AFP
"Gerçekten de form tutmaktan başka yapacak hiçbir şeyi yoktu" - Eski Manchester United yıldızına Monako'da "sahada hareket edemediği" söylendi; Paul Pogba'nın doping cezasından dönüşüne ilişkin sert değerlendirme
Monako'da bir spor kabusu
Pogba’nın Monaco’daki geri dönüş sezonu, futbolun modern devlerinden birinin kendini yeniden kanıtlama hikayesi olacaktı. Oysa bu sezon, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun 2022’de Manchester United’dan ayrılmasından bu yana yaşanan en son hayal kırıklığı yaratan bölüm olarak hızla sönüp gidiyor. United ve Juventus’taki hayal kırıklığı yaratan ikinci dönemlerinden, kasıtsız olduğunu iddia ettiği bir doping suçu nedeniyle aldığı 18 aylık cezasının getirdiği daha da büyük hayal kırıklığına kadar, son yıllar Pogba’ya pek de iyi davranmadı. Üzücü gerçek şu ki, 33 yaşındaki oyuncunun en iyi günleri çoktan geride kalmış olabilir. Fransız Rivierası'ndaki sakatlıklarla boğuşulan ilk yılı bunun kanıtı niteliğinde; sezonun sonuna yaklaşırken Pogba, Monaco formasıyla çıktığı beş maçta sadece 57 dakika sahada kalabildi.
Onun düşüşüne dair acımasız değerlendirme
Uzmanlar, kariyerinin bu kritik döneminde Fontvieille'de beklenen performansı gösterememesinin ardından, bir başka transferin ufukta göründüğüne inanıyor. Fransız futbol uzmanı Tom Williams, eski rekor transferin Stade Louis II'de neden bu kadar büyük zorluklar yaşadığını acımasızca değerlendirdi. "Evet, ne yazık ki," dedi Williams, iki yıl boyunca resmi maçlarda forma giyemeden geçirdiği sürenin ardından Pogba'nın geri dönüş sezonunu değerlendirmesi istendiğinde MEN Sport'a. "Gördüğümüz kadarıyla, o hala aynı oyuncu. Sahada hala aynı şekilde hareket ediyor. Her zaman sahip olduğu otoriteye sahip. Topla aynı teknik beceriye sahip. Hala 60 metrelik mükemmel ağırlıklı bir çapraz pas atabiliyor."
"Sadece sahada eskisi gibi hareket edemiyor. Ne yazık ki, sezonun başından beri bir seferde 20 dakikadan fazla bunu yapamadı. Aslında formunu kazanmaya çalışmaktan başka hiçbir işi olmamasına rağmen. Tekrar söylüyorum, uzun vadeli bir çözüm varsa nedir bilmiyorum, ama bu durumdan kalıcı bir şekilde geri dönebileceğine gerçekten inanmak zor. Çünkü bunu denemek için neredeyse dokuz ayı vardı ve işe yaramadı."
Saha içindeki katkısı çok az
Pogba’nın son katkısı, Cumartesi günü Toulouse’da oynanan ve 2-2 berabere biten maçta yedek kulübesinden çıkıp altı dakika sahada kalmasıydı. Orta saha oyuncusu, skoru 2-1'e getirip maçı kazanmayı garantilemek amacıyla Simon Adingra'nın yerine oyuna girdi, ancak Sebastien Pocognoli'nin takımı bir kez daha çöktü ve Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Pogba'nın sözleşmesi 2027 yazına kadar sürse de, bu sezonun ardından kulüpte kalma şansı ciddi şekilde şüpheli.
Williams şöyle devam etti: "Monaco'nun sezon başında, Pogba'nın ne kadar futbol oynayabileceği ve ne kadar katkı sağlayabileceği konusunda bir dizi olası senaryo hazırlamış olsaydı, Pogba'nın şu ana kadar sergilediği performans, muhtemelen en düşük beklentiye denk gelirdi. Sakatlık konusunda işler olabildiğince kötü gitti. Sanırım Pogba'nın durumu açısından bu sezonun tamamen fiyasko olduğu söylenebilir."
Gelecekte neler olacak?
Fransa’nın eski “kayıp oğlu”nun yeniden doğuşu olarak lanse edilen bu süreç, bunun yerine Zamanın İskeleti’nin bu konudaki etkisini gözler önüne serdi. 33 yaşında, diğer yaratıcı orta saha oyuncuları genellikle bacaklarının artık yapamadıklarını telafi etmek için oyunlarını yeniden şekillendirir; Pogba ise şu anda sadece 90 dakikalık bir performans sergilemekle bile sevinçten havalara uçardı. Daha acı gerçek ise, Monaco deneyiminin "işe yaramamış" olması ve orta saha oyuncusunun profesyonel geleceğinin giderek daha belirsiz hale gelmesidir.