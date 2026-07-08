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Markus Krösche 2026IMAGO / Eibner
Falko Blöding

Çeviri:

Gereksinim profiline tam olarak uyuyor: Markus Krösche, Eintracht Frankfurt’ta Bundesliga kaptanıyla büyük bir transfer hamlesi planlıyor gibi görünüyor

Bundesliga
Transfers
Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
R. Andrich

Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Eintracht Frankfurt, Bundesliga’daki rakibi Bayer Leverkusen’den milli takım oyuncusu Robert Andrich’i transfer etmek için çalışıyor.

Kicker ve Bild, Hessen ekibi ile defansif orta saha oyuncusu arasında temas olduğu yönünde haberler yayınladı. Bild’e göre, Leverkusen yetkilileri bu ilgiden haberdar edildi. Ancak kulüpler arasında henüz herhangi bir görüşme yapılmadı.

  • Andrich’in Bayer ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor; ancak kicker’a göre, kulüpteki geleceği yine de “belirsiz”. SGE’nin yanı sıra, Bundesliga’dan başka kulüplerin de 31 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor.

    Frankfurt’un, uluslararası turnuvalara katılamaması da dahil olmak üzere inişli çıkışlı geçen sezonun ardından orta sahanın merkezindeki sorunlu pozisyonunu güçlendirmesi oldukça muhtemel görünüyor. Bu pozisyonda Mahmoud Dahoud takımdan ayrıldı, Hugo Larsson yüksek bir bedel karşılığında satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor ve Ellyes Skhiri’nin geleceği de belirsiz.

    Andrich, geçen sezon Leverkusen’de kaptanlık pazubandını takmıştı ve SGE’nin fiziksel olarak sağlam bir top kazanan oyuncuya yönelik gereksinimlerine uyuyor. Frankfurt’un sportif direktörü Markus Krösche, sezonun son aşamasında oyuncularının fiziksel güç açısından yetersiz kaldığını defalarca vurgulamıştı. 

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  • Robert Andrichgetty

    Eintracht Frankfurt’a transfer mi? Robert Andrich, 2021’den beri Bayer Leverkusen’de forma giyiyor

    Andrich’in, söylendiğine göre, “Renkli Şehir”de kendini rahat hissettiği ve prensip olarak kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yeni teknik direktör Carles Martinez’in taktik planına nasıl ve ne ölçüde uyum sağlayacağı belirsiz. Martinez’in üçlü savunma düzeninden dörtlü savunma düzenine geçmesi bekleniyor ve bu durum Andrich için bazı sonuçlar doğurabilir.

    Eski Heidenheim oyuncusu, 2021 yılında 6,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Union Berlin'den Bayer'e transfer olmuştu. Orada ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası ve takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi ve 2024 yılında kulüple birlikte şampiyonluk ve DFB Kupası'nı kazanarak sansasyonel bir çifte zafer elde etti.

    Geçtiğimiz sezonda, birçok takım arkadaşı gibi onun da performansı dalgalı bir seyir izledi. Sezon sonunda 46 resmi maça çıktı ve bu maçlarda üç gol attı, iki asist yaptı. Böylece, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın as kadrosunda yer alan (19 A milli maç) oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası için Almanya kadrosuna seçilemedi. Ancak Andrich, MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak turnuvayı takip etti.

  • Eintracht Frankfurt’un rekor transferleri

    OyuncularPozisyonHangi kulüpten transfer edildiYılTransfer ücreti
    Hugo EkitikeForvetPSG202431,5 milyon avro
    Elye WahiForvetOlympique Marsilya202426 milyon avro
    Luka JovicForvetBenfica201922,3 milyon avro
    Jonathan BurkardtForvetMainz 05202521 milyon avro
    Ritsu DoanOrta sahaSC Freiburg202521 milyon avro

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