe yönelik projesinin en önemli unsurlarından birini korumak adına önemli bir adım olarak görülmesi nedeniyle, Kraliyet taraftarlarına rahatlama hissi verdi.

    Real Madrid taraftarları, sözleşme yenilemesinin ardından Vinicius'un daha istikrarlı bir versiyonunun ortaya çıkmasını bekliyordu; özellikle de geleceğinin netleşmesinin, sahada elindeki en iyiyi ortaya koyabilmesi için ona huzur ve tam bir odaklanma sağlaması gerekiyordu. Ancak şimdiye kadarki gerçeklik, Real Madrid taraftarlarının beklediği tabloyu getirmedi.

    Brezilyalı oyuncu, sezonun başından beri maçların çoğunda soluk bir görüntü sergiliyor ve Real Madrid'in ondan almaya alışkın olduğu hücum çözümlerini artık sunamıyor; ister defans arkasına yaptığı hamlelerle, ister çalımlarla, ister sürekli tehlike yaratmakla olsun. Böylece bu gerilemenin nedenleri ve Mourinho'nun, düşen verimliliğine rağmen ona tam güven vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soru işaretleri varlığını koruyor.

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  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    Gereksiz bir düşüncesizlik

    Vinicius'un genel performans tablosu soru işaretleri yaratıyorsa, gol istatistikleri bu soruları çok daha net bir hale getiriyor. Zira Brezilyalı yıldız, İspanya Ligi'ndeki ilk 6 maçında yalnızca 1 gol kaydetti; bu, Real Madrid'in hücum hattına liderlik etmesi beklenen bir oyuncu için son derece zayıf bir oran. Özellikle 7 golle La Liga gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alan takım arkadaşı Kylian Mbappe göz önüne alındığında, sezon başında iki oyuncu arasındaki büyük fark açıkça ortaya çıkıyor.

    Bazıları, Vinicius'un düşük gol sayısının rakip kalesi önünde yeterince fırsat bulamamasından kaynaklandığını düşünebilir. Ancak sahada yaşananlar bunun tam tersini gösteriyor. Brezilyalı fırsatları buluyor ve sürekli olarak tehlikeli bölgelere ulaşıyor; ne var ki asıl sorun bu fırsatları nasıl değerlendirdiğinde yatıyor. Bu durum son Elche karşılaşmasında açıkça görüldü.

    Maçta Vinicius, gol kaydedebileceği 4 net fırsat yakaladı ve bunların neredeyse tamamı Real Madrid'in oyunun gidişatına tamamen hakim olduğu bir dönemde geldi. Takım bu üstünlüğü daha fazla gol atmak ve maçı erken bitirmek için değerlendirebilirdi. Ancak Brezilyalı forvetin kale önündeki aceleciliği buna engel oldu; zira eline geçen fırsatları, gerçek değerini ve yeteneklerini yansıtmayan bir biçimde harcadı.

    Bu fırsatların heba edilmesi yalnızca Vinicius'a özgü bireysel bir sorun değildi; maçın seyri üzerinde de doğrudan bir etkisi oldu. Real Madrid farkı açıp maçı bitireceğine, Elche'ye karşılaşmada kalma ve skoru geri çevirme fırsatı verdi. Böylece Kraliyet ekibi son dakikalarda büyük bir baskı altında kaldı; hatta ev sahibi takım, sonunda Real Madrid'in lehine işleyerek galibiyeti getiren dramatik senaryo olmasaydı bir puanı kapmaya çok yakındı.

    Böylece geç gelen galibiyet golü, Vinicius'un üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı oldu. Real Madrid, maçı erken bitirebilecek fırsatları harcamasının konuşulması yerine 3 puanla sahadan ayrıldı. Ancak bu sorunun devam etmesi, her maçta göz ardı edilebilecek bir durum olmayacaktır.

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  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho'dan ölümüne bir savunma, ama ne zamana kadar?

    Geçen salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan karşısında alınan galibiyetin ardından José Mourinho, Vinicius Junior'ı savunmayı sürdürdü ve oyuncunun düşen performansı nedeniyle Real Madrid taraftarından yediği ıslıkları reddetti.

    Mourinho şunları söyledi: "Portekiz'de bir atasözü vardır, İspanya'da da aynı şekilde var mı bilmiyorum ama şöyle der: 'Yalnızca meyve veren ağaçlara taş atılır.' Vini son yıllarda burada ne yaptı? Kaç Şampiyonlar Ligi kazandı? Kaç gol attı? O, çok meyve veren bir ağaç. İnsanlar meyve istedikleri için ona taş atıyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Vinicius'un en iyi hali gelecek. Bernabeu'nun Benfica karşısında korktuğu ve eşleşmeyi onun sonuçlandırdığı geçen yılki hali. Vinicius'un o hali gelecek."

    Ancak Mourinho, Brezilyalı oyuncunun Elche maçında kaçırdığı fırsatların ardından bir adım geri atmış ve bu desteği geri çekmeye başlamış gibi görünüyor; yeni bir kötü performansın ardından oyuncuyu maçın 68. dakikasında oyundan almaya karar verdi.

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    Mourinho cesaret edip yapacak mı?

    José Mourinho, zor kararlar alma cesaretiyle ve takımın çıkarının bunu gerektirdiğini gördüğünde yıldızları ilk 11'in dışında bırakmakta tereddüt etmemesiyle tanınır. Portekizli teknik adam, kariyeri boyunca büyük isimlere de aynısını yapmıştır. Bu nedenle Vinicius'un düşen performansıyla nasıl başa çıkacağı, özellikle Brezilyalı kanat oyuncusu aynı düzeydeki performanslarını sürdürürse, Mourinho'nun Real Madrid'deki kişiliği için önemli sınavlardan biri gibi görünüyor.

    Vinicius'un geçen sezon sık sık oyundan alınması nedeniyle Xabi Alonso ile karşı karşıya geldiği de göz ardı edilemez. O dönemde oyuncu kendini, teknik adamın sürekli güvenini kazanması gereken temel unsurlardan biri olarak görüyordu ve iş, Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğünden ayrılmasıyla sonuçlandı. Ancak durum şimdi farklı; Mourinho tamamen farklı bir kişiliğe sahip ve tüm oyuncularına, saha içindeki performansın kimin ilk 11'de başlayacağını ve kimin yedek kulübesinde oturacağını belirleyen belirleyici etken olduğu yönünde net bir mesaj göndermekte tereddüt etmeyebilir.

    Mourinho, Vinicius'a bir süre dinlenme fırsatı verip planlarını yeniden düzenlemeye karar verirse, önünde bazı taktiksel çözümler bulunuyor. Sol tarafta Yan Diomande'ye güvenebilir, sağ tarafta Arda Güler yer alırken Jude Bellingham orta sahada hareket edebilir. Ayrıca maçlar sırasında başvurabileceği Brahim Diaz gibi başka seçeneklere de sahip; bu da Portekizli teknik adamın, Vinicius'un ilk 11'deki yokluğunu telafi edebilecek alternatiflerden yoksun olmadığı anlamına geliyor.

    Vinicius'un yedek kulübesinde oturması, performansındaki düşüş nedeniyle verilecek teknik bir cezadan daha fazlası olabilir. Zira bu, oyuncunun kendisi için de yeniden odaklanma ve ismi veya takım içindeki konumu ne olursa olsun ilk 11'deki yerinin garanti olmadığını kavrama fırsatı olabilir. Çünkü koltuğun kalıcı olarak ayrıldığı hissi rekabeti öldürebilirken, mevkisini doldurabilecek bir alternatifin varlığı, Brezilyalıyı sezon başında yitirdiği ciddiyeti ve kararlılığı yeniden kazanmaya itebilir.

    Sonuç olarak, mesele yalnızca Mourinho'nun seçeneklere sahip olması değil, bu kararı alıp sahada uygulamaya ne kadar hazır olduğuyla ilgili. Şu anda güçlü bir şekilde ortada duran kafa karıştırıcı soru ise şu: Portekizli teknik adam cesaret edip bunu yapacak mı?

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