"Gerçekten endişeliyim" - Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or kazananından "bu normal değil" şeklinde sert bir uyarı aldı
Efsane, genç yetenek için endişeleniyor
Gullit, Yamal'ın henüz 18 yaşında gösterdiği olağanüstü performansın futbol dünyasında tehlikeli bir şekilde sıradanlaştığını savundu. İspanya milli takımında da forma giyen oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda şimdiden 44 maça çıktı ve Katalan devine 23 gol ve 18 asist gibi baş döndürücü bir katkı sağladı. Ancak Gullit, Barcelona'nın bu kadar genç bir oyuncuya taktiksel olarak bu kadar fazla bağımlı olmasının, fiziksel tükenmişliğe ya da kariyerini etkileyecek bir sakatlığa yol açabileceğini belirtti.
"Normal değil" olarak etiketlenen iş yükü
Laureus Akademisi üyesi olarak Madrid'de AS'ye konuşan 63 yaşındaki Hollandalı, Yamal'ın yeteneğine hayran olduğunu itiraf ederken, onun sürekli olarak kritik maçlarda görev almasına da şüpheyle yaklaştı. Genç yaşta yoğun maç programına dahil edilip ciddi aksilikler yaşayan diğer La Masia mezunlarının oluşturduğu emsalleri vurguladı.
Genç oyuncunun fiziksel dayanıklılığı konusundaki endişelerini dile getiren Gullit, "Bu normal değil. Tek sorun, takımın ona çok fazla güveniyor olması. Oysa o çok genç bir oyuncu. Onu sürekli oynattıkları için sakatlanacağından gerçekten endişeliyim. 'Evet, ama o genç' diyorlar. Ama Pedri'de, Gavi'de gördünüz. Dünya Kupası'nda oynamak zorundalar. Sonra gençlerle Dünya Kupası'na gidiyorsunuz ve sakatlanıyorsunuz. Sakatlıktan geri dönmek zordur. Umarım bu tekrar olmaz. Bu nedenle, yaptıklarını çok seviyorum."
Geçmişten alınan dersler
Hollandalı efsane, Pedri ve Gavi’nin birbirinden farklı iyileşme süreçlerini, Barcelona yönetimine elit genç oyuncuların yönetimi konusunda bir ibret hikayesi olarak gösterdi. Pedri, tekrarlayan kas sorunlarına rağmen performans seviyesini korumayı başarırken, Gavi’nin gelişimi ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğradı. Gullit, kulübü, genç yeteneklere daha özenli davranmaya çağırdı; böylece oyuncuların uzun vadeli sağlıklarının, anlık sonuçlar ya da turnuva başarısı uğruna feda edilmemesini sağlamaları gerektiğini vurguladı.
Dünya sahnesi yeniden çağırıyor
Yamal, kulübüne ve ülkesine yaptığı büyük katkılarının ardından 2026 Laureus Dünya Yılın Genç Sporcusu ödülünü kazanarak küresel ününü pekiştirdi. Barça’nın bu sezon geriye kalan sadece yedi iç saha maçı varken, bu forvetin Luis de la Fuente’nin İspanya milli takımında yaklaşan Dünya Kupası’nda kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.