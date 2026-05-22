"Gerçekten iyi bir adam": 1860 Münih'in eski oyuncusu, FC Bayern'de gençlik antrenörü oldu

Futbolculuk kariyerinin ardından Bender antrenörlüğe yöneldi ve aralarında DFB’nin genç takımları ile SpVgg Unterhaching’in de bulunduğu çeşitli takımlarda çalıştı. Ocak 2025’ten bu yana Regionalliga takımlarından Wacker Burghausen’in baş antrenörlüğünü yürütüyor. Wacker, geçtiğimiz sezonu ligde dokuzuncu sırada tamamladı. Bender, birkaç hafta önce yaz aylarında Burghausen'daki görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

FC Bayern, kampüse katılan yeni yüzü memnuniyetle karşıladı. Spor ve Genç Yetenek Geliştirme Direktörü Michael Wiesinger, "Oyuncu olarak muazzam bir deneyime sahip ve hem genç takımlarda hem de A takımda antrenörlük yaptı" dedi ve ekledi: "Ayrıca gerçekten iyi bir insan; bizimle yaptığı ilk görüşmede bile bu göreve olan heyecanını hissettik."