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Cristo Fernandez GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Gerçekten futbol oynuyor musun?" - Cristo Fernandez, Dani Rojas ve Ted Lasso'dan ilham alarak USL'de profesyonel hayallerinin peşine düştü

ABD 2
ABD 3
FEATURES
El Paso Locomotive FC

Cristo Fernandez eskiden sadece Ted Lasso dizisindeki ‘Dani Rojas’ karakteriydi, ancak Amerika’daki alt liglerdeki futbolu, çocukluk tutkusunu yeniden canlandırmak için bir fırsat olarak değerlendirdi.

Cristo Fernandez, Ted Lasso dizisinde başrol oynadıktan sonra gittiği her yerde aynı soruyu duyuyordu:

“Gerçekten futbol oynuyor musun?”

Cevap, genel olarak “hayır”dı – en azından artık oynamıyordu. Aslında Fernandez’in Ted Lasso’da rol almasının, Dani Rojas karakteriyle kalpleri fethetmesinin ve sevilen bir karakter haline gelmesinin tek nedeni, futbol kariyerinin durma noktasına gelmesiydi.

Bu sorular ve “hayır, eskiden oynardım ama sonra sakatlandım” gibi garip yanıtlar biraz yorucu hale gelmişti. Bu yüzden durumu değiştirmeye karar verdi. Artık Fernandez gerçekten futbol oynuyor. Hatta oldukça iyi bir seviyede; USL’de El Paso Locomotive takımının kadrosunda yer alıyor ve forma giyiyor. Ligdeki en yaşlı 5. oyuncu. Rojas, Fernandez oldu. Ve belki de Fernandez de Rojas’a dönüştü. Bir zamanlar “sadece” bir aktördü. Sonra hem aktör hem de futbolcuydu. Bugünlerde ise öncelikle bir futbolcu ve bir zamanlar kendisini terk ettiğini sandığı rüyasının peşinde.

“Geri dönüp tekrar profesyonel futbol oynamak gibi bir hayalin çılgınca olduğunu biliyorum. Ama bunun için çok çalışıyorum,” dedi GOAL’a.

  • Cristo Fernandez Ted LassoGetty

    "Futbol, futbol, futbol"

    Yine de biraz yardıma ihtiyacı vardı – ya da en azından doğru yönde bir itici güce. Ve meğer etrafında epeyce ilham kaynağı varmış. Şöhret, bazı insanları ayrıcalıklı bir konuma getirir. Fernandez bunun farkında. Ronaldinho ile tanıştı. Çocukluk kahramanlarından ikisi olan Ronaldo Nazario ve Ronaldinho ile tanıştı. Ve o anlar – hatta kısa bir selfie ve bir merhaba bile – Fernandez’i düşünmeye sevk etti.

    “Bu, içimdeki tutkuyu uyandırmaya başladı,” dedi.

    Ardından, arkadaşlarıyla yaptığı diğer sohbetlerin ardından Fernandez bu konuyu ciddi olarak düşünmeye başladı. 35 yaşındaki oyuncu Premier Lig maçlarını izledi. LAFC maçlarına gitti. Sevgili Meksika Milli Takımı’nı izlerken görüldü. Ve sonunda kararını verdi: Ona bir Premier Lig sporcusu gibi “davranması” söylenmişti; o zaman neden o da bir Premier Lig sporcusu gibi oynamayı denemesin ki?

    Fernandez daha önce de bu noktaya çok yaklaşmıştı. Aslında futbol, profesyonel olarak hayatının merkezi olabilirdi. Guadalajara’da çok beğenilen bir genç yetenekti, ancak gençlik yıllarında yaşadığı sakatlıklar kariyerini durdurmuştu. Meksika ikinci liginde bir süre forma giydi.

    “Çocukken annemle babam beni maçlarıma götürürlerdi ve hep şöyle derlerdi: ‘Cristo, nefes aldığı, oynadığı, şarkı söylediği, okuduğu ve izlediği tek şey futbol, futbol, futbol.’ Tek şey buydu,” dedi.

