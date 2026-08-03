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'Gereken özelliklere sahip' - Patrice Evra, 51 milyon sterlinlik Manchester United hedefi Manu Kone'ye Old Trafford'u geri çevirip Arsenal'i tercih etmesini söyledi
Kone transfer yarışı kızışıyor
2026 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla sergilediği etkileyici performansların ardından yaz transfer döneminde Roma orta saha oyuncusu Kone için kıyasıya bir rekabet yaşandı. United, 25 yaşındaki oyuncuyu Old Trafford'a getirerek Youri Tielemans ve Andrey Santos'un gelişlerini tamamlayacak isim olarak kadrosuna katma yarışında öne çıktı. Manchester United yöneticileri, yaklaşık 51 milyon sterlin değer biçilen oyuncunun temsilcileri ve Roma ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.
- Action Plus
Evra, Arsenal'a transferi tavsiye etti
Manchester United efsanesi olmasına rağmen Evra, vatandaşı oyuncuya Premier League şampiyonu Arsenal ile kuzey Londra'ya taşınmayı düşünmesi çağrısında bulundu.
Stake'e konuşan Evra, Kone'nin İngiliz futboluna uygunluğunu övdü: "Manu Kone'nin Premier League için profilini beğeniyorum. Enerjisi var, topu taşıyor, ikili mücadeleleri seviyor ve takım için çalışıyor.
"Bunların hepsi İngiltere'de önemlidir. Premier League daha hızlı. Nefes almaya zaman bulamazsınız. Bu yüzden önemli olan adaptasyon. Onu beş maçtan sonra yargılamayın.
"Eğer onu nasıl kullanacağını bilen bir teknik direktörle Arsenal'e giderse, bence iyi iş çıkarabilir. Kesinlikle gereken özelliklere sahip. Sonrası istikrarla ilgili."
Arsenal, Bruno Guimaraes transferine öncelik veriyor
Evra, Kone'nin Emirates Stadyumu'na taşınması için bastırmış olsa da, Arsenal şu anda kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilen Newcastle United orta saha oyuncusu Guimaraes'in transferine öncelik veriyor. Arsenal'in Guimaraes hamlesi, Chelsea efsanesi Claude Makelele'den de tam destek aldı.
ComeOn'a konuşan Makelele, Guimaraes'in profilinin Mikel Arteta'nın kadrosuna uygunluğunu övdü: "Bruno Guimaraes, kariyerine tek bir açıdan bakan hırslı bir oyuncu: Her zaman Şampiyonlar Ligi futbolu ve Avrupa'da şampiyonluk kazanmak için kurulmuş takımlar.
"Arsenal her kutucuğu işaretliyor. Premier League'i kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara gittiler ve bunu yeniden yapacak şekilde kuruldular. İyi bir oyuncunun büyük bir takıma katılması her zaman doğrudur ve Arsenal harika işler yaptı.
"Bruno Guimaraes çok iyi bir oyuncu, olağanüstü, bunu Brezilya ile gördük. Bu onun kariyeri ve onun kararı, ancak oyunu Arsenal'e mükemmel uyuyor."
- Getty Images Sport
Şampiyonlar açılış maçında zorlu sınavda
Arsenal, Premier League şampiyonluğunu koruma mücadelesine 21 Ağustos'ta Emirates Stadyumu'nda Premier League'e yeni yükselen Coventry City'yi ağırlayarak başlayacak. Bu arada United, yerel ligdeki yeni sezonuna bir gün sonra yine lige yükselen bir başka ekip olan Hull City karşısında başlayacak. Yeni sezon perdesi açılmadan önce her iki kulüp için de orta saha transferlerini sonuçlandırmanın birincil odak noktası olduğuna inanılıyor.
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