'Gereken özelliklere sahip' - Patrice Evra, 51 milyon sterlinlik Manchester United hedefi Manu Kone'ye Old Trafford'u geri çevirip Arsenal'i tercih etmesini söyledi

Manchester United efsanesi olmasına rağmen Evra, vatandaşı oyuncuya Premier League şampiyonu Arsenal ile kuzey Londra'ya taşınmayı düşünmesi çağrısında bulundu.

Stake'e konuşan Evra, Kone'nin İngiliz futboluna uygunluğunu övdü: "Manu Kone'nin Premier League için profilini beğeniyorum. Enerjisi var, topu taşıyor, ikili mücadeleleri seviyor ve takım için çalışıyor.

"Bunların hepsi İngiltere'de önemlidir. Premier League daha hızlı. Nefes almaya zaman bulamazsınız. Bu yüzden önemli olan adaptasyon. Onu beş maçtan sonra yargılamayın.

"Eğer onu nasıl kullanacağını bilen bir teknik direktörle Arsenal'e giderse, bence iyi iş çıkarabilir. Kesinlikle gereken özelliklere sahip. Sonrası istikrarla ilgili."