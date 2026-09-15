Morata, genç kanat oyuncusunun bitmek bilmeyen çalışma ahlakı ile profesyonel yaklaşımının, futbol kamuoyunun geniş kesimleri tarafından çoğu zaman fark edilmediğini vurguladı. Genç oyuncunun futbol zekâsını öven Morata, "Maçları nasıl analiz ettiği ve onlara nasıl hazırlandığı açısından, birçok insanın düşündüğünden çok daha akıllı ve çok daha çalışkan" dedi.

La Roja'nın eski kaptanı, genç oyuncunun ilk çıkış döneminde bizzat tanık olduğu kalıcı etkiyi de hatırlatarak, "16 yaşında Avrupa'ya damga vuruyordu ve kendi gözlerimle gördüğüm şey gerçekten inanılmaz" diye ekledi.