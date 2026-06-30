“Gerçekten futbol oynuyor musun?”

Her şeyin eşiğindeydi. Ve sonra sakatlıklar baş gösterdi: menisküsünde ve diz kapağında ciddi hasarlar meydana geldi.

Fernandez, gelişimi açısından çok önemli bir yılı kaybetti. Ancak bu süre boyunca gece derslerine devam ediyordu: gazetecilik, medya, görsel sanatlar. Bunlar ona bir yedek plan, acil durum seçeneği gibi geliyordu. Ama sonunda ciddi olarak düşünmesi gereken bir şey haline geldi.

“Roy Kent’in hikâyesine çok yakın hissediyorum; futbol sonrası neler olur, varoluşsal bir kriz yaşarsınız. Bu benim de başıma geldi,” dedi.

Eğitimi biraz dağınıktı. Bazı dersleri alıyordu, bazılarını almıyordu. Hem kendinden büyük hem de küçük sınıf arkadaşları vardı. Fernandez ipin ucunda duruyordu ve giderek daha az gerçekçi hale gelen bir hayalin peşinden gitmeye çalışıyordu. Ancak meğer oyunculukta oldukça yetenekliymiş. Okulun tiyatro grubuna katılmaya davet edildi. Ve işte o an her şey değişti.

“Daha sonra, muhtemelen futbol kadar büyük olmasa da yeni bir tutku keşfettim. Ama hikâye anlatmayı seviyorum. Filmleri seviyorum,” dedi.

“American Psycho”, “Pulp Fiction” ve “Fight Club” ilk dönemlerdeki tutkularıydı. Meksika filmlerini de çok seviyordu. Futbolu bir kez daha denedi, ancak istediği seviyeye ulaşamadı. Üç yıl boyunca Guadalajara’da kalarak kısa filmlerde ve reklamlarda rol aldı, para biriktirdi. İlk işini bir sigorta satıcısını canlandırarak aldı ve biriktirdiği parayla İngiltere’deki oyunculuk okuluna gitti. Bunun çok korkutucu olduğunu itiraf etti.

“Guadalajara’da çok rahattım. Şehrimi seviyorum, ailemi seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum ve her zaman orada olmak istiyorum,” dedi. “Ama bir noktaya geliyorsunuz ki, belirli şeyleri başarmak istiyorsanız, bazen bunları memleketinizde başaramayabilirsiniz.

“Dışarı çıkıp kendinizi gerçekten zorlamanız gerekir ve ben de oyunculuk ve sinema gibi çılgın bir hayalle bunu yaptım. Bu, iyi bir oyuncu olmak ya da olmamaktan öte bir şeydi – çünkü bunu söylemek bana düşmez. Sadece hayatımda belirli şeyleri başardığımı biliyorum, çünkü kendimi o durumlara ve senaryolara gerçekten adadım.”