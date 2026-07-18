"Gerçekten de kehanet gibi" - Tom Brady, Arjantin-İspanya Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi'ye ünlü Lamine Yamal'ın bebeklik fotoğrafını sordu

Kupanın kaderi Yamal ile oynanacak maçta belirlenecekken bu konuyla ilgili sorulan bir soruya Messi, 19 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi; ardından Arjantin’in yolundan çekilmeyeceğini nazikçe hatırlattı.

Messi, FIFA ve Fanatics’in düzenlediği Dünya Kupası etkinliğinde, “19 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünya futbolunun önde gelen oyuncularından biri,” dedi. “Önünde koca bir kariyer var ve tarihi bir başarıya imza atmak için harika bir fırsatı var.

“Ona her zaman başarılar diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. Her ne kadar çok zor olsa da, harika bir maç çıkarmaya çalışacağız ve onun en iyi seviyesini sergilemesini engellemeye çalışacağız. İspanya sadece Lamine’den ibaret değil. Harika oyuncuları var ve çok iyi oynuyorlar, ama bizim de silahlarımız var.”