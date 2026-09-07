Barcelona'nın dün, pazar günü, La Liga'nın dördüncü haftasında Valencia'yı 5-0 yendiği maçtaki baskın performansına, yeni orta saha liderinin bir o kadar sert yorumları da eşlik etti. Katalan devindeki ilk maçına ilk 11'de başlayan Rodri, 62. dakikada oyundan alınırken Mestalla tribünlerinden ayakta alkış aldı. Bu jest genellikle İspanya'nın milli takım kahramanlarına ayrılır.

Ancak kulübede genç savunmacı Pau Cubarsí'nin yanına oturduktan sonra nezaket sona erdi. 'El Día Después'in kameraları, tecrübeli orta sahanın ev sahibi ekibin ortaya koyduğu kalite eksikliği karşısındaki şaşkınlığını dile getirdiği anları kaydetti.

Kısa sürede kamuoyuna yansıyan özel bir konuşmada Rodri'nin, zor günler geçiren ev sahibi takımla ilgili düşüncelerini paylaşmak için Cubarsí'ye doğru eğildiği görüldü. Orta saha oyuncusu, "Bunlar çok tembel, bu adamlar, çok tembel. Gerçekten çok kötü" dedi.

28 yaşındaki oyuncu, özellikle de sahadan ayrıldığı sırada Barcelona skoru çoktan 3-0'a getirmişken, rakibin ne kadar az direnç gösterdiği karşısında gerçekten şaşkın görünüyordu.



