"Gerçekten endişeliyim" - Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Ballon d'Or kazananından "bu normal değil" şeklinde sert bir uyarı aldı

Laureus Akademisi üyesi olarak Madrid'de AS'ye konuşan 63 yaşındaki Hollandalı, Yamal'ın yeteneğine hayran olduğunu itiraf ederken, onun sürekli olarak kritik maçlarda görev almasına da şüpheyle yaklaştı. Genç yaşta yoğun maç programına dahil edilip ciddi aksilikler yaşayan diğer La Masia mezunlarının oluşturduğu emsalleri vurguladı.

Genç oyuncunun fiziksel dayanıklılığı konusundaki endişelerini dile getiren Gullit, "Bu normal değil. Tek sorun, takımın ona çok fazla güveniyor olması. Oysa o çok genç bir oyuncu. Onu sürekli oynattıkları için sakatlanacağından gerçekten endişeliyim. 'Evet, ama o genç' diyorlar. Ama Pedri'de, Gavi'de gördünüz. Dünya Kupası'nda oynamak zorundalar. Sonra gençlerle Dünya Kupası'na gidiyorsunuz ve sakatlanıyorsunuz. Sakatlıktan geri dönmek zordur. Umarım bu tekrar olmaz. Bu nedenle, yaptıklarını çok seviyorum."