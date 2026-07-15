Rapora göre Messi, 90 dakikada sadece 8,2 kilometre mesafe kat ediyor. Sprint istatistikleri ise daha da çarpıcı: Süperstar, maç başına ortalama sadece 2,7 kez belirleyici bir hızlanma yapıyor. Dört yıl önce bu rakam 5,3 sprint ile neredeyse iki kat daha yüksekti.
Çeviri:
Gerçekten şaşırtıcı! Rapor, Lionel Messi’nin koşu mesafesine ilişkin inanılmaz istatistikleri ortaya koyuyor
Ancak bu görünürdeki pasifliğin arkasında akıllı bir plan yatıyor: Messi, kritik ve oyunun gidişatını değiştirecek anlarda maksimum patlayıcılığı ortaya çıkarabilmek için gücünü stratejik bir şekilde dağıtıyor. Saha içindeki sürenin neredeyse yarısını – kat ettiği toplam mesafenin tam olarak yüzde 47’sini – yürüyerek geçirmesi, fiziksel yıpranmanın bir işareti değil, oldukça dikkat çekici bir evrimin sonucudur.
Çünkü azalan koşu mesafesine rağmen, kaptanın Arjantin’in hücum oyunundaki etkisi hâlâ rakipsiz. Messi, turnuva boyunca şimdiden 33 şut çekti ve 21 yüksek kaliteli gol fırsatı yarattı. Toplamda bu 54 hücum eylemi, 1986’da Diego Maradona’nın efsanevi performansından bu yana bir Dünya Kupası’nda kaydedilen en yüksek rakamdır.
- (C)Getty Images
Lionel Messi, Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında birinci sırada yer alıyor
Ayrıca, attığı sekiz gol ve yaptığı üç asistle, Fransız Kylian Mbappé ile birlikte Altın Ayakkabı gol krallığı sıralamasında başı çekiyor. Rakamlar şunu kanıtlıyor: Futbol zekası, fiziksel gücündeki azalmayı telafi etti.
Bu dönüşüm, Messi’nin kariyeri boyunca taktiksel olarak sürekli uyum sağladığını yansıtıyor. Bir zamanlar FC Barcelona’da ok gibi hızlı bir kanat forveti olarak sahaları kasıp kavuran Messi, daha sonra Pep Guardiola tarafından “sahte dokuz numara” pozisyonuna dönüştürüldü.
Bugün ise Inter Miami’de ve milli takımda daha geride oynayan bir oyun kurucu olarak görev yapıyor. Messi bu gelişmeyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Eskiden taktiğe pek dikkat etmezdim. Ancak Guardiola’nın altında çok şey öğrendim. Boşlukları ve top hakimiyetini anlamaya başladım ve oyunun gerçekte nasıl işlediğini kavradım.”
Arjantin, İngiltere karşısında tarihi bir dönüm noktasına ulaşabilir
Messi, futbolun yıllar içinde önemli ölçüde profesyonelleştiğini belirterek şöyle devam etti: "Futbol büyük bir dönüşüm geçirdi. Oyun tarzı, taktik sistemler. Günümüz futbolu eskisine kıyasla çok daha taktiksel ve fiziksel bir nitelik taşıyor. Eskiden sahada daha fazla boş alan vardı."
Çarşamba günü Atlanta Stadyumu’nda oynanacak yarı final maçı öncesinde, İngiltere milli takımı şimdi devasa bir görevle karşı karşıya. Üç Aslanlar, sahada oyun kurucu rolünü üstlenen bu oyuncuyu etkisiz hale getirecek bir yol bulmak zorunda.
Tarih kitaplarına bakıldığında bu girişimin ne kadar zor olduğu ortaya çıkıyor: 2022 Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana Messi'nin oynadığı son 15 Dünya Kupası maçında, sadece Polonya milli takımı, Messi'nin kendisi gol atmadan veya doğrudan bir gol hazırlamadan maçı bitirmeyi başardı. Ayrıca Albiceleste için, 1962’de Brezilya’dan bu yana Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla savunan ilk ülke olmak gibi tarihi bir dönüm noktası söz konusu.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun