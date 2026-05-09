2014'ten 2020'ye kadar Camp Nou'nun en güçlü ismi olan Bartomeu, ESPN Deportes'e ayrıntıları açıkladı. "Vinicius Junior bizim için ilgi çekici bir isimdi," diye hatırladı.
"Gerçekten de geçici bir anlaşma vardı": FC Barcelona, Real Madrid'den bir süperstarı kıl payı kaçırıyordu
Müzakereler oldukça ilerlemişti, kağıt üzerindeki mürekkep adeta kurumuş gibiydi: "Ailesiyle ve danışmanlarıyla konuştuk, aslında geçici bir anlaşma bile vardı."
Bartomeu, anlaşmanın başarısız olmasının nedenini hemen ardından şu şekilde açıkladı: "Madrid, Barça'dan daha iyi bir teklif yapmış ve Vinicius'u kadrosuna katmış olabilir."
Real Madrid, nihayet Mayıs 2017'de transferin tamamlandığını duyurdu. Yaklaşık 45 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında, Temmuz 2018'de - reşit olduktan sonra - resmi olarak İspanya'ya transfer olabilecek olan genç oyuncuyu kadrosuna kattılar.
Vinicius Jr., Real Madrid formasıyla: 127 gol, 100 asist
Sonrasında yaşananlar ise herkesin malumu. Madrid ekibinin profesyonel kadrosunda geçirdiği sekiz sezonda Vinicius Jr., acımasız bir gol makinesine dönüştü. 372 resmi maçta Brezilyalı oyuncu 127 gol ve 100 asist kaydetti.
Bu açıklamanın tam da şu anda gelmesi, yaklaşan Clasico'ya ayrı bir heyecan katıyor. Hansi Flick ve takımı, sezonun bitimine üç hafta kala Real'e karşı 11 puanlık farkı yakalanamaz hale getirmek için sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyuyor.
Real Madrid'de kaos
Rival ile yapılacak maç öncesinde Real Madrid'de ortalık karıştı. Son zamanlarda Kraliyet kulübünde olaylar neredeyse her gün artarak devam ediyordu. Onda Cero'dan gazeteci Miguel Latigo Serrano'nunhaberine göre, Antonio Rüdiger bu günlerde bek Alvaro Carreras'a sataşmış ve hatta ona bir tokat atmış. Ancak SPOX'un oyuncunun çevresinden edindiği bilgilere göre bu, gerçeklerle örtüşmüyor.
Bir takım arkadaşıyla tartışma yaşandığı doğru, ancak bu tartışma hiçbir şekilde fiziksel şiddet içermemiş. Ayrıca olay, haberlerde belirtildiği gibi Nisan ayında değil, Şubat ayında gerçekleşmiş. Rüdiger, Instagram'da paylaştığı bir hikayede, bunun önemsiz tek bir olay olduğunu ve çoktan çözüldüğünü yazdı.
Ayrıca, Kylian Mbappe'nin davranışlarıyla takım arkadaşlarını giderek daha fazla kızdırdığı iddia edildi. Fransız gazetesi L'Equipe'nin bildirdiğine göre, Real Madrid'de 27 yaşındaki hücum yıldızının tavırlarından rahatsız olan oyuncu sayısı giderek artıyor.
Buna ek olarak, Fede Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Bu olayda Valverde, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kulüp, her iki oyuncuya da 500.000 avroluk devasa bir para cezası verdi.