    • Reklam
  • Cristo FernandezGetty

    "Dışarı çıkıp kendini gerçekten zorlamalısın"

    Her şeyin eşiğindeydi. Ve sonra sakatlıklar baş gösterdi: menisküsünde ve diz kapağında ciddi hasarlar meydana geldi.

    Fernandez, gelişimi açısından çok önemli bir yılı kaybetti. Ancak bu süre boyunca gece derslerine devam ediyordu: gazetecilik, medya, görsel sanatlar. Bunlar ona bir yedek plan, acil durum seçeneği gibi geliyordu. Ama sonunda ciddi olarak düşünmesi gereken bir şey haline geldi.

    “Roy Kent’in hikâyesine çok yakın hissediyorum; futbol sonrası neler olur, varoluşsal bir kriz yaşarsınız. Bu benim de başıma geldi,” dedi.

    Eğitimi biraz dağınıktı. Bazı dersleri alıyordu, bazılarını almıyordu. Hem kendinden büyük hem de küçük sınıf arkadaşları vardı. Fernandez ipin ucunda duruyordu ve giderek daha az gerçekçi hale gelen bir hayalin peşinden gitmeye çalışıyordu. Ancak meğer oyunculukta oldukça yetenekliymiş. Okulun tiyatro grubuna katılmaya davet edildi. Ve işte o an her şey değişti.

    “Daha sonra, muhtemelen futbol kadar büyük olmasa da yeni bir tutku keşfettim. Ama hikâye anlatmayı seviyorum. Filmleri seviyorum,” dedi.

    “American Psycho”, “Pulp Fiction” ve “Fight Club” ilk dönemlerdeki tutkularıydı. Meksika filmlerini de çok seviyordu. Futbolu bir kez daha denedi, ancak istediği seviyeye ulaşamadı. Üç yıl boyunca Guadalajara’da kalarak kısa filmlerde ve reklamlarda rol aldı, para biriktirdi. İlk işini bir sigorta satıcısını canlandırarak aldı ve biriktirdiği parayla İngiltere’deki oyunculuk okuluna gitti. Bunun çok korkutucu olduğunu itiraf etti.

    “Guadalajara’da çok rahattım. Şehrimi seviyorum, ailemi seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum ve her zaman orada olmak istiyorum,” dedi. “Ama bir noktaya geliyorsunuz ki, belirli şeyleri başarmak istiyorsanız, bazen bunları memleketinizde başaramayabilirsiniz.

    “Dışarı çıkıp kendinizi gerçekten zorlamanız gerekir ve ben de oyunculuk ve sinema gibi çılgın bir hayalle bunu yaptım. Bu, iyi bir oyuncu olmak ya da olmamaktan öte bir şeydi – çünkü bunu söylemek bana düşmez. Sadece hayatımda belirli şeyleri başardığımı biliyorum, çünkü kendimi o durumlara ve senaryolara gerçekten adadım.”

  • Cristo FernandezGetty

    "Birleşik Krallık'taki hava benim için pek iyi değil"

    Başlangıçta İngiltere ona pek uymamıştı.

    “İngiltere’deki hava benim için pek iyi değil. Güneşi seviyorum. İspanyolca konuşuyorum ve Guadalajara ile Meksika’daki Meksika aksanım var; İngiltere’de ise bazen anlaması zor olan farklı aksanlar var, bir de yemekler var ve tek başınasın,” dedi Fernandez.

    Ayrıca çalışmasına izin veren bir vizesi de yoktu. Bu yüzden geçici işlerde çalıştı. Bir reklamda Meksikalı bir güreşçiyi canlandırdıktan sonra bir menajer buldu ve sayısız seçmeye katıldı. Bazıları iyi geçti, ancak şirketler, aslında bir turist olan ve nispeten tanınmayan birine yatırım yapmaya istekli değildi. Evine döndü ve neredeyse pes etmek üzereydi.

