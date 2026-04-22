"Gerçekten olağanüstü": Bayern Münih'ten Manuel Neuer, Leverkusen'in yıldız oyuncusuna hayran kaldı

Bu arada Neuer, Bavyera ekibinin üstünlüğü nedeniyle genel olarak oldukça sakin bir akşam geçirdi, ancak ara sıra yine de devreye girmesi gerekti. Örneğin 52. dakikada Nathan Tella'nın şutunu müthiş bir şekilde kurtararak Leverkusen'in beraberlik golünü engelledi.

"Benim için önemli olan sadece oyuna dahil olmak ve konsantre kalmak. Bu bana biraz eski günleri hatırlatıyor, o zamanlar maçta sadece bir iki durum olurdu ve o anlarda orada olmak zorundaydım. Bugün ikinci yarıda da durum böyleydi," diye açıkladı Neuer.

40 yaşındaki kaleci, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatıp Bayern'de bir yıl daha kalıp kalmayacağı konusunda ise ipucu vermek istemedi: "Beni ikna etmeye çalışabilirsiniz, ama elbette şu anda bir açıklama yapmayacağım. Şu anda her şey yolunda görünüyor, keyifli geçiyor," diyerek eski Alman milli kaleci konuyu geçiştirdi.

Neuer, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak DFB Kupası finaline 2020'den bu yana ilk kez Bayern ile çıkacak olmasından büyük mutluluk duyuyor. "Bu maçın ne kadar özel olduğunu bilen biri olarak, Münih'in kupa finalinden uzun süre uzak kalması beni kesinlikle rahatsız etmişti," dedi Neuer. "Kupa hepimiz için özel bir şey, kendine özgü bir havası var. Oraya mutlaka gitmek istiyorduk ve neyse ki başardık."

FCB'nin Mayıs sonunda Berlin'de kiminle karşılaşacağı Perşembe akşamı belli olacak. O gün VfB Stuttgart ve SC Freiburg, ikinci yarı finalde ikinci final biletini almak için karşı karşıya gelecek.