Lars Bender Burghausen 2026IMAGO / Beautiful Sports
Falko Blöding

Çeviri:

"Gerçekten iyi bir adam": 1860 Münih'in eski oyuncusu, FC Bayern'de gençlik antrenörü oldu

Eski milli futbolcu Lars Bender, FC Bayern Münih'in U17 takımının yeni teknik direktörü oldu. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, bu haberi Cuma günü resmi olarak duyurdu.

Bender, Bayern'in kampüsünde U19 takımına yükselen Leonard Haas'ın yerini alacak. Bender şunları söyledi: "FC Bayern'de bu görevi üstlenmek benim için bir ayrıcalık. Görüşmeler başından beri çok olumlu geçti. Bu yeni görevi ve burada kendimi daha da geliştirebilme fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum."

  • Bender, futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Bayer Leverkusen'de geçirdi ve 300'den fazla Bundesliga maçına çıktı. Buna ek olarak, Almanya A Milli Takımı'nda 19 kez forma giydi.

    Oldukça ilginç bir detay: Rosenheim doğumlu oyuncu, gençlik yıllarında Bayern'in ezeli rakibi 1860 Münih'te de forma giydi ve 2006 yılında bu kulüpte profesyonel oldu. Üç yıl sonra ise Leverkusen'e transfer oldu.

  • Lars Bender erzielte gegen Dänemark in der 80. Minute das erlösende 2:1-Siegtor für die DFB-ElfGetty

    Lars Bender, Wacker Burghausen'dan FC Bayern'e transfer oldu

    Futbolculuk kariyerinin ardından Bender antrenörlüğe yöneldi ve aralarında DFB’nin genç takımları ile SpVgg Unterhaching’in de bulunduğu çeşitli takımlarda çalıştı. Ocak 2025’ten bu yana Regionalliga takımlarından Wacker Burghausen’in baş antrenörlüğünü yürütüyor. Wacker, geçtiğimiz sezonu ligde dokuzuncu sırada tamamladı. Bender, birkaç hafta önce yaz aylarında Burghausen'daki görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

    FC Bayern, kampüse katılan yeni yüzü memnuniyetle karşıladı. Spor ve Genç Yetenek Geliştirme Direktörü Michael Wiesinger, "Oyuncu olarak muazzam bir deneyime sahip ve hem genç takımlarda hem de A takımda antrenörlük yaptı" dedi ve ekledi: "Ayrıca gerçekten iyi bir insan; bizimle yaptığı ilk görüşmede bile bu göreve olan heyecanını hissettik."

