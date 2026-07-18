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"Gerçekten de kehanet gibi" - Tom Brady, Arjantin-İspanya Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi'ye ünlü Lamine Yamal'ın bebeklik fotoğrafını sordu

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
L. Messi

NEW YORK -- NFL’nin tüm zamanların en iyi oyuncusu ile tartışmasız futbolun en iyisi arasında gerçekleşen eğlenceli bir buluşmada Tom Brady, Lionel Messi’ye, bu Dünya Kupası finali eşleşmesi belli olduğundan beri gündemde olan fotoğraf hakkında soru sordu: Arjantinli efsanenin, Lamine Yamal’ı bebekken banyo yaptırdığı fotoğraf. Brady, Yamal’ın şu anda ilk Dünya Kupası’nda oynadığı ve Messi’nin ise muhtemelen son Dünya Kupası’na hazırlandığı göz önüne alındığında, bu görüntüyü “çok kehanet niteliğinde” olarak nitelendirdi.

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    "Şimdiden dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biri"

    Kupanın kaderi Yamal ile oynanacak maçta belirlenecekken bu konuyla ilgili sorulan bir soruya Messi, 19 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi; ardından Arjantin’in yolundan çekilmeyeceğini nazikçe hatırlattı.

    Messi, FIFA ve Fanatics’in düzenlediği Dünya Kupası etkinliğinde, “19 yaşında olmasına rağmen şimdiden dünya futbolunun önde gelen oyuncularından biri,” dedi. “Önünde koca bir kariyer var ve tarihi bir başarıya imza atmak için harika bir fırsatı var.

    “Ona her zaman başarılar diliyorum ve onun için en iyisini istiyorum. Her ne kadar çok zor olsa da, harika bir maç çıkarmaya çalışacağız ve onun en iyi seviyesini sergilemesini engellemeye çalışacağız. İspanya sadece Lamine’den ibaret değil. Harika oyuncuları var ve çok iyi oynuyorlar, ama bizim de silahlarımız var.”

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  • 'İki efsanenin başlangıcı'

    Bu ünlü fotoğraf, Yamal’ın henüz birkaç aylık olduğu ve Messi’nin Barcelona’da yükselişine başladığı 2007 yılında çekilmişti. Fotoğraf, 2024 yılında Yamal’ın babasının bunu “iki efsanenin başlangıcı” olarak nitelendirmesiyle yeniden gündeme geldi.



    Şimdi, biri Dünya Kupası kariyerini üst üste ikinci bir şampiyonlukla taçlandırmaya çalışıyor. Diğeri ise onu tahtından indirip futbol tarihinin en beklenmedik “döngü hikayelerinden” birini tamamlama fırsatına sahip.


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    Finale giden iki farklı yol

    İstatistiksel olarak bakıldığında, bu turnuva Messi’ye ait oldu. Yedi maçta sekiz gol ve dört asist kaydeden Messi, kariyerindeki Dünya Kupası istatistiklerini 33 maçta 21 gol ve 12 asist olarak güncelledi.

    Yamal’ın ilk Dünya Kupası ise daha sönük geçti; yedi maçta bir gol attı ve asist yapamadı. Yine de etkisi bu rakamların ötesine geçti. İspanya’nın Fransa’yı yendiği yarı final maçında galibiyeti getiren penaltıyı kazandı ve sürekli olarak savunmanın dikkatini üzerine çekerek etrafındaki herkese fırsatlar yarattı.


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  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL

    Şimdi ne olacak?

    Pazar günü Messi, İspanyol yıldızın en önemli gününü mahvetmeye çalışacak. Arjantin, üst üste ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kovalarken, Yamal ise İspanya’yı 2010’dan bu yana ilk şampiyonluğuna taşıma fırsatını yakaladı – ikilinin ilk kez karşılaştığı günden bu yana neredeyse 19 yıl geçti.

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