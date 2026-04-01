"Gerçekten çok üzüldüm" diyen Gennaro Gattuso, İtalya'nın üst üste ÜÇÜNCÜ kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından öfkesini dile getirdi; teknik direktörün geleceğine ilişkin bir açıklama yapıldı
Zenica'da felaket: İtalya yine yenildi
Dört kez dünya şampiyonu olan takım için bir kez daha akıl almaz bir olay yaşandı. İtalya’nın kurtuluşa uzanan uzun yolu, Salı gecesi Bosna-Hersek’e karşı gerilim dolu bir penaltı atışları mücadelesini kaybetmesiyle bir kabusa dönüştü. Alessandro Bastoni’nin gördüğü kırmızı kartın ardından maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Azzurri, penaltı atışlarında 4-1 mağlup oldu; Francesco Pio Esposito ve Bryan Cristante’nin kaçırdığı penaltılar kaderlerini belirledi.
Play-off finalindeki bu yenilgi, İtalya'nın 2018 ve 2022'deki başarısızlıklarına bir yenisini ekleyerek, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracağı anlamına geliyor. Bu, eski bir Dünya Kupası şampiyonunun üst üste üç turnuvaya katılamaması anlamına geliyor. Geçen Haziran ayında Luciano Spalletti'nin yerine göreve gelen Gattuso için, zorlu koşullarda takımının gösterdiği çaba göz önüne alındığında, bu sonuç kabul etmesi zor bir durum oldu.
'Yaralı' Gattuso, kişisel geleceği hakkında konuşmayı reddediyor
Görünürde sarsılmış olan Gattuso, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve odağı kendi durumundan takımın ortak acısına kaydırdı. ESPN’in aktardığına göre, İtalya ve AC Milan’ın efsane ismi gazetecilere, “Bugün geleceğim hakkında konuşmakla hiç ilgilenmiyorum,” dedi. “Acı veriyor, gerçekten acı veriyor. Bana acı vermesinden daha çok, bu aylarda gerçekten her şeyini veren bu grubu görmek acı veriyor ve bence yaptıklarımızın karşılığını almayı hak etmiştik. Dürüst olmak gerekirse, bugün benim geleceğimden bahsetmek çok dar görüşlü ve olgunluktan uzak bir davranış. Burada İtalya'dan, milli takım forması hakkında konuşmalıyız; bu, hak etmediğimiz halde aldığımız bir başka darbe. Daha fazlasını hak etmiştik ve bu yüzden benim geleceğim önemli değil."
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı teknik direktörü destekliyor
Dünya Kupası'ndaki fiyaskonun yıkıcı boyutuna rağmen, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, teknik kadroya destek veren bir açıklama yaptı. Gravina, "Gattuso'yu övmek zorundayım. Bence o harika bir teknik direktör. Ondan bu oyuncuların başında kalmasını rica ettim," dedi.
Ancak kampta hava hâlâ kasvetli. Takım kafilesi başkanı Gianluigi Buffon, şu anki yaranın çok taze olduğunu ve uzun vadeli kararlar almak için henüz erken olduğunu vurguladı. Efsanevi kaleci şunları ekledi: "Bu gerçekten çok acı verici bir durum ve bu yüzden net düşünememe riski var, o yüzden burada duracağım. Haziran ayına kadar burada kalacağız, sonra tüm bu durumun nasıl ele alınacağına bakacağız."
Krizdeki bir federasyon
Dünya sahnesine çıkamama konusundaki tekrarlanan başarısızlıklar, Gravina'nın üzerinde büyük bir baskı yaratmıştır. İki başarısız eleme kampanyasını yöneten başkan, İtalyan futbolunun durumunu değerlendirmek üzere gelecek hafta bir federasyon konseyi toplantısı düzenlendiğini itiraf etti. Ortam sakinleştikçe, Azzurri, uluslararası futbolun seçkinleri arasında hâlâ yer aldıklarını kanıtlamak için bir kez daha dört yıllık bir bekleyişle karşı karşıya kalacak.