Ayrıca, attığı sekiz gol ve yaptığı üç asistle, Fransız Kylian Mbappé ile birlikte Altın Ayakkabı gol krallığı sıralamasında başı çekiyor. Rakamlar şunu kanıtlıyor: Futbol zekası, fiziksel gücündeki azalmayı telafi etti.

Bu dönüşüm, Messi’nin kariyeri boyunca taktiksel olarak sürekli uyum sağladığını yansıtıyor. Bir zamanlar FC Barcelona’da ok gibi hızlı bir kanat forveti olarak sahaları kasıp kavuran Messi, daha sonra Pep Guardiola tarafından “sahte dokuz numara” pozisyonuna dönüştürüldü.

Bugün ise Inter Miami’de ve milli takımda daha geride oynayan bir oyun kurucu olarak görev yapıyor. Messi bu gelişmeyle ilgili olarak şöyle konuştu: “Eskiden taktiğe pek dikkat etmezdim. Ancak Guardiola’nın altında çok şey öğrendim. Boşlukları ve top hakimiyetini anlamaya başladım ve oyunun gerçekte nasıl işlediğini kavradım.”