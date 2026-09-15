Real Madrid, salı akşamı İspanya Ligi'nin altıncı haftasında Elche ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında, özellikle Brezilyalı Vinicius Junior'ın hücumdaki dikkatsizliğinin bedelini neredeyse ödeyecekti. Maçı erken bitirmeye yetecek birden fazla fırsatı harcadıktan sonra, son saniyelerde Carlos Espi'nin attığı ölümcül golle rahat bir nefes aldı ve büyük zorlukla galip geldi (3-2).

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarıda zorlu dakikalar yaşadı. İki farklı öndeliğinin, takımının performansındaki bariz düşüşün ortasında yavaş yavaş eridiğini gördükten sonra, sonunda Espi'nin geç gelen golüyle rahat bir nefes aldı. Bu gol, üç puanı Real Madrid'e kazandırdı ve takımı bu sezonun en zorlu maçlarından birine dönüşebilecek bir senaryodan kurtardı.

Ancak Elche karşısında yaşananları sadece gelip geçici bir gece olarak ele almak mümkün değil. Özellikle fırsatları harcama ve hücumdaki üstünlüğü değerlendirememe sorununun sezonun başında dikkat çekici biçimde ortaya çıkması bunun başlıca nedeni. Tablonun ön planında ise Vinicius yer alıyor; kendisi, ister kale önünde bitiricilik açısından ister hücum üçlüsündeki etkisi bakımından, Real Madrid taraftarının ondan görmeye alıştığı görüntüden hâlâ uzak.

İşte tam bu noktada, şu anda Mourinho'ya güçlü biçimde dayatan soru öne çıkıyor: Vinicius Junior ne zaman yedek kulübesine oturacak?

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