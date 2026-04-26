"Gerçekten de form tutmaktan başka yapacak hiçbir şeyi yoktu" - Eski Manchester United yıldızına Monako'da "sahada hareket edemediği" söylendi; Paul Pogba'nın doping cezasından dönüşüne ilişkin sert değerlendirme

Uzmanlar, kariyerinin bu kritik döneminde Fontvieille'de beklenen performansı gösterememesinin ardından, bir başka transferin ufukta göründüğüne inanıyor. Fransız futbol uzmanı Tom Williams, eski rekor transferin Stade Louis II'de neden bu kadar büyük zorluklar yaşadığını acımasızca değerlendirdi. "Evet, ne yazık ki," dedi Williams, iki yıl boyunca resmi maçlarda forma giyemeden geçirdiği sürenin ardından Pogba'nın geri dönüş sezonunu değerlendirmesi istendiğinde MEN Sport'a. "Gördüğümüz kadarıyla, o hala aynı oyuncu. Sahada hala aynı şekilde hareket ediyor. Her zaman sahip olduğu otoriteye sahip. Topla aynı teknik beceriye sahip. Hala 60 metrelik mükemmel ağırlıklı bir çapraz pas atabiliyor."

"Sadece sahada eskisi gibi hareket edemiyor. Ne yazık ki, sezonun başından beri bir seferde 20 dakikadan fazla bunu yapamadı. Aslında formunu kazanmaya çalışmaktan başka hiçbir işi olmamasına rağmen. Tekrar söylüyorum, uzun vadeli bir çözüm varsa nedir bilmiyorum, ama bu durumdan kalıcı bir şekilde geri dönebileceğine gerçekten inanmak zor. Çünkü bunu denemek için neredeyse dokuz ayı vardı ve işe yaramadı."