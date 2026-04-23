Gerekli tüm unsurlar mevcut! Bu FC Bayern, üçlü kupayı kazanmaya hazır

Teknik direktör Vincent Kompany, takımına her seviyedeki rakibe karşı işe yarayan, top hakimiyeti, pres ve adam adama savunmaya dayalı bir sistem aşılamıştır. Aynı zamanda, net bir eksen etrafında uyumlu bir ilk 11 oluşturmuştur. Serge Gnabry’nin sakatlığı can sıkıcı olsa da, Jamal Musiala tam da doğru zamanda formuna kavuşarak mükemmel bir yedek olmuştur.

Genel olarak, Münih ekibi yoğun sezon arası boyunca şimdiye kadar aşırı sakatlık şanssızlığından kurtuldu. Lennart Karl ve Tom Bischof yakında geri dönecek. Gnabry dışındaki tüm as oyuncular formda ve Kompany'nin akıllı yük yönetimi sayesinde zinde görünüyorlar. Hepsi sürekli olarak iyi ila olağanüstü bir seviyede oynuyor, olumsuz sapmalar çok nadir. Leverkusen'e karşı yarı final galibiyetinde FC Bayern, bir kez daha etkileyici bir takım performansı sergiledi.

Golcü Harry Kane, elbette yine bir gol attı; bu gol, üç sihirbaz Michael Olise, Jamal Musiala ve Luis Diaz'ın muhteşem işbirliğiyle hazırlandı. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah son derece istikrarlı bir stoper ikilisi oluşturdu, bekler Josip Stanisic ve Konrad Laimer sezonun gizli kahramanları olurken, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'ten oluşan orta saha ikilisi oyun hakimiyetini ortaya koydu. Kaleci Manuel Neuer, Leverkusen'de uzun süre hiç iş görmedi, ancak ikinci yarının ortasında muhteşem bir kurtarışla devreye girdi.