"Başlangıçta her şey yolundaydı," diye hatırladı Regäsel. Bugün 30 yaşında olan ve Aşağı Saksonya Oberligası'nda beşinci lig takımı SV Wilhelmshaven'da forma giyen Regäsel, eski Hertha ve DFB genç milli takım arkadaşı Bilal Kamarieh'in YouTubevideosunda böyle konuştu. Ancak daha sonra Kovac yönetiminde "birdenbire kadroda yer bulamaz hale geldi".
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"Gerçekten, onu fena halde pataklardım!" Eintracht Frankfurt'un eski oyuncusu, BVB teknik direktörü Niko Kovac'a ağır suçlamalarda bulundu
SGE formasıyla oynadığı sadece 11 resmi maçın altısını bugünkü BVB teknik direktörünün yönetiminde tamamlayan Regäsel için, bu ilişki 2017'deki Dortmund'a karşı oynanan kupa finali öncesinde değişmişti. Bunun arka planında, Regäsel'in Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği ve Kovac'ı kendisine çok az süre vermesi nedeniyle eleştirdiği bir röportaj yatıyordu.
"Gazete beni aradı. Sonra neden Kovac'ın takımında oynamadığımı sordular," dedi Regäsel. "Ben de sadece şunu söyledim: Bunu anlamıyorum, çünkü performansımı gösteriyorum ve oynamayı umuyorum." Ancak Regäsel'in iddiasına göre, FR bu açıklamaları doğru bir şekilde aktarmamış.
"Ve gazete ne yaptı tabii ki? Sözlerimi tamamen farklı bir şekilde çevirdiler. Aslında bana bunu böyle yayınlamalarının uygun olup olmadığını sormalılardı, ama bunu yapmadılar," diye açıkladı. "Ertesi gün manşette büyük bir haber çıktı: Regäsel, DFB Kupası finali öncesinde Kovac'a ateş püskürdü. 100 tane telefon aldım."
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Yanni Regäsel, Niko Kovac'ı sert bir şekilde eleştiriyor
Çarpıcı: FR gazetesindebugün hâlâ erişilebilen makalenin girişinde, o zamanlar 21 yaşında olan Regäsel’e Frankfurt’un basın sözcüsü tarafından bazı açıklamalarının yayınlanmayacağı konusunda açıkça uyarıldığı belirtiliyor. “Hayır, hayır. Sorun değil, söylediğim her şeyi yazabilirsiniz. Ben dürüst biriyim,” demişti Regäsel o zamanlar.
Bunun üzerine menajer Fredi Bobic ve Eintracht Başkanı Peter Fischer antrenmana gelmiş, Regäsel'i kenara çekip Kovac'tan özür dilemesini istemişler. "Ondan özür diledim ve yazdıkları gibi söylemediğimi söyledim," diye anlatıyor Regäsel bugün bu olayı.
Kovac buna sakin bir şekilde tepki gösterdi. "O, 'Sorun yok, Berlinli olduğun için ağzının bozuk olduğunu biliyorum' dedi. Ben de bunu sakin karşıladığını düşündüm. Ama birdenbire kupa finalinde kadroda bile yer almadım," dedi Regäsel. Frankfurt maçı 1-2 kaybetti.
"Özel hayatımda onu tanıyan insanlar vardı"
Kendi ifadesine göre, Regäsel bir sonraki sezon antrenmanlara katılmaya izin verilmedi. "Bana 'evde kalabilirsin' dediler. En iyisi tesise hiç gelmemem gerekiyordu," diye anlattı ve şöyle devam etti: "Bunu anlamadım. Ben hiçbir şey yapmadım ki."
Regäsel bunun üzerine Kovac'ı antrenör odasında yüzleştirdi. "Dedi ki: Yanni, sen burada sahip olduğum en iyi oyuncusun, ama senden hoşlanmıyorum. Benim takımımda yerin yok." Kamarieh'in Kovac'ın ona gerçekten böyle mi dediğini sorması üzerine Regäsel şöyle cevap verdi: "Yemin ederim. Aynen böyle. Bunu hayatım boyunca asla unutmayacağım."
Bugün Regäsel, Kovac tarafından takımdan çıkarılmasının ardındaki nedenler hakkında spekülasyonlar yapıyor. "Bence bunu yapmasının nedeni şu: Özel hayatımda onu tanıyan insanlar vardı. Sanırım benim bu insanlarla bu kadar iyi geçinmemi pek hoş karşılamadı," dedi.
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Regäsel, Kovac hakkında: "Onu fena halde pataklardım"
Regäsel, "Frankfurt'ta çok iyi, aynı zamanda çok sağlam adamlar vardı" dedi. "Onlarla aram iyiydi. Frankfurt'ta söz sahibiydiler – hangi alanda olursa olsun. Onlarla konuşursan, her şeyi senin için halledeceklerini bilirdin."
Bir gün Regäsel, yasağa rağmen sonunda tesise bireysel antrenman yapmak için geldi. Durumu ve Kovac hakkındaki duygularını sert sözlerle hatırladı: "Bir noktada patlayacağımı fark ettim. Ve bu gerçekleşmeden önce – dürüst olmak gerekirse, onu parçalardım."
Regäsel, 54 yaşındaki Hırvat hakkında nihayetinde sert bir yargıda bulundu. "Bunu sadece bana yapmadı. Zamanla futbol tanrısı Alex Meier'i de kovdu, çünkü o, herkesten daha sert biri olarak görünmek isteyen bir insan," dedi Regäsel. "Her zaman merkezde olmak istiyor. Daha sonra Max Kruse'yi de kovdu. Her zaman takımda söz sahibi olan oyuncuları hedef aldı. Sözün sahibi olmak için onları istemedi. O böyle bir insan."