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'Gerçekten inanılmaz!' - Alvaro Morata, Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın henüz 16 yaşında 'Avrupa'ya hükmetmesine' tanıklık ettikten sonra Ballon d'Or'u kazanmasını destekledi
Forvet, genç sansasyonu övdü
Cadena COPE'ye verdiği röportajda konuşan Madrid doğumlu forvet, dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünün önde gelen adaylarına ilişkin görüşlerini paylaştı. Kariyerinde Leganes ile Segunda Division'da yeni bir sayfa açan Morata, İspanyol yerli yeteneğinin en büyük takdiri fazlasıyla hak ettiğine inanıyor. Tecrübeli forvet, Yamal'ı Rodri, Khvicha Kvaratskhelia ve Kylian Mbappe gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla aynı yere koymakta tereddüt etmedi.
- Buzzi
Morata, olağanüstü olgunluğu övdü
Morata, genç kanat oyuncusunun bitmek bilmeyen çalışma ahlakı ile profesyonel yaklaşımının, futbol kamuoyunun geniş kesimleri tarafından çoğu zaman fark edilmediğini vurguladı. Genç oyuncunun futbol zekâsını öven Morata, "Maçları nasıl analiz ettiği ve onlara nasıl hazırlandığı açısından, birçok insanın düşündüğünden çok daha akıllı ve çok daha çalışkan" dedi.
La Roja'nın eski kaptanı, genç oyuncunun ilk çıkış döneminde bizzat tanık olduğu kalıcı etkiyi de hatırlatarak, "16 yaşında Avrupa'ya damga vuruyordu ve kendi gözlerimle gördüğüm şey gerçekten inanılmaz" diye ekledi.
Olağanüstü yolculuk kupa getirdi
İkili, Eylül 2023'te Gürcistan karşısında alınan farklı galibiyetten bu yana İspanya formasıyla 15 kez aynı sahayı paylaştı; bu maçta Yamal, milli takımındaki ilk maçında gol attı, Morata ise hat-trick yaptı.
La Masia çıkışlı oyuncunun kupa koleksiyonu, 2024-25 sezonunda Barcelona ile elde ettiği yurt içi üçleme de dahil olmak üzere sekiz büyük kupaya ulaştı. Euro 2024 ve Uluslar Ligi zaferlerinin ardından İspanya'yı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Yamal, uluslararası futbolun en prestijli iki kupasını da kaldıran tarihteki en genç futbolcu olarak öne çıkıyor.
- Avalon.red
Londra galası kararı bekliyor
2026 Ballon d'Or'un kazananı, 26 Ekim'de Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle resmen açıklanacak. Yamal'ın 30 kişilik kısa listeye dahil edilmesi, onun gıpta edilen Altın Top'u kazanma yolundaki en güçlü adaylardan biri olduğunu pekiştiriyor. O belirleyici gece gelene kadar genç hücum oyuncusu, Barcelona ile yurt içi ve Avrupa kulvarlarında formunu korumayı hedefleyecek.
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