"Gerekli performansı gösteremiyor": Dünya şampiyonu, Leroy Sané'nin Dünya Kupası'na katılmasına karşı çıktı

Bunun yerine 65 yaşındaki teknik adam, Bayern Münih'ten Lennart Karl veya Köln'den Said El Mala gibi daha genç ve hırslı oyunculara şans vermeyi tercih ediyor: "Kesinlikle ilk 11'de değil, ama son 20 dakika için. El Mala sol kanatta oynayabilir ve Karl zaten birçok pozisyonda görev alabilir. İkisi de harika çocuklar ve bu onlar için elbette muazzam bir deneyim olur."

Sane, geçen yaz biraz sürpriz bir şekilde FC Bayern Münih'ten Galatasaray'a bedelsiz transfer olmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'nin önde gelen kulübünde iyi, ancak kesinlikle olağanüstü olmayan bir sezon geçiriyor. Tüm turnuvalarda oynadığı 34 resmi maçta altı gol ve sekiz asist kaydetti.

Bu nedenle son zamanlarda, Sane'nin 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda kamuoyunda giderek daha fazla şüphe dile getirilmeye başlandı. Julian Nagelsmann, eleştirilere rağmen 72 kez milli forma giyen (16 gol) oyuncuyu kadroya dahil etmek istediğini ima etti ve onun kadroya seçilme şansının yüksek olduğunu belirtti.