Mohamed Saeed

"Gerçekten heyecan verici" - Declan Rice, nefes kesici Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk yarışlarında "henüz bitmedi" mesajının ardından Arsenal'in üzerindeki baskıyı kabulleniyor

Declan Rice, Arsenal'in potansiyel olarak tarihi bir sezonun son düzlüğüne girerken, takım arkadaşlarına artan baskıyı "kucaklamaları" gerektiğini söyledi. Arsenal'i Premier Lig'in zirvesine taşıyan Newcastle United'a karşı alınan hayati 1-0'lık galibiyetin ardından, İngiliz orta saha oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımının hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.

  Premier Lig şampiyonluğu için beş final

    Bu sonuç, zorlu bir dönemin ardından Arsenal'in yeniden ivme kazanması açısından hayati önem taşıyordu ve Rice, Gunners'ın lig şampiyonluğunu garantilemek istiyorsa artık işlerinin basitleştiğine inanıyor. Orta saha oyuncusu, Arsenal'in Man City'ye yenildiği maçın ardından takım arkadaşlarına "Henüz bitmedi" dediği an kameralara yakalanmıştı ve cumartesi günü takımın sözlerini doğrulamasından büyük memnuniyet duydu.

    Newcastle'ı zorlu bir maçın ardından mağlup ettikten sonra konuşan Rice, soyunma odasında olması gereken zihniyeti vurguladı. "Bugün alınan üç puan çok önemliydi" dedi.

    "Man City'ye karşı geçirdiğimiz haftadan sonra, o maçtan alınacak çok fazla cesaret vardı, ancak bu maça girerken, kalan beş maçı da kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün bunu başarmak bize büyük bir moral verdi, bu yüzden bugünkü galibiyetten gerçekten çok mutluyuz."

    Eze, sihirli dokunuşunu katıyor

    Emirates Stadyumu’nda maçı belirleyen isim, karşılaşmanın henüz 10. dakikasında muhteşem bir vuruşla skoru belirleyen Eberechi Eze oldu. Rice, takım arkadaşının etkisini hemen överek şöyle konuştu: “Bence [Bayer] Leverkusen maçı onun en iyi performansıydı, ama bu da harika bir gol. İşte buraya gelmesinin sebebi de bu. Birkaç hafta önce de söylemiştim, top vuruşu inanılmaz. Ne oyuncu, ne adam, önümüzdeki birkaç hafta bizim için çok önemli olacak. Ona gerçekten ihtiyacımız var.”

  Dikkatler Şampiyonlar Ligi hayallerine yöneliyor

    Hafta sonu iç sahadaki işi halleden Arsenal, artık dikkatini Avrupa sahnesine çevirmeli. Atletico Madrid ile oynanacak devasa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı bekliyor ve Rice, Avrupa'nın en prestijli turnuvasının finaline ulaşmak için mücadele eden takımın bu önemli maçı idare edecek deneyime ve ruh haline sahip olduğu konusunda kararlı.

    Takımdaki havayı değerlendiren Rice, şöyle konuştu: "Sezon boyunca böyleydik ve sezonun sonuna doğru da böyle olmak istiyoruz; zirvede kalmak, pozitif kalmak. Son üç dört yıldır en üst düzeyde zorlu maçlar oynadık, bu yüzden ne bekleyeceğimizi, neler olacağını biliyoruz. Şampiyonlar Ligi yarı finalistiyiz, bunu kucaklayalım, tadını çıkaralım ve haydi başlayalım."

    Kupa avında ayakları yere basmak

    Olası bir çifte zaferin yarattığı heyecana rağmen Rice, çok ileriye bakmaktan kaçınıyor. Eski West Ham kaptanı, "Dürüst olmak gerekirse, bu konuyu fazla kafana takmıyorsun çünkü bugünkü gibi maçların varken geleceği düşünemezsin," diye ekledi. "Elbette şu anda Atletico'ya odaklanabilirim, ama gelecekte olacaklara fazla takılmamak lazım; bu sadece enerjini çok fazla tüketir."

