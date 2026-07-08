Andrich’in Bayer ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor; ancak kicker’a göre, kulüpteki geleceği yine de “belirsiz”. SGE’nin yanı sıra, Bundesliga’dan başka kulüplerin de 31 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Frankfurt’un, uluslararası turnuvalara katılamaması da dahil olmak üzere inişli çıkışlı geçen sezonun ardından orta sahanın merkezindeki sorunlu pozisyonunu güçlendirmesi oldukça muhtemel görünüyor. Bu pozisyonda Mahmoud Dahoud takımdan ayrıldı, Hugo Larsson yüksek bir bedel karşılığında satılabilecek oyuncular arasında gösteriliyor ve Ellyes Skhiri’nin geleceği de belirsiz.

Andrich, geçen sezon Leverkusen’de kaptanlık pazubandını takmıştı ve SGE’nin fiziksel olarak sağlam bir top kazanan oyuncuya yönelik gereksinimlerine uyuyor. Frankfurt’un sportif direktörü Markus Krösche, sezonun son aşamasında oyuncularının fiziksel güç açısından yetersiz kaldığını defalarca vurgulamıştı.