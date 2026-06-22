"Gerçekten muhteşem" - Lionel Messi, Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu rekorunu değerlendiriyor ve penaltı kaçırmasının Arjantin'in Avusturya'yı yenmesine nasıl yardımcı olmuş olabileceğini açıklıyor

Arjantinli kaptan, 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha unutulmaz bir performans sergiledi ve attığı iki golle Miroslav Klose’nin uzun süredir elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı. Gergin geçen bir başlangıcın ardından Messi nihayet skoru açtı ve maçın son dakikalarında ikinci golünü de atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak kendi ligine yükseldi.

Bu başarıyı ve takımın eleme turlarına yükselmesini değerlendiren Messi, tarihi bir bireysel performansı taçlandırmak için maçın son saniyelerinde hak ettiği iki golü attı.

38 yaşındaki oyuncu gazetecilere, “Gerçek şu ki, her şeyden önce galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi. “Bu çok önemli, çok zorlu ve çekişmeli bir galibiyetti. Önümüzdeki maçlar için bize iç huzur veriyor. Burası Dünya Kupası; tüm maçlar birbirine çok yakın ve çok yoğun geçiyor.”