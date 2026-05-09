"Gerçekten de geçici bir anlaşma vardı": FC Barcelona, Real Madrid'den bir süperstarı kıl payı kaçırıyordu

Rival ile yapılacak maç öncesinde Real Madrid'de ortalık karıştı. Son zamanlarda Kraliyet kulübünde olaylar neredeyse her gün artarak devam ediyordu. Onda Cero'dan gazeteci Miguel Latigo Serrano'nunhaberine göre, Antonio Rüdiger bu günlerde bek Alvaro Carreras'a sataşmış ve hatta ona bir tokat atmış. Ancak SPOX'un oyuncunun çevresinden edindiği bilgilere göre bu, gerçeklerle örtüşmüyor.

Bir takım arkadaşıyla tartışma yaşandığı doğru, ancak bu tartışma hiçbir şekilde fiziksel şiddet içermemiş. Ayrıca olay, haberlerde belirtildiği gibi Nisan ayında değil, Şubat ayında gerçekleşmiş. Rüdiger, Instagram'da paylaştığı bir hikayede, bunun önemsiz tek bir olay olduğunu ve çoktan çözüldüğünü yazdı.

Ayrıca, Kylian Mbappe'nin davranışlarıyla takım arkadaşlarını giderek daha fazla kızdırdığı iddia edildi. Fransız gazetesi L'Equipe'nin bildirdiğine göre, Real Madrid'de 27 yaşındaki hücum yıldızının tavırlarından rahatsız olan oyuncu sayısı giderek artıyor.

Buna ek olarak, Fede Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Bu olayda Valverde, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulüp, her iki oyuncuya da 500.000 avroluk devasa bir para cezası verdi.