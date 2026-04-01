"Gerçekten çok üzüldüm" diyen Gennaro Gattuso, İtalya'nın üst üste ÜÇÜNCÜ kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından öfkesini dile getirdi; teknik direktörün geleceğine ilişkin bir açıklama yapıldı

Dört kez dünya şampiyonu olan takım için bir kez daha akıl almaz bir olay yaşandı. İtalya’nın kurtuluşa uzanan uzun yolu, Salı gecesi Bosna-Hersek’e karşı gerilim dolu bir penaltı atışları mücadelesini kaybetmesiyle bir kabusa dönüştü. Alessandro Bastoni’nin gördüğü kırmızı kartın ardından maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynayan Azzurri, penaltı atışlarında 4-1 mağlup oldu; Francesco Pio Esposito ve Bryan Cristante’nin kaçırdığı penaltılar kaderlerini belirledi.

Play-off finalindeki bu yenilgi, İtalya'nın 2018 ve 2022'deki başarısızlıklarına bir yenisini ekleyerek, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracağı anlamına geliyor. Bu, eski bir Dünya Kupası şampiyonunun üst üste üç turnuvaya katılamaması anlamına geliyor. Geçen Haziran ayında Luciano Spalletti'nin yerine göreve gelen Gattuso için, zorlu koşullarda takımının gösterdiği çaba göz önüne alındığında, bu sonuç kabul etmesi zor bir durum oldu.