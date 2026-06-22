AFP
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"Gerçekten muhteşem" - Lionel Messi, Dünya Kupası'nın en golcü oyuncusu rekorunu değerlendiriyor ve penaltı kaçırmasının Arjantin'in Avusturya'yı yenmesine nasıl yardımcı olmuş olabileceğini açıklıyor
Dallas’ta rekor kırılan bir gece
Arjantinli kaptan, 2026 Dünya Kupası’nda bir kez daha unutulmaz bir performans sergiledi ve attığı iki golle Miroslav Klose’nin uzun süredir elinde tuttuğu rekoru geride bıraktı. Gergin geçen bir başlangıcın ardından Messi nihayet skoru açtı ve maçın son dakikalarında ikinci golünü de atarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak kendi ligine yükseldi.
Bu başarıyı ve takımın eleme turlarına yükselmesini değerlendiren Messi, tarihi bir bireysel performansı taçlandırmak için maçın son saniyelerinde hak ettiği iki golü attı.
38 yaşındaki oyuncu gazetecilere, “Gerçek şu ki, her şeyden önce galibiyetten dolayı çok mutluyum,” dedi. “Bu çok önemli, çok zorlu ve çekişmeli bir galibiyetti. Önümüzdeki maçlar için bize iç huzur veriyor. Burası Dünya Kupası; tüm maçlar birbirine çok yakın ve çok yoğun geçiyor.”
- GOAL
Penaltı kaçırılmasının iyi yanı
İki golünün tarihi önemi bir yana, bu gece 10 numaralı oyuncu için daha da verimli geçebilirdi. Messi, ilk yarıda tereddütlü bir vuruşun ardından penaltıyı kaleyi ıskaladı; ancak tecrübeli forvet, bu kaçırılan penaltının maçın son düdüğüne kadar yoğunluğunu yüksek tutarak aslında Arjantin’in lehine işlediğini öne sürdü.
"Gerçek şu ki, olayın bu şekilde gerçekleşmesi muhteşem," dedi Messi, rekor hakkında konuşurken. "Bugün skoru artırabileceğim bir penaltı vuruşum vardı, ancak o penaltıyı gole çevirseydim, belki de diğer ikisini de atamazdım. Kimse bilemez, ama sonuçtan, performansımdan ve takımın çalışmasından memnunum."
Eleme turlarına hazırlık
J Grubu’ndaki ilk iki maçından altı puan toplayan son şampiyon, şimdiden son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Messi, takımın her zaman mükemmelliği hedeflediğini vurgularken, grup aşamasının son maçının artık bir önemi kalmamasının, Lionel Scaloni’nin takımına zorlu turnuva takvimi içinde çok ihtiyaç duyulan bir dinlenme süresi sağlayacağını belirtti.
"İki galibiyet almak planlarımız arasındaydı," diye açıkladı Messi. "Kolay olmayacaktı çünkü maçlar birbirine çok yakındı ve kimse kolay pes etmiyordu. Bize zorluk çıkarmadıkları doğru, ama yine de çok zor bir maçtı; çok hızlı oynamak zorundaydık ve zaman zaman da öyle yaptık. Önemli olan turu geçmekti. Biz Arjantin'iz ve her rakibe karşı mücadeleye hazırız."
- AFP
Messi, Dünya Kupası’nda yeni bir zafer peşinde
Messi, altıncı kez katıldığı Dünya Kupası’nda üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kovalarken, kampı saran özel atmosfere dikkat çekti. Oyuncular ile seyahat eden Albiceleste taraftarları arasındaki bağ, finale uzanan uzun yolda ilerlemeye çalışan takım için itici bir güç olmaya devam ediyor.
Kaptan, “Bu grup bir araya geldiğinde, birlikte olmaktan, günlük yaşamdan, insanları bu şekilde görmekten ve onlara bu tür bir neşe yaşatmaktan keyif alıyor” dedi. “Tanrıya şükür, onlara şimdiden pek çok mutluluk yaşatabildik ve bu dinamikle, halkla olan bu uyumu sürdürmeye çalışacağız. Az önce de söylediğim gibi, her şey adım adım ilerliyor. Yol uzun ve zorlu, biz de her maça hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Ben bunu her zaman yaşadığım gibi özel bir şekilde yaşıyorum; oynamaktan ve sahada iyi vakit geçirmekten keyif alıyorum."