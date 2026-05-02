"Topun kaleye girmediğine biraz şaşırdım," dedi Dinkci, Cumartesi öğleden sonra oynanan maçın ardından, 68. dakikada Urbig'in birkaç metreden yaptığı şutu muhteşem bir kurtarışla önlediği büyük fırsat hakkında.
Çeviri:
"Gerçekten inanılmaz": Heidenheim'ın forveti Eren Dinkci, FC Bayern'den bir oyuncuya hayran kaldı
"Jonas Urbig o topu gerçekten inanılmaz bir şekilde kurtardı," diye övgüde bulunan Dinkci, şöyle açıkladı: "Elini uzatamasın diye bilerek topu biraz daha yükseğe attım. O topu kurtarması gerçekten inanılmaz. Tabii ki gol olmamasından dolayı kendimi suçluyorum."
Dinkci golü atmış olsaydı, Heidenheim için Münih'te üç puan bile yeterli olabilirdi. Ligin son sırasındaki takım, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin golüyle sürpriz bir şekilde öne geçmişti, Dinkci ise kısa süre sonra Bundesliga'daki üçüncü golünü atarak skoru artırdı.
Geçen hafta Mainz'da 4-3 kazandıkları maçta olduğu gibi, teknik direktör Vincent Kompany'nin birçok as oyuncuyu dinlendirdiği Bayern, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Leon Goretzka'nın direkt vuruşla attığı serbest vuruş golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Kompany, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz ve Joshua Kimmich olmak üzere dört yıldız oyuncuyu birden oyuna soktu ve maçın 60. dakikasında Goretzka skoru eşitledi.
- AFP
Heidenheim, FC Bayern deplasman maçı için planını son anda değiştirdi
Skor 2-2 iken Urbig, Dinkci'nin büyük gol fırsatını engelledi, ancak kısa süre sonra Heidenheim, Zivzivadze'nin golüyle yeniden öne geçti. Bu skor, uzatmaların 10. dakikasına kadar korundu: Maçın son pozisyonunda Olise'nin direğe çarpan şutu, son derece talihsiz bir şekilde Heidenheim kalecisi Diant Ramaj'ın sırtından sekerek kendi kalesine girerek skoru 3-3'e getirdi.
FCH teknik direktörü Frank Schmidt, şampiyon takıma karşı oynanacak maçın planı konusunda "dün tekrar karar verdi" diye açıkladı Dinkci. "Aslında ilk başta biraz daha geride ve kompakt bir şekilde oynamak istiyorduk. Ama sonra teknik direktör şöyle dedi: 'Hayır, bunu yapmayacağız, kaybedecek bir şeyimiz yok'. Ve bence bu tam da doğru yaklaşımdı, çünkü bu sayede çok daha fazla hücum fırsatı yakaladık." Her ne kadar "topa karşı çok çalışmamız gerektiği ve Bayern'in muhtemelen %75 top hakimiyetine sahip olacağı" herkesin malumu olsa da, "çocuklar harika iş çıkardı, çok rahatladık. Plan buydu."
Urbig ise FCB kalesinde Bayern'in 1 numaralı kalecisi Manuel Neuer'in yerini aldı; bu, 22 yaşındaki oyuncunun bu sezonki toplam 17. maçıydı. Neuer'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması yönünde eğilim artarken, Urbig'in önümüzdeki sezon 40 yaşındaki kalecinin yedeği olarak daha sık forma giymesi bekleniyor. Bayern, uzun vadede Urbig'i Neuer'in halefi olarak yetiştirmek istiyor.
Bayern'in dikkati hızla yeniden PSG'ye yöneliyor
"Bugün iyi gitmeyen yönlere odaklanmak kolay olurdu. Elbette pek çok şey daha iyi olabilirdi. Ancak oyuncularımızın maçın sonlarında yine gol attığını ve maçı kaybetmemek için her şeyi yaptığını unutmamak gerekir," dedi Bayern teknik direktörü Kompany, Sky'da takımının performansı hakkında. "Bunu bir sonraki maça taşıyabiliriz; geri kalan her şey ise iyileştirmemiz gereken detaylardır."
Bayern, Heidenheim ile berabere kaldığı maçın ardından dikkatini hızla Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçına, Paris Saint-Germain'e çevirdi. İlk maçta 4-5'lik muhteşem bir skorun ardından FCB, Çarşamba günü kendi sahasında durumu tersine çevirip Şampiyonlar Ligi finaline yükselmeyi hedefliyor.
Bu arada Heidenheim, küme düşme hattı olan 16. sırayla arasındaki farkı geçici olarak 3 puana indirdi. Son sıradaki takım, FC St. Pauli'nin (Mainz'e karşı) ve VfL Wolfsburg'un (Freiburg'a karşı) Pazar günü puan alamamasını ummak zorunda. Aksi takdirde, son iki maç haftasında 1. FC Köln ve Mainz 05'e karşı galibiyetler alarak ligde kalma umudu azalacak.
- AFP
Bayern ile Heidenheim arasında bugüne kadar oynanan maçlar
Tarih
Yarışma
Maç
3 Nisan 2019
DFB Kupası
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 5:4
11 Kasım 2023
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
6 Nisan 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 3:2
7 Aralık 2024
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 4:2
19 Nisan 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4
21 Aralık 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim - FC Bayern 0:4
2 Mayıs 2026
Bundesliga
FC Bayern - 1. FC Heidenheim 3:3