"Leroy Sané'yi kadroya almazdım, çünkü dünya şampiyonu olmak için gereken performansı gösteremiyor," dedi Littbarski, 'İtalya'da Bir Yaz - 1990 Dünya Kupası' adlı belgeselin galasında Sport1'e verdiği demeçte.
"Gerekli performansı gösteremiyor": Dünya şampiyonu, Leroy Sané'nin Dünya Kupası'na katılmasına karşı çıktı
Bunun yerine 65 yaşındaki teknik adam, Bayern Münih'ten Lennart Karl veya Köln'den Said El Mala gibi daha genç ve hırslı oyunculara şans vermeyi tercih ediyor: "Kesinlikle ilk 11'de değil, ama son 20 dakika için. El Mala sol kanatta oynayabilir ve Karl zaten birçok pozisyonda görev alabilir. İkisi de harika çocuklar ve bu onlar için elbette muazzam bir deneyim olur."
Sane, geçen yaz biraz sürpriz bir şekilde FC Bayern Münih'ten Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'nin önde gelen kulübünde iyi, ancak kesinlikle olağanüstü olmayan bir sezon geçiriyor. Tüm turnuvalarda oynadığı 34 resmi maçta altı gol ve sekiz asist kaydetti.
Bu nedenle son zamanlarda, Sane'nin 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda kamuoyunda giderek daha fazla şüphe dile getirilmeye başlandı. Julian Nagelsmann, eleştirilere rağmen 72 kez milli forma giyen (16 gol) oyuncuyu kadroya dahil etmek istediğini ima etti ve onun kadroya seçilme şansının yüksek olduğunu belirtti.
Nagelsmann, Sané hakkında: "Galatasaray'da da iyi iş çıkarıyor"
"Takımımızda sağ kanattan sık sık merkeze doğru kesen çok fazla oyuncu yok. Aramızda harika bir uyum var ve Leroy muhteşem maçlar çıkardı. Galatasaray'da da iyi performans gösteriyor," diye açıkladı milli takım teknik direktörü, kicker dergisine verdiği ve çokça alıntılanan röportajda.
Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosunu ne zaman açıklayacağına dair henüz kesin bir bilgi yok. En olası tarih, 31 Mayıs'ta Finlandiya ile oynanacak sondan bir önceki hazırlık maçından sonra, 2 Haziran'da ABD'ye gitmeden önce. Orada, turnuva başlamadan önce 6 Haziran'da son hazırlık maçı oynanacak.
Littbarski'ye göre, DFB takımı Dünya Kupası'nda en büyük favoriler arasında yer almıyor, ancak Almanya'yı hafife almamak gerekiyor. "Wirtz, Musiala veya Havertz fark etmez - kadroda gerçekten çok sayıda yıldız var. Önemli olan birbirimizi kabul etmek, kenetlenmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak. O zaman çok ileri gidebileceğimize inanıyorum."