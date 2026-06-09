"Gerçekten, onu fena halde pataklardım!" Eintracht Frankfurt'un eski oyuncusu, BVB teknik direktörü Niko Kovac'a ağır suçlamalarda bulundu

SGE formasıyla oynadığı sadece 11 resmi maçın altısını bugünkü BVB teknik direktörünün yönetiminde tamamlayan Regäsel için, bu ilişki 2017'deki Dortmund'a karşı oynanan kupa finali öncesinde değişmişti. Bunun arka planında, Regäsel'in Frankfurter Rundschau gazetesine verdiği ve Kovac'ı kendisine çok az süre vermesi nedeniyle eleştirdiği bir röportaj yatıyordu.

"Gazete beni aradı. Sonra neden Kovac'ın takımında oynamadığımı sordular," dedi Regäsel. "Ben de sadece şunu söyledim: Bunu anlamıyorum, çünkü performansımı gösteriyorum ve oynamayı umuyorum." Ancak Regäsel'in iddiasına göre, FR bu açıklamaları doğru bir şekilde aktarmamış.

"Ve gazete ne yaptı tabii ki? Sözlerimi tamamen farklı bir şekilde çevirdiler. Aslında bana bunu böyle yayınlamalarının uygun olup olmadığını sormalılardı, ama bunu yapmadılar," diye açıkladı. "Ertesi gün manşette büyük bir haber çıktı: Regäsel, DFB Kupası finali öncesinde Kovac'a ateş püskürdü. 100 tane telefon aldım."