    Ancak sonra, Ted Lasso dizisi için gönderdiği seçme kaseti sonuç verdi. Ardından bir tane daha geldi. Sonunda rolü kaptı. Dizi popüler hale geldiğinde – hem futbolu sevenleri hem de bu spora hiç aşina olmayanları eşit ölçüde kendine çeken – Fernandez neredeyse bir gecede yıldız oldu.

    Eğitimi ve dizinin çekimleri için harcadığı zamanı bir araya getirdiğinizde, Fernandez’in İngiltere’de neredeyse tam yedi yıl geçirdiği ortaya çıkıyor.

  • Cristo Fernandez Chicago FireChicago Fire

    "Ben deli biriyim"

    Peki ya o futbol hayali: İlk başta Fernandez, bu konuyu kafasında tartıyor olsa bile tek kelime etmedi.

    “Çünkü bir şeyleri söylemek başka, onları gerçekleştirmek başka bir şeydir; işte bu yüzden sonraki yıllarda hiçbir şey söylemedim,” dedi.

    Ve böylece, çoğunlukla arka planda, çalışmalar başladı. Profesyonel liglere girmeyi hedeflediği tarih 2025’ti. Ancak bu tarih ertelendi. Geçen kış boyunca ise hem USL hem de MLS Next Pro takımlarında bir dizi deneme maçına çıktı. Bazıları bunun bir reklam hilesi olduğunu düşündü. Fernandez içinse bu gerçekti.

    Sonunda El Paso Locomotive’e transfer oldu. Mart ayında bir deneme antrenmanı yapacağına dair ilk söylentiler ortaya çıkmıştı. Bir hazırlık maçında oynadı, takımla antrenmanlara katıldı ve Mayıs ayında kulüp onun transferini resmen açıkladı. Bunun biraz çılgınca olduğunu biliyor. Ancak El Paso’nun lakabı “Los Locos” (Çılgınlar). Bu isim futbolcuya çok yakışıyor.

    “Ben çılgın biriyim, bu yüzden Los Locos’a minnettar olduğumu gururla söylüyorum,” dedi.

  • Cristo FernandezGetty

    "Bu Dünya Kupası'nın ruhu"

    Fernandez, 27 Mayıs’ta AV Alta’yı 2-0 yendikleri maçta El Paso formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Yedek kulübesinden oyuna girerek birkaç dakikalık düzgün bir performans sergiledi. Kendisi, daha fazlasının geleceğini ısrarla vurguluyor. O zamana kadar ise her zaman olduğu gibi, büyük bir futbol hayranı olmaya devam ediyor. Fernandez, Meksika milli takımının açık sözlü bir taraftarı. Bu yıl, El Tri’nin iyi bir performans sergileyeceğine inanıyor.

    “Yüzde yüz eminim ki, Meksika milli takımının beşinci, hatta artık altıncı maça çıkamama lanetini kıracağız. Yarı finale çıkacağımızı tahmin ediyorum,” dedi çocukça bir gülümsemeyle.

    Her maçı izliyor. Los Angeles Stadyumu’nda da sık sık görülüyor. Ayrıca StubHub ile birlikte taraftarlığı teşvik etmek amacıyla bir kampanya yürütüyor.

    “Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar için Dünya Kupası, maçların ötesinde çok daha fazlasını ifade ediyor; bu, spor etrafında bir araya gelen enerji, gelenekler ve topluluklarla ilgili. Futbol kültürünü özel kılan tüm anları ve bağları kutlamak için StubHub’a destek vermekten heyecan duyuyorum,” dedi.

    Futbolu izlerken, kendi hikâyesine benzeyen hikâyeler görüyor. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla gol atıyor. 40 yaşındaki Vozinha ise Yeşil Burun Adaları formasıyla İspanya karşısında kalesini gole kapattı. Bu tür olaylar ona ilham veriyor.

    “İşte bu Dünya Kupası’nın ruhu budur,” dedi Fernandez gülerek.

    Sıradaki o olmayabilir. Ancak efsanelerin son dakikada gol atıp yine de başarıya ulaşmasını izlemek ona umut veriyor.

    Peki, Fernandez gerçekten futbol oynuyor mu?

    Cevap: Evet.

ABD 2
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