Cristo Fernandez, Ted Lasso dizisinde başrol oynadıktan sonra gittiği her yerde aynı soruyu duyuyordu:
“Gerçekten futbol oynuyor musun?”
Cevap, genel olarak “hayır”dı – en azından artık oynamıyordu. Aslında Fernandez’in Ted Lasso’da rol almasının, Dani Rojas karakteriyle kalpleri fethetmesinin ve sevilen bir karakter haline gelmesinin tek nedeni, futbol kariyerinin durma noktasına gelmesiydi.
Bu sorular ve “hayır, eskiden oynardım ama sonra sakatlandım” gibi garip yanıtlar biraz yorucu hale gelmişti. Bu yüzden durumu değiştirmeye karar verdi. Artık Fernandez gerçekten futbol oynuyor. Hatta oldukça iyi bir seviyede; USL’de El Paso Locomotive takımının kadrosunda yer alıyor ve forma giyiyor. Ligdeki en yaşlı 5. oyuncu. Rojas, Fernandez oldu. Ve belki de Fernandez de Rojas’a dönüştü. Bir zamanlar “sadece” bir aktördü. Sonra hem aktör hem de futbolcuydu. Bugünlerde ise öncelikle bir futbolcu ve bir zamanlar kendisini terk ettiğini sandığı rüyasının peşinde.
“Geri dönüp tekrar profesyonel futbol oynamak gibi bir hayalin çılgınca olduğunu biliyorum. Ama bunun için çok çalışıyorum,” dedi GOAL’a.