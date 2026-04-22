"Maç uzun süre 1-0'lık bir skorla devam etti. Mark Flekken gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi, açıkçası. Daha erken bir aşamada bir iki fırsatı gole çevirebilirdik, bazı fırsatları kaçırdık," dedi Neuer Çarşamba akşamı Sky'a verdiği röportajda.
Çeviri:
"Gerçekten olağanüstü": Bayern Münih'ten Manuel Neuer, Leverkusen'in yıldız oyuncusuna hayran kaldı
Flekken, Bayern'in birkaç iyi fırsatını engelledi ve böylece kupa yarı finalinin son ana kadar heyecanlı geçmesini sağladı. 22. dakikada Harry Kane'in golüyle Leverkusen kalecisi yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Flekken'in kurtarışları sayesinde Bayer uzun süre finale yükselme umudunu korudu, ancak maçın bitimine çok az bir süre kala Luis Diaz'ın 2-0'lık skoru belirleyen golüyle her şey netleşti.
Leverkusen teknik direktörü Kasper Hjulmand da kalecisini överek, "Mark Flekken bizi maçta tuttu" dedi. Bir zamanlar SC Freiburg'da beş yıl forma giyen Flekken, geçen yaz 11 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Brentford'dan Bayer 04'e transfer olmuştu. Werkself'te, şu anda Oranje'de ikinci kaleci olan Hollandalı milli kaleci, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Flekken ise Sky'a verdiği demeçte, bunun Leverkusen'deki kariyerinin en iyi maçı olmadığını söyledi. Bayer formasıyla en iyi performansını, Kasım ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Manchester City'ye karşı 2-0 kazandıkları maçta sergilediğini belirtti. 32 yaşındaki kaleci, "O maçta kazandık, bugün kaybettik - bu yüzden bu en iyi maç olamaz" dedi.
- AFP
FC Bayern, DFB Kupası finaline geri döndü: "Beni sinirlendirdi"
Bu arada Neuer, Bavyera ekibinin üstünlüğü nedeniyle genel olarak oldukça sakin bir akşam geçirdi, ancak ara sıra yine de devreye girmesi gerekti. Örneğin 52. dakikada Nathan Tella'nın şutunu müthiş bir şekilde kurtararak Leverkusen'in beraberlik golünü engelledi.
"Benim için önemli olan sadece oyuna dahil olmak ve konsantre kalmak. Bu bana biraz eski günleri hatırlatıyor, o zamanlar maçta sadece bir iki durum olurdu ve o anlarda orada olmak zorundaydım. Bugün ikinci yarıda da durum böyleydi," diye açıkladı Neuer.
40 yaşındaki kaleci, sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatıp Bayern'de bir yıl daha kalıp kalmayacağı konusunda ise ipucu vermek istemedi: "Beni ikna etmeye çalışabilirsiniz, ama elbette şu anda bir açıklama yapmayacağım. Şu anda her şey yolunda görünüyor, keyifli geçiyor," diyerek eski Alman milli kaleci konuyu geçiştirdi.
Neuer, 23 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak DFB Kupası finaline 2020'den bu yana ilk kez Bayern ile çıkacak olmasından büyük mutluluk duyuyor. "Bu maçın ne kadar özel olduğunu bilen biri olarak, Münih'in kupa finalinden uzun süre uzak kalması beni kesinlikle rahatsız etmişti," dedi Neuer. "Kupa hepimiz için özel bir şey, kendine özgü bir havası var. Oraya mutlaka gitmek istiyorduk ve neyse ki başardık."
FCB'nin Mayıs sonunda Berlin'de kiminle karşılaşacağı Perşembe akşamı belli olacak. O gün VfB Stuttgart ve SC Freiburg, ikinci yarı finalde ikinci final biletini almak için karşı karşıya gelecek.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
25 Nisan Cumartesi
FSV Mainz 05 - FC Bayern
Bundesliga
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern
Şampiyonlar Ligi
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi