"Gerçekten karanlık" - Bernardo Silva, Manchester City'nin Real Madrid'e karşı aldığı üzücü Şampiyonlar Ligi yenilgisini kasvetli bir şekilde özetliyor

Sonucu değerlendiren Silva, hayal kırıklığını gizlemedi. Bernardo, "3-0'lık skor işleri biraz zorlaştırıyor" dedi. "Şu anda gerçekten çok kötü hissediyorum, her şey çok karanlık görünüyor. Ama yarın yeni bir gün ve önümüzdeki hafta maça bir şansımız olduğunu düşünerek çıkacağız."

"Takımımın duygularının maçı etkilediğini düşünüyorum. Rahat hissediyorduk, doğru alanları buluyorduk, ama ilk golü yedikten sonra kontrolü tamamen kaybettik, geçişleri ve ikinci topları kontrol edemedik. Real Madrid gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınızda, bunun bedelini ödersiniz."