Getty Images Sport
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‘Gerçekten tembeldiler... gerçekten çok kötüydüler!’: Rodri, Barcelona’nın Mestalla’daki baskın galibiyetinin ardından Cubarsí ile yaptığı özel konuşmada Valencia’nın performansını yerden yere vurdu
Orta sahanın samimi değerlendirmesi kameralara yakalandı
Barcelona'nın dün, pazar günü, La Liga'nın dördüncü haftasında Valencia'yı 5-0 yendiği maçtaki baskın performansına, yeni orta saha liderinin bir o kadar sert yorumları da eşlik etti. Katalan devindeki ilk maçına ilk 11'de başlayan Rodri, 62. dakikada oyundan alınırken Mestalla tribünlerinden ayakta alkış aldı. Bu jest genellikle İspanya'nın milli takım kahramanlarına ayrılır.
Ancak kulübede genç savunmacı Pau Cubarsí'nin yanına oturduktan sonra nezaket sona erdi. 'El Día Después'in kameraları, tecrübeli orta sahanın ev sahibi ekibin ortaya koyduğu kalite eksikliği karşısındaki şaşkınlığını dile getirdiği anları kaydetti.
Kısa sürede kamuoyuna yansıyan özel bir konuşmada Rodri'nin, zor günler geçiren ev sahibi takımla ilgili düşüncelerini paylaşmak için Cubarsí'ye doğru eğildiği görüldü. Orta saha oyuncusu, "Bunlar çok tembel, bu adamlar, çok tembel. Gerçekten çok kötü" dedi.
28 yaşındaki oyuncu, özellikle de sahadan ayrıldığı sırada Barcelona skoru çoktan 3-0'a getirmişken, rakibin ne kadar az direnç gösterdiği karşısında gerçekten şaşkın görünüyordu.
- Getty Images Sport
Valencia'nın son lig sıralamasındaki şok
Barcelona'nın iki yıldızı arasındaki konuşma, Rodri'nin Valencia'nın içinden geçtiği zor durumu daha derinlemesine irdelemesiyle devam etti. Rodri'nin, kulübün önceki sezonda nasıl bir performans sergilediğine dair takım arkadaşlarından açıklama istediği duyuldu; İspanyol futbolunun ağır toplarından biri olarak bilinen bir ekibin mevcut seviyesiyle itibarını bağdaştıramadığı görülüyordu. "Berbatlar, berbatlar. Valencia geçen yıl ligi kaçıncı sırada bitirdi?" diye sordu.
Rodri'nin eleştirisi genel kaliteleriyle sınırlı kalmadı; özellikle maçın ikinci yarısındaki taktiksel hatalarına ve hırs eksikliğine dikkat çekti. Barcelona'nın, kayda değer bir kontra atak ya da baskıyla karşılaşmadan oyunun temposunu ne kadar rahat kontrol ettiğini vurguladı. "Hey, ikinci yarıda orta sahayı bile geçemediler," sonucuna vardı.
İspanyol milli oyuncu için dominant bir ilk maç
Yedek kulübesiyle ilgili yorumları tartışma yaratmış olsa da, Rodri'nin sahadaki performansı örnek düzeydeydi. Hansi Flick'in orta sahasının merkezinde görev yapan Rodri, onu dünyanın en iyilerinden biri hâline getiren sakinlik ve isabetle oyunu yönlendirdi. Ceza sahası içindeki belirli bir müdahale etrafındaki tartışmaya rağmen, Barcelona'nın geçiş oyunundaki odak noktası olmayı sürdürdü.
Flick, maçın bitiş düdüğünün ardından yeni transferine övgüler yağdırdı ve gruba yaptığı anlık etkiye dikkat çekti. "Rodri'nin yaptığı her şey mantıklı. Heyecan verici. Sadece sahada değil, soyunma odasında da.
- Getty Images Sport
Ustalık gösterisinin ortasında tartışma
Ancak öğleden sonra, eski Manchester City oyuncusu için tamamen kusursuz geçmedi. Orta saha mücadelesine damga vurmasına rağmen, savunmada yaşanan belirli bir pozisyon o מאז hakem yorumcularının yoğun incelemesinin konusu oldu. Orta saha oyuncusu ile Valencia forveti Arnaut Danjuma arasındaki fiziksel mücadeleyi gösteren görüntüler ortaya çıktı.
Olayı analiz eden uzmanlar, İspanyol oyuncunun şutunu çekmeden önce forvete doğru hamle yaptığını öne sürdü; bu da bazı kişilerin kararın penaltı verilmesi ve Rodri'ye kırmızı kart gösterilmesi yönünde olması gerektiğini savunmasına yol açtı. Ancak maçın hakemi o anda müdahale etmek için bir neden görmedi.
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