Gerçekten inanması zor, ancak FC Bayern, 2020'deki üçlü kupayı kazandıktan sonra beş sezon boyunca tek bir finale bile çıkamadı. Ne DFB Kupası'nda, ne de Şampiyonlar Ligi'nde. On deneme, on başarısızlık. Bazen Münih ekibi 1. FC Saarbrücken tarafından rezil edildi, bazen de Manchester City tarafından ezici bir yenilgiye uğradı.
Gerekli tüm unsurlar mevcut! Bu FC Bayern, üçlü kupayı kazanmaya hazır
DFB Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek, 1990'ların başından beri süren Münih takımının en uzun final hasreti sona erdi. Ancak bununla kalmayacaktır: Şampiyonluğu garantileyen FC Bayern'in, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'i geçip ardından iki final galibiyeti elde etmesi de gayet olasıdır. Bu FC Bayern, üçlü kupayı kazanmak için gerekli tüm önemli unsurlara sahiptir. Hem saha içinde hem de saha dışında.
FC Bayern: Etkili orta saha, akıllı yük dağılımı
Teknik direktör Vincent Kompany, takımına her seviyedeki rakibe karşı işe yarayan, top hakimiyeti, pres ve adam adama savunmaya dayalı bir sistem aşılamıştır. Aynı zamanda, net bir eksen etrafında uyumlu bir ilk 11 oluşturmuştur. Serge Gnabry’nin sakatlığı can sıkıcı olsa da, Jamal Musiala tam da doğru zamanda formuna kavuşarak mükemmel bir yedek olmuştur.
Genel olarak, Münih ekibi yoğun sezon arası boyunca şimdiye kadar aşırı sakatlık şanssızlığından kurtuldu. Lennart Karl ve Tom Bischof yakında geri dönecek. Gnabry dışındaki tüm as oyuncular formda ve Kompany'nin akıllı yük yönetimi sayesinde zinde görünüyorlar. Hepsi sürekli olarak iyi ila olağanüstü bir seviyede oynuyor, olumsuz sapmalar çok nadir. Leverkusen'e karşı yarı final galibiyetinde FC Bayern, bir kez daha etkileyici bir takım performansı sergiledi.
Golcü Harry Kane, elbette yine bir gol attı; bu gol, üç sihirbaz Michael Olise, Jamal Musiala ve Luis Diaz'ın muhteşem işbirliğiyle hazırlandı. Dayot Upamecano ve Jonathan Tah son derece istikrarlı bir stoper ikilisi oluşturdu, bekler Josip Stanisic ve Konrad Laimer sezonun gizli kahramanları olurken, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'ten oluşan orta saha ikilisi oyun hakimiyetini ortaya koydu. Kaleci Manuel Neuer, Leverkusen'de uzun süre hiç iş görmedi, ancak ikinci yarının ortasında muhteşem bir kurtarışla devreye girdi.
FC Bayern'de uzun zamandır görülmemiş bir sükûnet hakim
FC Bayern'de ilk 11 ne kadar iyi işliyorsa, yedek kulübesi de şu anda o kadar iyi işliyor. Kompany'nin yedekleri defalarca fark yaratıyor; bu sefer örneğin Leon Goretzka, Diaz'ın 2-0'lık golüne asist yaptı. Hızıyla özellikle Alphonso Davies de müthiş bir silah. Nicolas Jackson, oynadığı dakika başına iyi bir gol ortalamasına sahip. Ama belki de en önemlisi: Hiçbir yedek oyuncu ortalığı karıştırmıyor, kimse şikayet etmiyor.
Kompany, kadrodaki her oyuncunun rolünü kabul etmesini ve kendini gerekli hissetmesini sağladı. 40 yaşındaki Belçikalı, hem taktikçi hem de iletişimci olarak parlıyor. Düşünceli halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde de, normalde her zaman hareketli olan Münih ortamı şu anda uzun zamandır görülmemiş bir sükunet içinde. Manuel Neuer her üç günde bir, yakında geleceği hakkında karar vereceğini söylüyor - ve sözde gündemi sarsan konular da bu kadar.
Kulüp tarihindeki üçüncü üçlü kupaya ulaşmak için dört maç kaldı. Bahisçiler, FC Bayern'i hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de DFB Kupası'nda şampiyonluk favorisi olarak görüyorlar - ve bu tamamen haklı.