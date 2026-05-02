"Gerçekten inanılmaz": Heidenheim'ın forveti Eren Dinkci, FC Bayern'den bir oyuncuya hayran kaldı

"Jonas Urbig o topu gerçekten inanılmaz bir şekilde kurtardı," diye övgüde bulunan Dinkci, şöyle açıkladı: "Elini uzatamasın diye bilerek topu biraz daha yükseğe attım. O topu kurtarması gerçekten inanılmaz. Tabii ki gol olmamasından dolayı kendimi suçluyorum."

Dinkci golü atmış olsaydı, Heidenheim için Münih'te üç puan bile yeterli olabilirdi. Ligin son sırasındaki takım, 22. dakikada Budu Zivzivadze'nin golüyle sürpriz bir şekilde öne geçmişti, Dinkci ise kısa süre sonra Bundesliga'daki üçüncü golünü atarak skoru artırdı.

Geçen hafta Mainz'da 4-3 kazandıkları maçta olduğu gibi, teknik direktör Vincent Kompany'nin birçok as oyuncuyu dinlendirdiği Bayern, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Leon Goretzka'nın direkt vuruşla attığı serbest vuruş golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda Kompany, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz ve Joshua Kimmich olmak üzere dört yıldız oyuncuyu birden oyuna soktu ve maçın 60. dakikasında Goretzka skoru eşitledi.