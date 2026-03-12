Getty Images Sport
"Gerçekten karanlık" - Bernardo Silva, Manchester City'nin Real Madrid'e karşı aldığı üzücü Şampiyonlar Ligi yenilgisini kasvetli bir şekilde özetliyor
Madrid'de şehrin Avrupa kabusu
Gianluigi Donnarumma, Vinicius Jr.'ın ikinci yarıda attığı zayıf penaltıyı kurtarmasaydı, skor konuk takım için daha da utanç verici olabilirdi. Dördüncü golü kıl payı kaçırmış olsalar da, City kampındaki atmosfer hâlâ kasvetliydi ve üst düzey yetkililer, önümüzdeki Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçı öncesinde çeyrek finale giden yolun artık zorlu göründüğünü kabul ettiler.
Silva'nın 'gerçekten karanlık' itirafı
Sonucu değerlendiren Silva, hayal kırıklığını gizlemedi. Bernardo, "3-0'lık skor işleri biraz zorlaştırıyor" dedi. "Şu anda gerçekten çok kötü hissediyorum, her şey çok karanlık görünüyor. Ama yarın yeni bir gün ve önümüzdeki hafta maça bir şansımız olduğunu düşünerek çıkacağız."
"Takımımın duygularının maçı etkilediğini düşünüyorum. Rahat hissediyorduk, doğru alanları buluyorduk, ama ilk golü yedikten sonra kontrolü tamamen kaybettik, geçişleri ve ikinci topları kontrol edemedik. Real Madrid gibi kaliteli bir takıma karşı oynadığınızda, bunun bedelini ödersiniz."
Guardiola, City'nin şansını sorguluyor
Guardiola rövanş maçında mücadele edeceğini vaat ederken, takımının aşması gereken zorlu engel göz önüne alındığında bakış açısı oldukça pragmatik oldu. Takımının tur atlama şansının ne kadar olduğu sorulduğunda, City teknik direktörü gazetecilere şöyle cevap verdi: "Şu anda pek fazla değil. Tabii ki deneyeceğiz. Artık her şey daha zor... ama orada olacağız, taraftarlarımızla birlikte olacağız, son üçte birde daha iyi olmak için daha fazlasını yapabiliriz ve deneyeceğiz."
Teknik direktör, Erling Haaland'ı desteklemek için Jeremy Doku, Savinho ve Antoine Semenyo'yu ilk 11'de oynatması nedeniyle eleştirilere maruz kaldı, ancak kadrosunda aşırı değişiklik yapmadığını söyledi. "Hayır, çok fazla değişiklik yok. Newcastle'da daha fazla değişiklik var, son maçlarda çoğu oyuncu oynadı. Onların dışarda bire birde agresif olmalarını istedim. Jeremy olağanüstüydü, sağ tarafta ise biraz daha zorlandık. Birçok kez gol atabileceğimizi hissettik ve ikinci yarıda ne olacağını görmek için denedik, ancak onlar üç kez geldiler ve üç gol attılar."
Tüm gözler Etihad'da
City, önümüzdeki Salı günü 3 gol farkını telafi etmeye çalışmadan önce, West Ham United karşısında iç sahada yeniden toparlanmak zorunda. Kylian Mbappe'nin ikinci maçta Madrid kadrosuna geri dönme ihtimali, bu karşılaşmaya dair endişeleri daha da artırıyor.
